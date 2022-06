I Åkra er det bare 170 innbyggere. Likevel deltok hele 142 trimmere og løpere. Årets løp er det 31. i rekka. I fjor måtte løpet utsettes til august på grunn av pandemien og i 2020 ble det avlyst, men ellers går løpet alltid på lørdagen i pinsehelga. I tillegg til Åkraløpet er det konsert og andre aktiviteter, blant annet roing på fjorden på søndagen og pinsegudstjeneste. Med andre ord en bygdefest som lokker også familiemedlemmer som har flyttet fra bygda, hjem igjen.



Deltakerrekorden er på hele 247 løpere og trimmere.



De beste løperne

Løypa er ca. 3.1 km og er storkupert med en 800 m lang motbakke og en enda litt lengre, men slakere unnabakke. Løypa går mest på asfaltvei, men også litt på grusvei, og går rundt den vakre Åkra-bygda.

Fotballspilleren fra Sandvikens damelag i Bergen, Thea Mathilde Rusten, og Johannes Heien fra Utåker, ikke langt fra Åkra, ble suverene vinnere...



Johannes Heien er en god løper, ikke minst i fjelløp, så Åkraløpet er rene sprinten for han. Han løp på 10.29. Det er en god vinnertid, men likevel et stykke bak løyperekorden til Sindre Solbakken Omvik, som i 2019 løp på sterke 9.27. Men så har Sindre en så sterk pers på 3000 m som 8.20..



Løyperekorden for damer har Marit Årthun med 11.34. Hun bor i Åkra og var med som funksjonær i år. Hun har tidligere vært norgesmester i maraton med 2.55 som pers og har 1.22 på den halve distansen.



23 sprang løpet på tid i år. Det er langt unna deltakerrekorden. I noen grad skyldes det en kollisjon med innvielse av ny friidrettsbane i Rosendal med stor festivitas og et stort friidrettsstevne over to dager. Rosendal er ei av nabobygdene til Åkra og ligger bare en maraton unna - nøyaktig 42,2 km ifølge NAF reiseplanlegger.



Flott premiering

Det er god premiering i konkurranseklassen, men de store premiene deles ut til de som har vært med på Åkraløpet mange ganger. Fire deltakere har vært med samtlige 31 ganger, og en har deltatt 30 ganger. Til dem vanket det hele serviser med verdifulle Hardangebestikk. Også de som passerer runde antall ganger med fullførte Åkraløp får flotte premier som man kan se på dette bildet:





Premier for trofast deltakelse: Flott Hardangerbestikk til løpere og turgåere som kommer igjen år for år. (Foto: Morten Nygård/Grenda)





Premier til de beste løperne: Deltakelsen i konkurranseklassen var ikke den beste i år. Med premier til alle klassevinnerne så fikk en stor andel av løperne med seg Åkraløpets T-skjorte eller andre praktiske premier. (Foto: Morten Nygård/Grenda)



Resutatliste 3,1 km kupert vegløp:

Gutar 10 år og yngre: Odin Eikjeland Sørheim, Matre IL 22.39 Jenter 10 år og yngre: Marta Vågen, Matre IL 22.38 Gutar 11-16 år: 1. William Samland Eik, Uskedalen IL 12:10 2. Simen Berthelsen 12:59 3. Kristoffer Brekke 14.43 4. Simen Brekke, Os Turn 15:03 5. Niklas Vågen, Matre IL 22.39 Jenter 17-20 år: 1. Thea Mathilde Rusten 13:07 2. Anne Mari Gonzales Pedersen 23.59 Gutar 17-20 år :: 1. Matias Brekke 13.35 2. Jonatan Brekke 14.42 Menn 21-34 år: 1. Johannes Heien, Ternen 10.29 2. Daniel Llarena 16:12 3. Terje Kristiansen 16.58 Menn 35-40 år: 1. Aron Ness Larsen, Klypetussen 23:05 Damer 35-40 år: 1. Vivian Llarena 15:02 Menn 41-45 år: 1. Børge Brekke 12:38 Damer 41-45 år: 1. Gunnhild Brekke 16.53 Menn 46-50 år: 1. Magnar Rusten 13.58 Menn 61-65 år: 1. Åsmund Mehl, Rosendal TL 16.43 Menn 66-70 år: 1. Magne Heien, Ternen 14.29 2. Harald Måge, Klypetussen 18:09 Menn 71-75 år: 1. Gisle Sellevold, Klypetussen 20:06



Innspurt: Kondis sin kontaktperson i Sunnhordland, Gisle Sellevold, gir alltid alt i innspurten.





Start for barneløpet: 19 unger la i vei i full fart. (Foto: Morten Nygård/Grenda)

Deltakere i barneløpet:

Oliver Kristiansen, Benjamin Hodzic, Sivert Eikjeland Sørheim, Kristine Vågen, Kjersti Vågen, Lars Jakob Vågen, Linus Høllesli, Madelen Brekke Hellevang, Ole Jimmy Berge Mosesen, Erling Johannes Berge Mosesen, Magnus Heien, Johan Heien, Liam Hillesdal Ingebrigtsen, Kristian Hegland, Bjørg Amanda Samland Eik, Liv Bakka Tjelmeland, Magnus Vågen Olsen, Amund Vågen Olsen.



For 31. gang: Disse tre startet løpet for 31 år siden og styrer fortsatt løpet med stødig hånd: f.v. Lars Emil Berge, Bjørn Rune Bergane og Kurt Reidar Jegteberg. (Foto: Morten Nygård/Grenda).