At Norge kan stille med hele fire utøvere i en og samme øvelse, forteller ganske mye om nivået på norsk distanseløping for tida. Riktignok blir alltid arrangørnasjonen tilgodesett med en ekstra kvote av løpere, men forhåpentligvis blir verken Narve Gilje Nordås, Magnus Tuv Myhre, Henrik Ingebrigtsen eller Filip Ingebrigtsen statister i det sterke feltet. I tillegg til å kjempe om gode plasseringer handler det for alle fire også om VM og/eller EM-krav.



Gledelig er det også at Ferdinand Kvan Edman er regna som god nok til å være med i det avsluttende miles-løpet, og sjøl om det trolig blir noen løpere mellom han og Jakob Ingebrigtsen, så er det med og befester inntrykket av at Norge virkelig er en løpsnasjon.



Her er en gjennomgang av alle mellom- og langdistanseøvelsene under årets Bislett Games. Det starter med nasjonale heat på 1500 m for både kvinner og menn. Der er det med noen få utenlandske løpere, og bortsett fra de som løper Diamond League-øvelser, er de fleste av de beste norske med.



Kl. 18.00 - 1500 m menn nasjonalt heat

Svært mange av de nest beste norske mellomdistanseløperne er å finne i dette heatet, som også har med to nederlandske og én fransk løper. Stortalentet Andreas Fjeld Halvorsen, som har den nest beste norske tida i 17-årsklassen gjennom alle tider (bare Jakob Ingebrigtsen har løpt fortere), stiller. Men han får tøff kamp fra både andre unge fremadstormende utøvere som Moa Abounnachat Bollerød og Espen Hansen-Møllerud Hauen og rutinerte karer som Bjørnar Sandnes Lillefosse og Even Brøndbo Dahl.

Startliste





Moa Abounnachat Bollerød​ har vist stigende form og gjør en spennende start i det nasjonale 1500 m-heatet. (Foto: Arne Dag Myking)



Kl. 18.10 - 1500 m kvinner nasjonalt heat

Amalie Sæten som satte årsbeste med 4.09,80 sist helg, er den største favoritten på 1500 meteren. Malin Edland og Ingeborg Østgård vil nok også ha et ord med i laget når spurten drar seg til. I tillegg er feltet fylt opp av en rekke unge talenter, noen rutinerte løpere samt to nederlandske og en svensk løper. Men vi gjetter norsk seier og mest sannsynlig også helnorsk pall.

Startliste





Amalie Sæten var best av de norske da mange av de samme jentene møttes til dyst i Norgesserien på Jessheim 2. juni. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Kl. 20.19 - 5000 m kvinner Diamond League

Karoline Bjerkeli Grøvdal har vist god form i år, og på 5000 meteren på Bislett møter hun både øst-afrikanske stjerneløpere og noen av Europas beste på distansen. Tre etiopiske kvinner - Letesenbet Gidey, Almaz Ayana og Gudaf Tsegay - har alle pers under 14.15, og for Karoline er det nok mer realistisk å prøve å følge de beste europeerne. Skjønt med klasseløpere som britiske Eilish McColgan, tyrkiske Yasemin Can og tyske Konstanze Klosterhalfen i feltet, kan det bli mer enn vanskelig nok. Men en mulighet til å pynte på både årsbestetida på 14.51,38 og persen på 14.43,26, bør dette være for Karoline. På pressekonferanse på tirsdag fortalte Karoline at planen er å løpe i 14.40-fart, og kan hun gjøre det og ha krefter igjen til en sterk sisterunde, vil Ingrid Kristiansens norske rekord på 14.37,43 være innen rekkevidde.

Startliste





Forhåpentligvis får Karoline Bjerkeli Grøvdal masse drahjelp og ei god tid når hun på torsdag løper 5000 m under Bislett Games. (Foto: Samuel Hafsahl)



Kl. 20.49 - 5000 m menn

Det har vel aldri hendt før at Norge har stilt med fire løpere i et Diamond League-stevne på 5000 m. Riktignok er terskelen for å komme med lavere for løpere fra arrangørlandet, men det forteller noe om norsk langdistanseløping at vi har fire kvalifiserte. Det ligger an til et spennende oppgjør mellom formsterke Narve Gilje Nordås og hans tidligere team-kamerater, Filip og Henrik Ingebrigtsen. Både Narve og Filip jakter på VM-kravet på 13.13,50, mens Henrik Ingebrigtsen og Magnus Tuv Myhre nok er mer opptatt av å klare EM-kravet på 13.24,00.

Jacob Kiplimo fra Uganda lå an til å bli den store favoritten, men han har nå trukket seg. Dermed ligger det nok an til at etiopierne Getnet Wale, Samuel Tefera, Telahun Haile Bekele og Milkesa Mengesha vil dominere, men godt mulig vil også amerikaneren Joe Klecker blande seg inn i tetkampen.

Startliste





Mens Magnus Tuv Myhre primært løper for EM-kravet, har Narve Gilje Nordås vist så god form i det siste at VM-kravet kan være innen rekkevidde. Her ser vi dem på 3000 meteren under Trond Mohn Games der Narve Gilje Nordås vant. (Foto: Arne Dag Myking)



Kl. 21.25 - 800 m kvinner

Hedda Hynne er den norske representanten i Diamond League-feltet på 800 m. Under Trond Mohn Games løp hun på 2.03,57, som er et stykke bak persen på 1.58,10. På tirsdagens pressekonferanse var hun imidlertid klar på at det løpet ikke var representativt for hennes nivå.



Klarer hun å bite seg fast på halen av feltet, er det lov å håpe at hun kan forbedre tida fra Bergen med 2-3 sekunder.



Den store favoritten er britiske Keely Hodgkinson som har 1.55,88 som pers og 1.57,72 som årsbeste. Britene stiller sterkt med også Laura Muir og Jemma Reekie på plass.

Startliste





Hedda Hynne ble nummer to etter Bianka Keri under Trond Mohn Games i Bergen. På Bislett møter hun mange enda bedre løpere. (Foto: Arne Dag Myking)



Kl. 21.50 - Dream Mile menn

Rosinen i Bislett-pølsa er drømmemilen for menn med Jakob Ingebrigtsen på startstreken. Han er den store favoritten, og et par av hans tøffeste utfordrere, Timothy Cheruiyot og Abel Kipsang, mangler. Men det er likevel et klassefelt, og Jakob får bryne seg mot for eksempel Mohamed Katir fra Spania, Oliver Hoare fra Australia og Jake Wightman fra Storbritannia.



På pressekonferansen onsdag fortalte Jakob at han håpet å bli første nordmann til å vinne Drømmemila.



– Jeg liker å vinne, men jeg liker også å løpe fort, så jeg håper på å forbedre tida fra Eugene, fortalte Jakob som vant på 3.49,76. Persen hans er så god som 3.47,24, mens Europa-rekorden til Steve Cram er på 3.46,32, satt på nettopp Bislett i 1985.



Gledelig sett med norske øyne er det også at Ferdinand Kvan Edman er med. Persen hans er så god som 3.53,42, og med full klaff kan han forhåpentligvis være i nærheten av den.

Startliste





Jakob Ingebrigtsen var suveren under det første mile-løpet i årets Diamond League-serie. Nå kan han gjenta bedriften på Bislett. (Foto: Diamond League AG)



