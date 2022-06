– 21 kilometer nesten samanhengande stigning opp nesten 1500 høgdemeter ventar. Som tidlegare kan ein enten sykle i Nibberittet, springe i Nibbeløpet eller bli med i mosjonsklassene Nibberittet trim eller Nibbemarsjen. Vi har også det kortare Nibbeløpet Mini på 4 km (mål på Flydalsjuvet) som er ope for alle men tiltenkt dei yngre, skriv arrangøren.



For dei som spring til toppen av Dalsnibba så er dette blant dei lengste og høgste motbakkeløpa i landet. For dei som syklar så er dette eit kort men annleis ritt, der det f.eks. er få fysiske fordelar med å ligge i felt - her må ein gjere jobben sjølv.



– I fjor arrangerte vi i strålande sol i august pga. covid, i år ser vi fram til å arrangere på det vante tidspunktet i første halvdel av juni, med brøytekantar for første gong på 3 år. Uansett byr vi på spektakulær vestlandsnatur frå sommar ved fjorden til vinter ved mål - frå fjord til fjell.



Startlister:

Nibberittet

Nibbeløpet





Fra starten i Nibbeløpet 2019 der vi ser Kilian Jornet til venstre med nummer 487. Han satte løyperekord med 1.26.42. (Arrangørfoto)



Hjemmesiden til Geiranger frå fjord til fjell

Frå fjord til fjell på facebook

