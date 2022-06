Mens et stjernegalleri av norske løpere fra 1970- og 1980-tallet spiste jordbær og mintes gamle dager i anledning av Bislett Stadions 100-årsjubileum sammen med generalsekretær og president i NFIF og mange andre inviterte, så fikk media møte de aller største stjernene på pressekonferansen i et annet lokale på Rådhuset og i gangen utenfor var det individuelle intervjuer.

Kan Jakob slå Steve Crams europarekord?

I Kondis-sammenheng er Drømmemila et høydepunkt under Bislett Games. NRK sender fra Bislett fra kl. 18.00. Drømmemila går kl. 21.50 med Jakob Ingebrigtsen som stor favoritt, kanskje litt for stor fordi flere av verdens beste på distansen ikke er på plass i Oslo. Det er snart nasjonale mesterskap i mange land som uttak til VM i juli, så det er ingen toppnavn fra Afrika på startlista. Det er likevel med mange gode løpere, men ikke gode nok til at forståsegpåerne tror de kan slå Jakob, om ikke noe ekstraordinært hender. Jakob bekreftet på pressekonferansen at formen er god og at han går for å slå Steve Crams europarekord som ble satt på Bislett for 37 år siden.



27. juli 1985 løp han Drømmemila på Bislett på 3.46.32. Det var den gang også verdensrekord på distansen og står fortsatt som europarekord, men er ikke lenger stadionrekord. Den har Hicham El Guerrouj med 3.44.90 satt i 1997, som da "bare" var verdens nest beste mile-tid. Steve Crams tid i 1985 er med andre ord den siste verdensrekorden på en mile som er satt på Bislett.

Mer å strekke seg etter

For ordens skyld nevner vi at Guerrouj også har verdensrekorden med 3.43.13 satt i 1999, Om Jakob klarer å slå Steve Crams europarekord, så har 21-åringen fra Sandnes fortsatt en del å strekke seg etter.



Jakob har allerede europarekordene på 1500 m, 2000 m og 5000 m. Etter Bislett-stevnet i kveld er det kanskje bare 3000 m-rekorden som mangler før han har fem strake rekorder fra 1500 m til 5000 m. Hans egen pers på en mile er 3.47.24, så det er "bare" et sekund han må forbedre persen sin før Steve Cram mister sin siste europarekord.

Sterk britisk konkurrent

Britiske Jake Wightman, 27 år gammel, har meget gode perser med 1.44.18 på 800 m og 3.29.47 på 1500 m. Han løp i fjor høst New Yorks one mile-gateløp på 3.50.00 og 5.juni i år vant han 1500 m i Diamond League-stevnet i Rabat med 3.32.62. Han har bronsemedalje fra EM og har vært i finalen både i VM og OL. Når det ikke er nok til å blir vurdert som en jevnbyrdig konkurrent for Jakob, da begynner den norske tilliten til at Jakob å bli veldig stor.



Uansett blir det spennende om han kan slå en annen virkelig stor legendes europarekord. Steve Cram er på plass på Bislett som kommentator for BBC som sender direkte fra Bislett. Han uttalte i et intervju i Rådhuset at Jakob ikke må tenke på at han skal slå en rekord. Da blir det alltid mye vanskeligere å slå den.



Jakob er forøvrig ikke den eneste norske løperen i mile-feltet. Også Ferdinand Kvan Edman, med 3.53.42 på en engelsk mil og som nylig løp 1500 m på 3.39,11, har fått æren av en plass i Diamond League-feltet.





Ingebrigtsens nye sjef: Henrik Ingebrigtsen administrerer nå team Ingebrigtsen og måtte svare på spørsmål om både seg selv og brødrene. I bakgrunnen ser vi en Bislett-legende, Steve Cram, som blir intervjuet av NRK. (Foto: Kjell Vigestad)





Optimistisk Filip: Filip Ingebrigtsen føler at den vanskelige 2021-sesongen er historie. Nå gleder han seg over fin framgang og har tro på at han kan klare VM-kravet på 5000 m. (Foto: Kjell Vigestad)



Når Henrik får spørsmål fra Kondis sin utsendte medarbeider om hvem av de fire norske som løper 5000 m på Bislett i kveld som kommer først i mål. "Jo, han blir best tett fulgt av Filip med de andre to langt etter." - etterfulgt av en god latter som forteller at han er i det spøkefulle hjørnet. I fullt alvor har han i flere intervjuer fortalt at det er 2023-sesomngen han virkelig satser på og at han nå er nå forsiktig med treningsarbeidet så han ikke blir skadet på nytt. Vanligvis går han "all in" i sin treningsinnsats, men ikke i år.





Stor stjerne: Svensk-amerikanske Armand Duplantis er kanskje Bislett-stevnets aller største stjerne, men fikk avlastning av Jakob Ingebrigtsen som media-yndling på Rådhuset. Om fjorten dager er det Diamond League-stevne i Stockholm. Da blir det langt mer travelt for Arman Duplantis.(Foto: Kjell Vigestad)



At stav er blitt en norsk paradeøvelse er forholdsvis nytt, men på Bislett i kveld er det hele tre norske deltakere: Sondre og Simen Guttormsen og Pål Hauge Lillefosse, som under Trond Mohn Games satte norsk rekord med 5,85. Stav starter allerede kl. 18.45, så man må møte tidlig om man vil få med seg stavmoro i søndre sving.



