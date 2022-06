Kristian Nedregård, Ålesund har allerde 3 vandrepokaler fra løpet liggende hjemme. I dag tok han sin 10. seier og vant løpet med over to minutt til neste løper på tiden 35.25. Kari-Anne Tryggestad Ryste, Sunnylven IL var nesten like suveren i kvinneklassen, også hun har vunnet tidligere. Kari-Anne fikk tiden 44.31.

Løpet er ei rundløype på 9,5 km, og er veldig kupert og variert. Her er bakke opp og bakke ned på turveger og stier, på asfalt og grus.

Arrangementet er en liten hemmelighet med ikke alt for mange deltakere. Det er kjent for sitt store kakebord, men har også andre godsaker på menyen. Premieringen er alltid storslått med pokaler og mange fine gavepremier.

Resultater finner en på arrangementets facebook side

Se flere bilder her



Starten er ved Stette Montessoriskule, 3 mil øst for Ålesund



Kristian Nedregård tar teten ut fra start



Kristian Nedregård leder også når vi nærmer oss mål



Øystein Gjerdsbakk blir nummer to



Frode Mauren tar tredjeplassen



Kari-Anne Tryggestad Ryste blir beste kvinneløper



Marianne With Nor tar andreplassen



Tredje beste jente blei Oddveig Nordal



Selv om det ikke var så mange deltakere i konkurranseklassen, var det mange som gikk eller jogget løypen i mosjonsklassen