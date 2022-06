Dagens løp gikk i et for de fleste nytt terreng og på nytt kart., deremd var det for fleste et ukjent terreng de fikk løpe i. Løpet var 5. løp i årets Trimtex cup for 13-16 åringer for o-løpere fra Akershus og Oslo o-krets.

Resultater

D 13-14, 3 190 m:

1) Helene Scheele, Nydalens SK, 22.46,

2) Ingrid Merete Jebsen, Heming Orientering, 32.35,

3) Henni Hattestad Kristensen, Heming Orientering, 33.01,

4) Silje Taraldlien, Fet OL, 33.36.

D 15-16, 3 670 m:

1) Martine Arntzen Haug, Østmarka OK, 32.24,

2) Hanne Wærp Hauge, Nydalens SK, 34.48,

3) Oline Soma Slåstad, Raumar Orientering, 36.11,

3) Ellen Margrete Stubban Hygen, Østmarka OK, 36.11.

H 13-14, 3 190 m:

1) Sigve Nygård Fagervold, Asker Skiklubb, 22.54,

2) Magnus Rørlien Jevanord, Fossum IF, 24.14,

3) Boye Wangensteen, Lillomarka OL, 25.07,

4) Alfred Teig, Nydalens SK, 25.10.

H 15-16, 4 330 m:

1) Christoffer Ånensen, Oppsal Orientering, 29.55,

2) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 30.52,

3) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 32.40,

4) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 33.25.