"3 for Alle" arrangeres fredag 16. september - som dermed er dagen før Oslo Maraton arrangerer 10 km, halvmaraton og maraton.



– Vi vil bruke dette arrangementet til å treffe enda mer lavterskel. Vi vil også legge til rette for rullestol, uttaler presseansvarlig i Oslo Maraton, Edwin Ingebrigtsen til kondis.no.



På sin nettside skriver Oslo Maraton følgende om arrangementet:

"BMW Oslo Maraton skal være for absolutt hvem som helst, uansett forutsetning. Nå gleder vi oss til å invitere til løpefest med en 3 kilometer som absolutt alle kan være med på. Enten du er topptrent og aktiv løper, eller om du aldri har løpt et eneste løp. "3 for alle" er i ordets rette forstand, for ALLE!



I forbindelse med relanseringen av "3 for alle" tilbyr vi nå TO distanser. I tillegg til den gode gamle 3 kilometeren, så lanserer vi også "3 km på hjul". Den nye distansen omfatter alle som har behov for et rullende hjelpemiddel for å delta. Bruker du elektrisk rullestol, vanlig rullestol, håndsykkel eller andre rullende hjelpemidler – alle på hjul er velkommen til å delta! Og du kan selvsagt ha med deg ledsager om du har behov for dette.



Løpende, gående eller rullende, det har ingenting å si. Her kan du stille opp med både rullestol eller raske joggesko. Valget er ditt. Disse to distansene skal være både for deg som ønsker å slå personlige rekorder, og for deg som har som mål å gjennomføre. En 3 kilometer kan alle klare, og det er nettopp det som er målet vårt – at alle skal få føle på mestringsfølelsen man får av å krysse målstreken."



Påmelding kan gjøres her



Løypa

Nedenfor ser du løypekart for "3 for alle" og "3 km på hjul". Den har start og mål på Rådhusplassen i Oslo sentrum. Det er en flat og fin løype som går ut langs Akershusstranda, opp og ned Kongens gate og tilbake til Rådhusplassen samme vei som man kom. Dette skal være en fin løype for nybegynnere, og en rask løype for de som er på rekordjakt, påstår arrangøren.







