(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

I alt stilte 88 løpere til start. Best i D/H17-20 var Marie Kravdal, Gjøvard OL og Ole Gunnar Kleppa Madslien, Lillehammer OK.

Kart:

Utdrag av Åbbortjernet utgitt i 2021.

Terrenget:

Klassene N-Åpen, D/H-10, D/H11-12 og C-Åpen løp hovedsakelig i et hyttefelt med mange veier og stier. Øvrige klasser løp i variert skogsterreng med krevende orientering.



Trivelig samlingsplass på badeplassen ved Åbbortjernet i Snertingdal.

Kveldens løyper:

H 17-20: 6,4 km 18 poster

D 17-20/H15-16: 5,6 km 17 poster

D 15-16: 5,0 km 16 poster

H/D 13-14: 3,1 km 12 poster

H/D 11-12: 2,4 km 11 poster

H/D 10: 1,9 km 10 poster

B-Åpen: 3,1 km 12 poster

C-Åpen 2,4 km 11 poster

N-Åpen 1,7 km 10 poster

Ledertrøyer:

I alle klasser unntatt N-åpen og D/H 10 løper den som leder sammenlagt i en gul ledertrøye. Det er den løperen i hver klasse med flest poeng sammenlagt som løper med den gule ledertrøyen i hvert enkelt løp. I finalen teller de 3 beste av de 4 løpene. Oversikt over poengstillingen for trøyene finnes under løpsinformasjonen i Eventor.

Spesialstrekk:

Det er lagt inn spesialstrekk i alle aldersbestemte klasser utenom H/D 10 og Cåpen. Disse strekkene teller med i kampen om de ulike spesialtrøyene. De forskjellige klassene har følgende spesialstrekk:

Klasse - Trøye - Strekk

B-åpen: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

C-åpen: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

D/H 11-12: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

D/H 13-14: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

D 15-16: Strekkmester’n-trøye Mellom 9. og 10.post.

H 15-16: Strekkmester’n-trøye Mellom 10. og 11.post.

D 17-20: Strekkmester’n-trøye Mellom 10. og 11.post.

H 17-20: Strekkmester’n-trøye Mellom 11. og 12.post.



Hvis samme person leder både sammenlagt og i kampen om spesialtrøyene, vil denne løpe med den gule ledertrøyen. Nr. 2 på lista for spesialtrøyene løper med spesialtrøyene. Alle trøyer deles ut før hvert løp. Trøyene vinnes til odel og eie etter finalen. Hver løper kan bare vinne en trøye.

Kveldens klassevinnere:

D17-20: Marie Kravdal, Gjø-Vard OL

H17-20: Ole Gunnar Kleppa Madslien, Lillehammer OK

D15-16: Ida Øverli Støen, Lillehammer OK

H15-16: Magnus Svaland Dale, OL Vallset/Stange

D13-14: Eline Kravdal, Gjø-Vard OL

H13-14: Nikolai Teslo, Hadeland OL

D11-12: Mari Sørlien Stenberg, Vang OK

H11-12: Erik Beitdokken, Lillehammer OK

D10: 10 deltakere

H10: 1 deltaker

C-Åpen: Martin Lien Støen, Lillehammer OK

B-Åpen: Emilie Kloppbakken Stenbrenden, Snertingdal IF Orientering

N-Åpen: 11 deltakere, bare vinnere

De neste løpene i årets Nammo-cup:

Løp nr. 4: Onsdag 24. august Lygna – Mellomdistanse i skogen

Løp nr. 5: Lørdag 17. september Gjøvik – Finale - Jaktstart basert på de andre løpene



Magnus Svaland Dale (45) vant H15-16.



Ida Øverli Støen vant D15-16.



Marie Kravdal.



Ole Gunnar Kleppa Madslien.

De beste pr. klasse i Nammocup 3 15.06.2022: Arr.: Innlandet/Snertingdal IF Orientering D11-12 - 2390 m Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Mari Sørlien Stenberg Vang OL 21.44 2 Kristin Haug Lillehammer OK 23.05 +1.21 3 Eline Kjøs Lillehammer OK 25.44 +4.00 D13-14 - 3 100 m 1 Eline Kravdal Gjø-Vard OL 38.30 2 Ulyana Kuznetsova Vang OL 38.47 +0.17 3 Ane Beitdokken Lillehammer OK 41.30 +3.00 D15-16 - 4 980 m 1 Ida Øverli Støen Lillehammer OK 1.09.32 2 Mina Bleken Rud Vang OL 1.09.42 +0.10 3 Lilja Celina Kjær Jørgensen Lillehammer OK 1.18.07 +8.35 D17-20 - 5 570 m 1 Marie Kravdal Gjø-Vard OL 54.33 2 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 54.36 +0.03 3 June Rognstad Bekkevold Løten o-lag 1.02.12 +7.39 H11-12 - 2 390 m 1 Erik Beitdokken Lillehammer OK 23.56 2 Aksel Bolstad Carlson Vang OL 37.02 +13.06 3 Kristian Urset Vang OL 37.07 +13.11 H13-14 - 3 100 m 1 Nikolai Teslo Hadeland OL 35.09 2 Aksel Tonjer Fingarsen Elverum OK 36.01 +0.52 3 Jørgen Linus Harkinn Ringsaker OK 37.56 +2.47 H15-16 - 5 570 m 1 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 53.56 2 Ola Dåsnes Vang OL 53.57 +0.01 3 Emil Tonjer Fingarsen Elverum OK 54.19 +0.23 H17-20 - 6 430 m, 1 Ole Gunnar Kleppa Madslien Lillehammer OK 54.12 2 Annar Erlien Solerød Gjø-Vard OL 1.01.08 +6.56 3 Sigurd Kvamme OL Toten-Troll 1.12.34 +18.22 B-åpen - 3 100 m 1 Emilie Kloppbakken Stenbrenden Snertingdal IF Orientering 1.14.28 2 Therese Holmen Snertingdal IF Orientering 1.15.03 +0.35 C-åpen - 2 390 m 1 Martin Lien Støen Lillehammer OK 19.16 2 Niklas Mykleset Vang OL 19.45 +0.29 3 Linnea L'Abée-Lund Lillehammer OK 23.22 +4.06

Alle resultater, strekktider og oversikt spesialtrøyer