Etter å ha lagt i dvale under koronatiden kommer nå Bergsdalen Opp tilbake igjen, og det blir en ny mulighet til å konkurrere om å komme seg raskest mulig opp den bratte og kronglete veien gjennom Bergsdalen. Og det skal som vanlig konkurreres både på sykkel, rulleski og løping.

Konseptet er enkelt: å komme seg raskest mulig opp Bergsdalen, som er den bratte dalen som går opp fra Dale, der veien er bygget slik veier ble bygget i gamle dager på vestlandet: klistret inn i det bratte terrenget gjennom bratte stigninger og stup. Veien var den gamle hovedveien mellom Bergen og Voss før E16 stod klar.

Forrige gang løpet ble arrangert var i 2019: Bergsdalen opp – 3 idretter i samme konkurranse

Dato: Lørdag 11. juni

Arrangementet er en del av Daledagene

Sted: Dale, Vaksdal Kommune. 1 times kjøring fra Bergen.

Starttidspunkt:

11:30: Sykkel

11:40: Løp

11:50: Rulleski

Trase: 4 km jamn 10% stigning

Underlag asfalt

Premiering:

Kr 3000 til vinner menn og vinner dame i alle grener.

Merk: Rulleski fristil og klassisk regnes som én klasse med hensyn til premiering

Dale-genser til nr 1, 2 og 3 alle grener.

Arrangørene mener at løyperekordene for løp og rulleski har stått for lenge. Løyperekorden for sykkel menn regnes som nesten uslåelig. Jon Søverås Breivold frå Bygdø IL er blant annet kjent som fjorårets vinner av Norseman Triatlon. Han er også motbakkespesialist på sykkel og han har en langsiktig plan om vinne spurter i landeveisritt. Han knuste løyperekorden i 2018. De to neste delte 2. plass.

I 2019 presset Sindre Hirth, Vossevangen CK, seg inn på 2. plass på listen over bestetider (adelskalender).

De 3 første damene kom under tidligere bestetider i 2019.

Bergsdalen Opp Beste resultater 2012 - 2019 Namn Klubb/Bedr Tid År LØP Menn 1 Thorbjørn Ludvigsen Bergen Løpeklubb 16,18 2015 2 Stian Hovind Angermund Varegg IL 16,38 2015 3 Espen Roll Karlsen Gneist 16,57 2016 Dame 1 Rebecca Louise Hilland BFG Bergen Løpeklubb 18,44 2016 2 Eli Anne Dvergsdal IL Gular 19,14 2018 3 Silje Hjort Rafaelsen Vossevangen CK 19,18 2013 RULLESKI KLASSISK Menn 1 Hans-Inge Klette Viljar IL 17,3 2017 2 Einar Trefall Eksingedalen IL 17,45 2014 2 Erling Fagerbakke Fosse Bergsdalen UL 17,45 2017 Dame 1 Karoline Simpson-Larsen Vargar IL 19,53 2017 2 Ingrid Brattabø Osterøy Il-Ski 21,48 2019 2 Eivor Vestrheim Skjerven Bulken/Vossalangrenn 21,54 2018 RULLESKI FRISTIL Menn 1 Arild Fosse Voss 19,1 2017 2 Henrik Bauge Rosendal 20,28 2015 3 Eystein Kvisvik Bye Fana IL 20,45 2013 Dame 1 Hilde Fenne Voss Ssl 21,06 2019 2 Emma Skjoldli Bulken IL 24,42 2013 3 Turid Salbo Bjørgum IL 25,15 2016 SYKKEL Menn 1 Jon Søverås Breivold Bygdø IL 12,24 2018 2 Sindre Hirth Vossevangen CK 13,1 2019 3 Andreas Hosøy Fana IL Sykkel 13,18 2018 3 Sander Dybvikstrand Christiania Velociped Klubb 13,18 2018 Dame 1 Emma Dyrhovden IL Bjørn West 15,57 2019 2 Kristin Eidsheim Sønnesyn Vossevangen CK 16,44 2019 3 Elise Orten Espeland 17,17 2019



Starten på løpedelen, i Dale sentrum. (Foto: arrangør)