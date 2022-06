(Alle foto: Stein Arne Negård)

Dagens vinner av Lukas Liland mot mål.



Seniorklassene:





- Jeg må være fornøyd i dag. Det er ikke så ofte jeg vinner, smilte karen som var eneste herreløper under 100 minutter på dagens løype. Da var han drøye minuttet foran Elias Jonsson, med Eirik Langedal Breivik på 3. plass drøye 3 minutter bak. Liland vant sitt første løp i Norgescupen da det var sprint dagen før NM-knockout sprint, og i dag var han best når det handlet om kontrasten til sprint, en lang og tøff langdistanse. Dermed kan karen som bor og studerer i svenske Uppsala reise hjem fra helgen med uttaksløp med 2. plass fra i går og seier i dag i bagasjen.



- Det må være veldig bra, er hans egen vurdering av helgen. Fra min side er prestasjonene i dag og i går ganske like, men jeg får bedre betalt i dag.



Hvilket terningkast vil du gi dagens løp?



- Når jeg vinner, må jeg nesten si 6, kommer det fra dagens mann – etter noe betenkningstid.





Lisa Risby spurter inn til seier i D21E.



I dameklassen ble det utenlandsk på toppen av resultatlisten også i dag. Lisa Risby som var nummer 2 i går, viste seg som den sterkeste når det var langdistanse i dag.



Risby som sikter seg inn på det svenske EM-laget fikk gode svar i relevant terreng og med fullverdig konkurranse hvor bare Andrine Benjaminsen manglet av de beste norske dameløperne.



- Jeg tar med meg at jeg står distansen bra, men jeg så i går at jeg må jobbe med farten min på mellomdistanse, oppsummerer jenta som tar med seg en 2. plass og en seier østover til Falun hvor hun bor sammen med gårsdagens vinner Eskil Kinneberg. Kinneberg ble for øvrig nummer 4 i dag etter en tung innledning av løpet med en stor bom på 3. post. Det norske laget til EM i Estland blir offentliggjort på onsdag.

Juniorklassene:



Vinner av H17-20E, Kornelius Kriszat-Løvfald.



Disse ble mandag vunnet av de to Nydalens SK løperne Oda Scheele og Kornelius Kriszat-Løvfald, hvor sistenevnte sikret seg sin andre seier på rad.



- Jeg bommet på 7. post. Det var ikke bra, men bortsett fra det fikk jeg mange gode svar i dag, sa Kornelius Kriszat-Løvfald etter målgang på dagens langdistanse under junior-VM uttak fra Løten skytterbane. Med unntak for den nevnte bommen på 7. posten var løperen fra Nydalens SK den som traff aller best av juniorene, og han kunne dermed smile for andre seier på to dager.



- Helgen har vært positiv for min del. I går var det veldig bra også sammenliknet med seniorene. Dagens løp var ikke like bra, men to seire tar jeg med meg. I dag var han drøye halvannet minutt foran Cornelius Bjørk som vant lørdagens løpstest. Martin Vehus Skjerve var 3. mann i dag.





De beste i H17-20E som var tilstede på premieutdelingen.



I juniorklassen for damer var det aller først startende Oda Scheele som fikk gleden av å lede hele dagen, og til slutt smile for seier. - Løpet mitt var ganske bra, med unntak av en liten bom på slutten og et veivalg som ikke var veldig bra, sa hun like etter målgang. Da var det mange løpere igjen i skogen, og hun våget ikke «innkassere» seieren. Men klubbvenninne Pia Young Vik, som vant i går, kunne berolige sin venninne med at det ville holde. Pia viste seg å treffe med sitt eksperttips, da Oda vant en klar seier med over 5 minutter ned til andre løper, Mathea Gløersen. Kristin Melby Jacobsen ble nummer 3 i konkurransen hvor nevnte Pia Young Vik holdt seg på sidelinje da hun nylig har vært syk.



Hun blir nok å finne på laget til junior-VM som vil bli presentert litt seinere i uken. Da vil også juniorlandslagstrener Håvard Haga samtidig ta ut laget til ungdoms-EM (EYOC), hvor Norge sender de yngre juniorene (17- 18 åringene). (Kilde: Norsk Orientering)



De beste i D17-20E som var tilstede på premieutdelingen.



De beste i Løvspretten 06.06.2022: D 21-E - 11 570 m, 50 startende Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Lisa Risby Ok Kåre 1.21.11 2 Ane Dyrkorn NTNUI 1.21.50 +0.39 3 Tone Bergerud Lye Nydalens SK 1.22.53 +1.42 4 Marie Olaussen Fredrikstad SK 1.23.01 +1.50 5 Kaja Winsnes Nordhagen Ås-NMBU Orientering 1.24.02 +2.51 6 Anna Ulvensøen Nydalens SK 1.25.50 +4.39 7 Victoria Hæstad Bjørnstad Fossum IF 1.26.00 +4.49 8 Ingrid Lundanes NTNUI 1.26.21 +5.10 9 Anu Tuomisto NTNUI 1.31.33 +10.22 10 Tilla Farnes Hennum NTNUI 1.31.35 +10.24 H 21-E - 16 910 m, 86 startende 1 Lukas Liland Nydalens SK 1.38.50 2 Elias Jonsson NTNUI 1.40.08 +1.18 3 Eirik Langedal Breivik NTNUI 1.42.00 +3.10 4 Eskil Kinneberg Raumar Orientering 1.43.19 +4.29 5 Jon Aukrust Osmoen Nydalens SK 1.44.21 +5.31 6 Hans Petter Mathisen NTNUI 1.45.59 +7.09 7 Ulrik Astrup Arnesen NTNUI 1.46.14 +7.24 8 Emil Granqvist NTNUI 1.47.08 +8.18 9 Sander Arntzen NTNUI 1.47.38 +8.48 10 Gaute Steiwer Fredrikstad SK 1.47.47 +8.57 D 17-20 E - 7 970 m, 56 startende 1 Oda Scheele Nydalens SK 59.40 2 Mathea Gløersen OL Tønsberg og omegn 1.05.15 +5.35 3 Kristin Melby Jacobsen Lardal OL 1.06.32 +6.52 4 Åsne Haavengen NTNUI 1.07.51 +8.11 4 Anna Taksdal Ganddal IL 1.07.51 +8.11 6 Alva Marika Niklasson Nydalens SK 1.08.12 +8.32 7 Vilde Margrethe Sæbbø Sandnes IL 1.08.55 +9.15 8 Ingeborg Rygg Eikeland Bergens TF 1.09.50 +10.10 9 Elisa Götsch Iversen IL BUL-Tromsø 1.10.07 +10.27 10 Marie Scheele Nydalens SK 1.11.10 +11.30 H 17-20 E - 11 880 m, 65 startende 1 Kornelius Kriszat-Løvfald Nydalens SK 1.16.06 2 Cornelius Bjørk Bækkelagets SK 1.17.48 +1.42 3 Martin Vehus Skjerve Frol IL 1.18.21 +2.15 4 Mikkel Holt Freidig 1.19.17 +3.11 5 Nils Tveite NTNUI 1.20.08 +4.02 6 Tobias Alstad Frol IL 1.22.02 +5.56 7 Brage Takle Kristiansand OK 1.24.39 +8.33 8 Philip Lehmann Romøren Fossum IF 1.25.19 +9.13 9 Axel Aalde Nydalens SK 1.27.06 +11.00 10 Andreas Myrvold Skovlyst Kongsberg OL 1.29.33 +13.27

Alle resultater, kart og løyper i Livelox