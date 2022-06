(Alle foto: Stein Arne Negård)



Inngangen til samlingsplass.



Løpet gikk i et område hvor det ikke har vært løpt orienteringsløp på mange år, trolig ikke siden slutten på 60-tallet. Lørdag hadde juniorløperne løpstest med 30 løpere i D17-20 og 38 løpere i H17-20. I de vanlig klassene på Pinsesprinten var det en del seniorløpere som løp i A-åpen og D/H21 for å få seg en treningstur før EM-uttaksløpene søndag og mandag. Juniorene har uttaksløp til junior-VM.

Norsk Orientering om juniorenes løpstest:

Under første dag av årets Pinseløp på Hedmark var det i juniorklassene det var mest prestisje og viktigst å hevde seg høyt oppe på resultatlisten.

Dette i en noe utradisjonell øvelse for juniorer med ambisjoner i o-løypen, da det handlet om en løpstest i merket løype.

Premissene var 3,5 kilometer for herrer junior og 3,1 kilometer for damer junior i et variert terreng med både grusvei, traktorvei og sti hvor en både fikk langet ut i nedoverbakke og jobbet skikkelig i motbakke.



Alfred Bjørnerød løper løpstest.

Dette var noe Cornelius Bjørk fra Bækkelagets SK trivdes med. Han vant med halvminuttet ned til Mikkel Holt med Alfred Bjørnerød på 3. plass:

- Med et junior-VM uttak, når det blir såpass store differanser, er det viktig å vinne. Det gir et bra signal, sier han selv etter løpet. Men til tross for klar seier, var ikke følelsen den beste underveis:

- Det føltes seigt, men løypen var ikke veldig rask. Uansett må jeg kunne si at det lover bra før resten av pinsen. Hvilke ambisjoner har du i morgen og mandag, når det blir vanlig orientering?

- Om jeg gjør jobben bør jeg være med i toppen, sier Bjørk – som må kunne sies å være i en klasse for seg selv på dagens terrengtest. Samme skussmål må en gi Ingeborg Rygg Eikeland i dameklassen. Jenta fra Bergens TF var 40-tallet sekunder bedre enn Ingeborg Roll Mosland med Alva Marika Niklasson ytterligere noen små sekunder bak.

- Jeg følte at det gikk tungt, først og fremst, sier hun selv beskjedent - og fortsetter:

- Jeg hadde sett for meg en flatere løype med større stier, men det var mye i tungt terreng. Dette var noe jenta fra Bergen behersket, og i fraværet til Pia Young Vik var hun helt suveren uten at hun tror det betyr all verden med tanke på junior-VM uttaket:

- Løpet i dag var nok ikke det viktigste med tanke på uttaket til junior-VM. NM-sprinten sammen med mellomdistansen i morgen og langdistansen på mandag er nok viktigere, men det var gøy å løpe bra. Et godt løp i dag legger også lista foran resten av løpene i pinsen:

- Jeg har ikke veldig spesifikke ambisjoner, men jeg har lyst til å gjennomføre gode konkurranser. Lykkes hun med det kan resultatet bli en billett til junior-VM i Portugal. Laget dit blir tatt ut på onsdag.

- Jeg skal gjøre så godt jeg kan for å komme med på laget. I dag kunne hun i hvert fall ikke gjort det stort bedre, og etter seieren på løpstesten var det bare en kjapp nedjogg før hun tok turen ut i terrenget med kartet i hånden for å kjenne litt på Hedmarksterrenget. Spesifikk trening og nyttig innkjøring med tanke på det som venter under mellomdistansen fra samme arena i morgen. (Kilde: Norsk orientering)



Kart- og løypediskusjon.



De beste Pinsesprinten 04.06.2022: Arr.: Hamar OK / Løten o-lag Løpstest D17-20 2 280 m, 30 startende Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Ingeborg Rygg Eikeland Bergens Tf 11.37 2 Ingeborg Roll Mosland Oppsal Orientering 12.19 +0.42 3 Alva Marika Niklasson Nydalens SK 12.21 +0.44 4 Maya Jones Arnesen Heming Orientering 12.26 +0.49 5 Oda Scheele Nydalens SK 12.44 +1.07 6 Elisa Götsch Iversen IL BUL-Tromsø 12.51 +1.14 7 Anna Taksdal Ganddal IL 12.58 +1.21 8 Elise Nygård Thorseng Fossum IF 13.02 +1.25 9 June Rogstad Bekkevold Løten o-lag 13.29 +1.52 10 Une Holtermann Porsgrunn OL 13.30 +1.53 Løpstest H17-20 2 280 m, 38 startende 1 Cornelius Bjørk Bækkelagets SK 11.23 2 Mikkel Holt Freidig 11.53 +0.30 3 Alfred Bjørnerød OK Moss 12.00 +0.37 4 Oliver Plassen Brandvol Lillehammer OK 12.01 +0.38 4 Tobias Alstad Frol IL 12.01 +0.38 6 Nils Tveite NTNUI 12.04 +0.41 7 Philip Lehmann Romøren Fossum IF 12.22 +0.59 7 Andreas Myrvold Skovlyst Kongsberg OL 12.22 +0.59 9 Iver Dalsaune Thun Freidig 12.34 +1.11 10 Nils Anders Niklasson Nydalens SK 12.44 +1.21 N2-åpen 17- Strekktider 1 Liv Simonsen OK Øst 51.34 2 Tetiana Kotok Vang OL 56.18 +4.44 3 Lazar Iordanov Nydalens SK 1.00.22 +8.48 C-åpen 17- 2 540 m, 11 startende 1 Andrea Totland Trøsken IL 37.04 2 Roy Roger Espenes Varteig OL 38.35 +1.31 3 Nina Henriksen Vang OL 41.04 +4.00 B-åpen 17- 3 000 m, 35 startende 1 John Kasper Svergja Nydalens SK 25.54 2 Aasne Sofie Ellevold Odal OL - Orientering 32.45 +6.51 3 Knut Engen Raumar Orientering 34.09 +8.15 A-Åpen 3 680 m, 86 startende 1 Ulrik Astrup Arnesen NTNUI 26.23 2 Tore Sandvik Halden SK 27.37 +1.14 3 Anders Vestøl NTNUI 28.35 +2.12 4 Vegard Kittilsen Freidig 28.45 +2.22 5 Jim Øystein Nybråten Tyrving IL 29.02 +2.39 6 Kornelius Kriszat-Løfald Nydalens SK 29.10 +2.47 7 Håvard Wedege Halden SK 29.13 +2.50 8 Martin Vehus Skjerve Frol IL 29.27 +3.04 9 Jon Pedersen OK Moss 30.02 +3.39 10 Lacho Iliev Halden SK 30.15 +3.52 D 11-12 2 280 m, 8 startende 1 Ingrid Strøm Juliussen Sandefjord OK 19.36 2 Marie Agnalt Hjelbak Trøsken IL 25.25 +5.49 3 Klara Soma Slåstad Raumar Orientering 28.02 +8.26 D 13-14 3 090 m, 19 startende 1 Helene Scheele Nydalens SK 23.08 2 Anna Strøm Juliussen Sandefjord OK 31.03 +7.55 3 Henni Hattestad Kristensen Heming Orientering 33.40 +10.32 D 15-16 3 040 m, 19 startende 1 Selma White Søgne og Songdalen OK 25.27 2 Mari Richter Sandnes IL (Rogaland) 28.45 +3.18 3 Amalie Wathne Thingbø Sandnes IL (Rogaland) 29.17 +3.50 D 17-20 4 920 m, 6 startende 1 Ingrid Lamark Ganddal IL 59.03 2 Anine Kjørholt Lie Porsgrunn OL 1.03.25 +4.22 3 Dina Torgersen Fredrikstad SK 1.14.09 +15.06 D 21- 5 290 m, 31 startende 1 Tone Bergerud Lye Nydalens SK 39.15 2 Anna Ulvensøen Nydalens SK 43.51 +4.36 3 Ragne Wiklund Nydalens SK 44.32 +5.17 4 Gabriella Bergander Eksjö SOK 44.47 +5.32 5 Iliana Ilieva Halden SK 45.09 +5.54 6 Victoria Hæstad Bjørnstad Fossum IF 46.06 +6.51 7 Kaja Winsnes Nordhagen Ås-NMBU Orientering 46.25 +7.10 8 Svetlana Mironova Halden SK 46.52 +7.37 9 Lisa Risby Ok Kåre 47.43 +8.28 10 Jo Shepherd Halden SK 48.22 +9.07 D 40- 3 640 m, 10 startende 1 Elin Bjerva Larvik OK 31.10 2 Lene Moe Blom Nydalens SK 32.56 +1.46 3 Karianne Hauge Halden SK 36.31 +5.21 D 45- 3 640 m, 18 startende 1 Elisabeth Ingvaldsen Nydalens SK 31.54 2 Aud Hognestad Taksdal Ganddal IL 37.07 +5.13 3 Kari-Ann Ånensen Oppsal Orientering 39.12 +7.18 D 50- 3 200 m, 18 startende 1 Ellen Kathrine Svendsby Halden SK 28.42 2 Kristin Haugskott OL Trollelg 31.19 +2.37 3 Hege Solerød Gjø-Vard OL 33.47 +5.05 D 55- 3 110 m, 10 startende 1 Marianne Njåstein Tyrving IL 32.38 2 Rine Hanssen Byåsen IL 34.41 +2.03 3 Pamela Åsten Nydalens SK 35.12 +2.34 D 60- 3 110 m, 4 startende 1 Anne Julsrud Haugen Halden SK 43.11 2 Berit Danielsen Tyrving IL 45.15 +2.04 3 Ann Karin Tjørhom Ganddal IL 56.20 +13.09 4 Grete Berge Owren Freidig 58.23 +15.12 D 65- 2 630 m, 10 startende 1 Wenche Hultgreen Tyrving IL 33.05 2 Kjellrun Sporild Malvik IL 33.10 +0.05 3 Gro Solnørdal Rudsbygd IL 34.08 +1.03 D 70- 2 630 m, 3 startende 1 Inger K. Brøndbo OL Vallset/Stange 40.11 2 Marit Tyldum Rudsbygd IL 41.34 +1.23 3 Laila Sørlien Vang OL 52.42 +12.31 D 75- 2 630 m, 3 startende 1 Tea Forberg Rond OL 43.18 2 Katharina Mo Berge Freidig 46.38 +3.20 3 Berit Saxhaug Raumar Orientering 48.08 +4.50 D 80- 2 630 m, 2 startende 1 Torid Kvaal Freidig 42.21 2 Elin Dahlen Ringerike OL 1.05.30 H 11-12 2 280 m, 12 startende 1 Joel Bronebakk Johansson Halden SK 14.07 2 Erlend Stokke Meen Ås-NMBU Orientering 17.52 +3.45 3 Håkon Bryggen Halden SK 19.12 +5.05 H 13-14 3 090 m, 22 startende 1 Jonas Alstad Frol IL 27.57 2 Sondre Hafskjold Nydalens SK 28.52 +0.55 3 Trygve Skumlien Myrland Sandnes IL (Rogaland) 29.11 +1.14 H 15-16 3 640 m, 29 startende 1 Emil Husebye Aamodt Fredrikstad SK 24.26 2 Vebjørn Bergh-Hansen Byåsen IL 28.00 +3.34 3 Christoffer Ånensen Oppsal Orientering 28.53 +4.27 H 17-20 5 290 m, 14 startende 1 Eirik Frost Alta OL 40.55 2 Erlend Aune Byåsen IL 42.53 +1.58 3 Tobias Mathisen Porsgrunn OL 45.15 +4.20 H 21- 6 790 m, 51 startende 1 Oskar Andrén Byåsen IL 42.11 2 Anders Nordberg Nydalens SK 44.21 +2.10 3 Dag Blandkjenn Kristiansand OK 45.36 +3.25 4 Clemens Sundby Øxnevad NTNUI 45.44 +3.33 5 Anders Felde Olaussen Bø OL 46.22 +4.11 6 Vegard Gulbrandsen NTNUI 47.21 +5.10 7 Sergey Popov NTNUI 47.34 +5.23 8 František Kolovský Freidig 48.04 +5.53 9 Vegard Blomseth Johnsen Nydalens SK 48.07 +5.56 10 Ola Keiserås IL Leik 48.38 +6.27 H 35- 4 920 m, 4 startende 1 Terje Maroni Byåsen IL 37.25 2 Raúl Ferra Halden SK 40.37 +3.12 3 Petter Hallerby OL Vallset/Stange 49.41 +12.16 H 40- 4 920 m, 13 startende 1 Fredrik Eliasson Halden SK 32.36 2 Jostein Andersen Nydalens SK 34.42 +2.06 3 Sigurd R. Oftedal Sandnes IL (Rogaland) 36.22 +3.46 H 45- 4 050 m, 15 startende 1 Bent Olav Aamodt Fredrikstad SK 28.32 2 Andreas Johansson Halden SK 28.49 +0.17 3 Jon Duncan Sandnes IL (Rogaland) 29.28 +0.56 H 50- 4 050 m, 30 startende 1 Tomas Eidsmo Freidig 29.27 2 Leif Størmer Fossum IF 29.41 +0.14 3 Eivind Lande Eidskog OL 32.08 +2.41 H 55- 3 700 m, 24 startende 1 Arild Aasheim Ganddal IL 28.16 2 Morten Aamodt Sandnes IL (Rogaland) 29.27 +1.11 3 Jens Even Storhov Freidig 30.42 +2.26 H 60- 3 700 m, 18 startende 1 Bengt Niklasson Nydalens SK 30.58 2 Njål F. Vadla Sandnes IL (Rogaland) 31.37 +0.39 3 Knut Edvard Helland Østmarka OK 32.41 +1.43 H 65- 3 200 m, 12 startende 1 Eirik Nordbrøden Halden SK 33.54 2 Tor Strand Raumar Orientering 34.55 +1.01 3 Kjell Westin Porsgrunn OL 35.12 +1.18 H 70- 3 110 m, 5 startende 1 Tor Trøan Hadeland OL 36.19 2 Paul Martin Berg Rudsbygd IL 42.17 +5.58 3 Torbjørn Nørbech Ringerike OL 46.33 +10.14 H 75- 2 630 m, 7 startende 1 Helge Revhaug Ringerike OL 29.17 2 Edvin Helle Askvoll og Holmedal IL 33.21 +4.04 3 Hasse Bergstrøm Tyrving IL 33.38 +4.21 H 80- 2 630 m, 6 startende 1 Gunnar Østerbø Freidig 33.29 2 Leidulv Vinje Nidarøst OK 34.02 +0.33 3 Helge Bjaaland Heming Orientering 40.21 +6.52

