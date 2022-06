Den første fullskala Birken Løpsfestival på tre år kunne ikke forvente å måle seg med 2019-utgaven i antall deltakere, men med fine forhold, gode løpsopplevelser og et velsmurt arrangement er det gode grunner til å håpe på at Birkebeinerløpet med dets mange avleggere vil øke betydelig igjen til neste år.

10% økning fra 2021

Fjorårets arrangement bestod kun av Birkebeinerløpet og Halvbirken og samlet 2600 løpere den første lørdagen i september, uka etter Birkebeinerrittet. De to løpene hadde i år begge ca. 10 % økning og til sammen 2850 som gjennomførte 12 eller 20 km fra Birkebeineren skistadion ned til Håkons Hall. Med Ultrabirken, Birken Fjellmaraton, Birken 5 km og Ungdomsbirken ble det registret 3250 løpere i mål i løpet av en lang dag på Stampesletta. I tillegg deltok vel 250 barn i barnebirken.



Morten Eide Pedersen løp inn til 2. plass i Birkebeinerløpet på hjemmebane. (Foto: Trond Hansen)

Året da alt skal skje

Hvis vi sammenlikner med 2019 er det som nevnt nesten er halvering totalt. Sammenliknet med påmeldingstallene er det også større frafall enn normalen med 77% av de påmeldte, noe som nok har sammenheng med at en del "programhelter" hadde fått overført startkontingenten til årets løp. Hva som kan være grunnene til at også Birken har så langt igjen til prekorona-tilstander er helt sikkert sammensatt. Det er nærliggende å peke på at i år arrangeres alt av kulturelle arrangementer og sosiale sammenkomster som også har vært utsatt og at det da må det bli mange kollisjoner i kalenderen for folk flest.



Merketida for klassen på meldepostene underveis og i mål har fortsatt et stort fokus for mange birkebeinere på hovedløpet både på ski, løp og sykkel. (Foto: Rolf Bakken)

Justert løype igjen

Løypene var ikke så tørre som i fjor høst da det var drømmeforhold i hele løypa, men både på fjellet og i hovedtraséen var det normale forhold med våte partier der det vanligvis er det. Traséen i Birkebeinerløpet var nesten tilbake til normalen med knappe 20 km etter at sløyfa inne på Maihaugen var kuttet ut etter fjorårets eksperiment. Starten var i år trukket noen hundre meter tilbake og gikk på skiskytterstadion. Til gjengjeld var asfaltsløyfa over Dæhliehaugen kuttet ut slik at løypa likevel var ca. 300 m kortere enn i 2019.



Starten har gått for pulje 2 på skiskytterarenaen på Birkebeineren. (Foto: Rolf Bakken)

Ny premiering

Premieringen var endret i år fra litt knuslete pins til flotte deltakermedaljer. Absolutt en forbedring, men 1/4-premiering i klassene er til gjengjeld kuttet ut. Det er nå plasspremier bare til de tre beste i hver klasse.



Medaljer med bånd i forskjellige valører. (Foto: Rolf Bakken)

Halvbirken

Halvdistansen hadde 678 påmeldte og 533 startende som ble litt bløte i håret av en ettermiddagsbyge. Av de 531 som fullførte var det nesten dobbelt så mange kvinner, 350, mot 181 menn. Toppen av begge listene ble preget av det amerikanske skiteamet, Bridger Ski Foundation. Best av de norske var stortingsrepresentanten Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset, Ren-Eng og Ap som med 43:32 var rundt minuttet bak dagens raskeste, Reid Goble. Vidar-løperen Johanne Lægran var beste norske kvinne på 3. plass totalt og 49:57, bortimot to minutter bak amerikanske Mariah Bredal.

De beste:

Kvinner Pl Deltaker Klubb Klasse Tid 1 Mariah Bredal Bridger Ski Foundation HK20 48:02 2 Hannah Rudd Bridger Ski Foundation HK20 48:47 3 Johanne Lægran Sk Vidar HK20 49:51 4 Hege Njå Bjørkmann Sportsklubben Vidar HK40 49:57 5 Aggie Macy Bridger Ski Foundation HK20 49:58 6 Kari-Anne Veen Lillehammer Skiklub HK50 50:26 7 Julie Lous Strindheim IL HK16 50:52 8 Pernille Gullikstad Søre Ål IL HK20 51:00 9 Sarah Goble Bridger Ski Foundation HK20 51:12 10 Emma Strack Bridger Ski Foundation HK20 51:12 Menn: 1 Reid Goble Bridger Ski Foundation HM20 42:35 2 Willson Moore Bridger Ski Foundation HM20 42:35 3 Simon Zink Bridger Ski Foundation HM20 43:06 4 Nils Kristen Sandtrøen FIK Ren-Eng HM30 43:32 5 Bjørn Egil Nordseth Gjøvik FIK HM40 43:50 6 Logan Diekmann Bridger Ski Foundation HM20 45:20 7 Graham Houtsma Bridger Ski Foundation HM20 45:32 8 Gunnar Eiterjord Lillehammer skiklubb HM50 46:13 9 Anders Neverdahl Eide HM30 46:43 10 Nich Matelich Bridger Ski Foundation HM20 47:38

ALLE RESULTATER

Ungdomsbirken:

Det var i Ungdomsbirken nedgangen var størst sammenliknet med 2019 med bare en tredel fra forrige løp da 445 deltok mot årets 151 fullførende jevnt fordelt på jenter og gutter.

Det var to 15-åringer som har markert seg sterkt på løpsfronten tidligere som hadde dagens beste tider. Ingeborg Synstnes Hole fra Åndalsnes IF var med 20:18 helt suveren i den kuperte og godt og vel 5 km lange løypa med start og mål på Stampsletta. Jevngamle Andrea Brække fra Hamar IL var med 21:54 en nesten like klar toer både i klassen og totalt av 75 jenter.

Sondre Strande Omland som konkurrerer for Kjelsås IL på ski og SK Vidar i løp har i tronet på toppen av sin aldersklasse i flere år og vant senset 5 km i Forebuløpet på sterke 15:17. I fjor høst satte han som 14-åring ny aldersrekord på 10 km i 14-15-årsklassen med 31:24 i Hytteplanmila.

Lørdag hadde han ikke overraskende beste tid av samtlige i bakkene på Lillehammer med 18:58 og var med det 24 sekunder raskere enn vinneren i 16-årsklassen Mats Daviknes-Andreassen fra Nittedal IL.



Jørgen Bolstad Buer fra Vang Skiløperforening løp inn til seier i G13. (Foto: Trond Hansen)

De beste pr. klasse:

J12 Plass Deltaker Klubb Tid 1 Maja Weber Eriksen Lommedalen IL 23:55.7 2 Ida Synstnes Hole Åndalsnes If 24:56.6 3 Ebba Jensen HEMING IL 25:30.4 J13 1 Ingrid Engen Sunndal friidrett 23:40.3 2 Ingrid Skaar Nittedal IL 24:26.2 3 Maia Kulle Andreassen Kjelsås IL/Koll IL 24:28.8 J14 1 Julie Haug Lundby Østre Toten Skilag 22:45.3 2 Helene Tegdal IL Skrim 24:29.9 3 Emilie Husby Berg Vind IL 24:53.4 J15 1 Ingeborg Synstnes Hole Åndalsnes If 20:18.5 2 Andrea Brække Hamar Idrettslag 21:54.4 3 Anna Jensen HEMING IL 23:25.3 J16 1 Elise Weber Eriksen Lommedalen IL 22:31.1 2 Kamilla Aasebø Kjelsås IL 23:11.2 3 Storlien Celine Lillehammer Skiklub 24:17.1 G12 1 John Raddum Skaug Tretten 22:32.8 2 Lars Christian Granaas Bjerke Konnerud 22:58.2 3 Leander Gjestvang Neverdal Raufoss Fotball 23:27.8 G13 1 Jørgen Bolstad Buer Vang Skiløperforening 22:10.1 2 Ask Alhaug Hamar Skiklubb 22:33.2 3 Peder Kjøs Søre Ål IL 22:45.4 G14 1 Henrik Kampen Ellingvåg Koll IL 21:08.9 2 Kristian Skjeflo Unhjem Isfjorden IL 21:10.8 3 Bjørnar Skjeflo Unhjem Isfjorden IL 21:30.7 G15 1 Sondre Strande Omland Kjelsås IL 18:58.7 2 Martin Holtet Kongsvinger I.L friidrett 20:22.9 3 Joakim Marsteintredet Pedersen Lillehammer Skiklub 20:37.1 G16 1 Mats Daviknes-Andreassen Nittedal IL 19:22.7 2 Ola Dåsnes Vang skiløperforening 19:57.2 3 William Tømterud Brandbu Friidrett 20:01.2

ALLE RESULTATER



Reportasjer fra Birken Løpsfestival 2022 på kondis.no:

Fissehatsion og Størmer Steira vant Birkebeinerløpet

Bilder fra Ultrabirken på Sjusjøfjellet

Fjellbilder fra Birken Fjellmaraton



Samleside for Birkebeinerløpet

Birkebeinerløpets hjemmeside

Birken på Facebook