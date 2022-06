Eskil Kinneberg vant H21E.

Kinneberg klart best på dagens EM-uttak





Eirik Langeland Breivik nr 2 H21E.

- Jeg hadde bestemt meg for å åpne hardt, for vanligvis pleier jeg å ligge litt bak i starten av løpet, sa Eskil Kinneberg like etter målgang på dagens mellomdistanse fra Gammelsaga i Stange Allmenning. Den harde åpningen fra løperen som i Norge representerer Raumar OL ga ham rygg på landslagskollega Gaute Steiwer tidlig i løpet, og en klar ledelse ved første meldepost. En ledelse han beholdt hele veien til mål, og seier med snaue minuttet ned til Eirik Langedal Breivik. Lukas Liland på 3. plass var nesten halvannet minutt bak dagens vinner.

- Jeg har gjort et bra løp i et morsomt terreng med gode løyper, er forklaringen til dagens mann i herreklassen. Med et slikt resultat ser det bra ut med tanke på EM i Estland i august.

- Jeg har gjort et bra løp i et morsomt terreng med gode løyper, er forklaringen til dagens mann i herreklassen. Med et slikt resultat ser det bra ut med tanke på EM i Estland i august.

-EM er året hovedmål, og jeg satser på medalje der. Det er det jeg trener for. En trening han gjør i et omfang som gjør at han skal stå seg godt når det venter EM-uttak på langdistanse over 17 kilometer i Løten i morgen.

- Jeg gleder meg til en skikkelig langdistanse.

Løper du for ny seier?

- Selve resultatet er avhengig av hvordan de andre løper, men det beste er selvfølgelig å vinne. Da vet man at man er i rute. Kinneberg er etter seier i dag altså i rute i herreklassen.



Lukas Liland nr 3 H21E.

Finsk og svensk på topp blant damene

Hos damene var det finsk på toppen av resultatlisten ved NTNUI-løperen Anu Tuomisto.

- Planen var å få til en god gjennomføring, men jeg bommet ganske stort allerede på første post. Da måtte jeg bare roe meg ned og forsøke å gjøre en god jobb derfra til mål, forteller den finske verdenscupløperen om sin innledning. En innledning som altså var litt å utsette på.



Anu Tuomisto vant D21E.



- Fra første post til mål gikk det bra, forteller hun om resten av ferden mot seier på dagens norske EM-uttaksløp. Et uttaksløp hvor det var svensk med Lisa Risby på andreplass, før vi finner beste norske jente, Ane Dyrkorn på 3. plass, men ikke mer enn 20-tallet sekunder bak dagens vinner. Hun er god fysisk, og kan bli vanskelig å ha med å gjøre for de norske jentene også i morgen når det handler om langdistanse.

- Jeg gleder meg til i morgen. Tror det blir gøy med en skikkelig langdistanse, sier hun selv. Men hun vegrer seg for å love ny seier.

- Vi får se. Jeg satser på å gjøre et nytt godt løp, sier hun på direkte spørsmål om nettopp det.

I morgen venter som nevnt langdistanse under uttaksløpene. Den går fra skytebanen på Løten.



Lisa Risby nr 2 D21E.

Juniorklassene:

- Det var veldig gøy med en artig løype i fint terreng, sa Pia Young Vik etter dagens seier under junior-VM uttaksløpet på mellomdistanse i Stange. Men selv om det ble seier hadde den fotrappe jenta fra Nydalens SK litt å utsette på egen gjennomføring.



Pia Yong Vik vant D17-20E.

- Jeg hadde en bom som jeg skulle unngått. Men ellers var det bra. Det holdt uansett til seier foran klubbvenninne Oda Scheele og Åsne Haavengen. Etter sykdom tidligere i uken blir det ikke noen langdistanse i morgen på Pia som konsentrere seg om å bli helt frisk før det som venter seinere i sommer.



Oda Scheele nr 2 D17-20E.

- Det er nok mest fornuftig av meg å stå over i morgen når det er langdistanse.

- Nå handler det for min del om å bli skikkelig frisk slik at jeg kan få trent godt fremover. Da kan jeg forhåpentligvis ha ambisjoner om å kjempe i toppen under junior-VM. Allerede i fjor var hun med i toppen, og der ligger nok også ambisjonene til lagkamerat Kornelius Kriszat-Løvfald som var helt suveren i herrenes juniorklasse i dag.



- Det var fint å få løpt litt real skogsorientering. Jeg har gjort en solid gjennomføring, sa han om løpet. Når unggutten fra Nydalens SK løper solid, er han vanskelig å ha med å gjøre. I dag var det nesten 2 minutter ned til andremann på listen, Nils Tveite. Philip Lehmann Romøren var 3. mann. Med en slik seier fra Kornelius, er det lov å løfte blikket mot junior-VM.



Nils Tveite nr 2 H17-20E.



- Jeg har ambisjoner der. I dag fungerte det bra fysisk, teknisk og mentalt, noe som var en fin test. I morgen kommer en ny test. Da over langdistanse på Løten.

- Det blir nok veldig annerledes, med mye kjappere kilometertider.

Går du for ny seier?

- Som sagt blir det veldig annerledes, og flere vil nok være med å kjempe om seier. Jeg håper at jeg kan være en av dem, sier dagens mann i herrenes juniorklasse. (Kilde: Norsk Orientering)



