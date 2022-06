Selv de tøffeste vikingene måtte roe litt ned under pandemien, men etter to år i dvale, fylte hardhausene på nytt igjen Grefsenkollen i Oslo.

«Beat that hill» kommanderte speakeren, akkompagnert av heftig up-beat musikk, og slapp vikingene ut i løypa. Løypen starter nettopp med en bratt motbakke, med innlagte tuneller som må krypes gjennom, før man er på toppen og klar for et deilig gjørmebad «Dirt ditch».

Elite tok første økt og satte standarden for de etterfølgende heatene. Nye grupper ble sluppet løs hvert tiende minutt. Før hver start var det en god felles oppvarming ledet av en energisk instruktør.

Totalt 24 hinder, med vegger som skulle klatres over «Walls» rep som skulle klatres opp «Rope Climb» og forsering av instabile stiger som hang i luften «Instable Laders».

Strenge dommere sto ved hvert hinder og så at alle fulgte reglene. Det var lov og prøve flere ganger, og i enkelte av hindrene var det lov å få litt hjelp av en venn eller venninne. Løypen hadde totalt 300 høydemetere over en distanse på 5 km. På hver post var det musikk og god stemning.

Av tyngre løft hadde de sandbagger «Sandbag Carry», bulgarske bagger «Bulgarian Bags», tømmerstokker «Logs» og kjettinger «Chains» som skulle bæres over en strekning, men det tyngste løftet var nok noen svært tunge baller som skulle løftes opp på «Irish table».

Noen av hindrene var rimelig avanserte, og selv om elite-vikingene forserte de med letthet, var det mulig å skippe hinderet og heller løpe fem strafferunder.

Det var nok allikevel ikke den værste dagen å være viking på. Oslo viste seg fra sin beste side og Grefsenkollen lå badet i sol. Litt kaldt var det nok allikevel å forsere to av hindrene som var svømmeturer i Trollvann «Surf» og «Platform».

Alle som fullførte løpet fikk en solid 150g medalje å henge rundt halsen, men først måtte siste hinder tas, «Rampage by Bjørn Borg». Da gjaldt det å ha litt krefter og en god del «raseri» igjen i kroppen.