Etter svært lunken interesse for 100 miles-distansen, har Oslofjorden Rundt bestemt seg for å kutte ut den lengste distansen, forteller løpsleder Tomas Pinås.

- Vi satser isteden på å gjennomføre et knallgodt løp for de som vil løpe 50 miles, samt den nye distansen vår, 45 km – The Scenic Route.

- De som er påmeldt 100 miles vil selvsagt få tilbud om å overføre sin startplass til 50 miles. Og om noen av løperne ønsker å løpe 100 miles – men da uten support, lover arrangørene å ta dem imot i Holmestrand med 100 miles-medalje, sier Pinås.

Arrangøren påpeker at det fortsatt er godt med startplasser til 50 miles og 45 kilometer. Spesielt den korteste distansen har Pinås store forventninger til.

- Begrepet «scenic route» brukes om spesielt pene og naturskjønne turveier som ofte går forbi spektakulære utsiktspunkter. Dette er stikkord som på en god måte oppsummerer det løperne vil møte på veien mellom Moss og Nesset ved Bunnefjorden. Ruta tar oss gjennom noen av de absolutt flotteste områdene i indre Oslofjord. Løperne kan bare glede seg, sier Pinås.



Det er ulike beltespenner for de ulike distansene i Oslofjorden Rundt. Her er årets beltespenne for 45 kilometer-distansen.

For øvrig satser Oslofjorden Rundt på den samme gode stemningen rundt løpet som har vært tidligere. Det blir support-stasjoner ved Son golfklubb (ca 15 km), Shell Åklungen v/ E6, ca 35 km) og Ingierstrand Bad (ca 57,5 km) – og i tillegg vil selvsagt 50 miles-løperne få full support ved Kiosken på Nesset hvor løperne på 45 km går i mål. Og hvem vet, kanskje løpslederen dukker opp med overraskelser til løperne andre steder underveis? (Det har skjedd før….)

