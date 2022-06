STOR BILDEREPORTASJE (K+) KOMMER TORSDAG!

Se hele Kirkebakken Grand Prix 2022 i opptak



Petter Northug jr. ble slått ut i semifinalen men rakk å markere seg både før og under rennet hvor han fikk smake på det å ligge i tet igjen. (Foto: Rolf Bakken)



Kirkebakken Grand Prix er en årlig rulleskikonkurranse med kjente norske og noen ganger også internasjonale utøvere i Hamar sentrum. Årets felt bestod av profilerte norske langrennsløpere, to kombinertstjerner, en skiskytter og unge lokale talenter. Med en proff arenaproduksjon blir det skapt stor stemning i en intim arena der løperne kommer tett på skistjernene i løpet av halvannen time fullspekket med action. Været kunne ikke vært bedre da sommerskifesten var tilbake etter to års opphold onsdag ettermiddag.



I likhet med Maiken Caspersen Falla så satte en annen "pensjonist", Petter Northug jr., også sitt preg på showrennet som er blitt en god tradisjon for trønderen. På spørsmål i barnas presskonferanse før løpet svarte skilegenden at han nå trener 10-15 timer i uka. Johannes Høsflot Klæbo kunne melde om 1250 timer i året.....



Fra sisterunden i kvinnefinalen hvor Lotta Udnæs Weng har tatt over ledelsen foran Mathilde Myhrvold og Maiken Caspersen Falla. (Foto: Rolf Bakken)



Johannes Høsflot Kæbo som ikke har konkurrert siden sprinten i Lahti i vinter, innrømmet at han gikk alt han kunne på sisterunden for å avgjøre finalen. På oppløpet i Strandgata kunne han trillende klappe til publikum før målstreken som han krysset foran skiskytteren Mads Øverby og sprintkollega Håvard Solås Taugbøl. Petter Northug jr. ble slått ut i semifinalen men rakk å markere seg både før og under rennet hvor han fikk smake på det å ligge i tet igjen. (Foto: Rolf Bakken)Kirkebakken Grand Prix er en årlig rulleskikonkurranse med kjente norske og noen ganger også internasjonale utøvere i Hamar sentrum. Årets felt bestod av profilerte norske langrennsløpere, to kombinertstjerner, en skiskytter og unge lokale talenter. Med en proff arenaproduksjon blir det skapt stor stemning i en intim arena der løperne kommer tett på skistjernene i løpet av halvannen time fullspekket med action. Været kunne ikke vært bedre da sommerskifesten var tilbake etter to års opphold onsdag ettermiddag.I likhet med Maiken Caspersen Falla så satte en annen "pensjonist", Petter Northug jr., også sitt preg på showrennet som er blitt en god tradisjon for trønderen. På spørsmål i barnas presskonferanse før løpet svarte skilegenden at han nå trener 10-15 timer i uka. Johannes Høsflot Klæbo kunne melde om 1250 timer i året.....Fra sisterunden i kvinnefinalen hvor Lotta Udnæs Weng har tatt over ledelsen foran Mathilde Myhrvold og Maiken Caspersen Falla. (Foto: Rolf Bakken)Johannes Høsflot Kæbo som ikke har konkurrert siden sprinten i Lahti i vinter, innrømmet at han gikk alt han kunne på sisterunden for å avgjøre finalen. På oppløpet i Strandgata kunne han trillende klappe til publikum før målstreken som han krysset foran skiskytteren Mads Øverby og sprintkollega Håvard Solås Taugbøl.

Kirkebakken Grand Prix bød også på barneløp (uten rulleski) med alle skistjernene som "harer" og Asko-stafetten for ungdom med to jenter og to gutter på hvert lag. Her var Østre Toten Skilag til slutt best foran Strandbygda IL.





Det var stor fart på de første i det 400 m lange barneløpet hvor alle hadde startnummer 1 og kjendisharene ble grundig fraløpt. (Foto: Rolf Bakken)



Fullt trøkk i bakken på Asko-stafetten for ungdom. (Foto: Rolf Bakken)



"Team OL-gullgutta", Jørgen Graabak og Johannes Høsflot Klæbo, etter seieren i den presisje-teamsprinten. (Foto: Rolf Bakken)

Kirkebakken Grand Prix på Facebook