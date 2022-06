Det ble mange som fikk en skikkelig forbedring av persen under Bislett Games nasjonale 1500-meter. Og aller raskeste gikk det for 800 m-spesialisten Sigurd Tveit. som har løpt utallige 800-metere, men bare en 1500 m før. Han debuterte på distansen på 17. mai i Trondheim med 3.45.52. Nå gikk det over fire sekunder fortere.

19 år gamle Esten Hansen-Møllerud Hauen fra Ren-Eng imponerte kanskje aller mest. 2, juni forbedret han persen med 5 sekunder til 3.45.83 på Jessheim under 1500 Elite. Nå gikk det nesten 4 sekunder fortere og persen er 3.42 05.





Glad vinner: Sigurd Tveit fra Kristiansand Løpeklubb viste at han kan løp mer enn å løpe 800 m og vant på glimrenden 3.41.15. 17. mai løp han sin første 1500 m på 3.45.52. Nå ble det over 4 sekunder fortere. (Foto: Sylvain Cavatz)

Resultater 1500 m - nasjonalt heat Pl. St. nr. Land Navn Tid 1 13 NOR TVEIT Sigurd 3:41.16 2 7 NOR IJTSMA Job 3:41.52 3 4 NOR DAHL Even Brøndbo 3:41.68 4 6 NOR HAUEN Esten Hansen-Møllerud 3:42.05 5 1 FRA BERNAGE Gregory 3:42.13 6 14 NOR WIKSHÅLAND Eivind Trym 3:43.95 7 5 NOR HALVORSEN Andreas Fjeld 3:45.20 8 11 NOR SANDNES LILLEFOSSE Bjørnar 3:45.38 9 2 NOR BJØRNDAL Anders 3:46.45 10 9 NED POLDERMAN Jurjen 3:46.64 11 12 NOR SKALLE Elmer Mulleri 3:47.80 12 3 NOR BOLLERØD Moa Abounnachat 3:48.02 13 8 NOR OLSEN Benjamin 3:48.10 14 10 NOR RISHØI Sondre 3:50.95 15 15 NOR WINBERG Halvor Nymoen 3:51.66 DNF 16 NOR ROTH Thomas Arne Pace RUNDETIDER Runde Tid 1 57.02 2 59.85 3 1:01.25 4 57.63 Kondis kommer med me tekst og bilder.