Thomas Asgautsen i tet på 5 km foran Vetle Christiansen (58) og Martin Holtet (9). (Foto: Rolf Bakken)



Kongsvinger-damene Linn Vibekken og Nina Jørgensen kjempet en herlig fight om seieren på 10 km der Linn avsluttet sterkest og vant med ti sekunder på 41:35 etter at Nina var i føringen på den første av de to 5 km-rundene i sola og vinden langs Glomma. Marthe Aasum ble dagens klareste vinner på hjemmebane med 19:22 på 5 km.





Linn Vibekken og Nina Jørgensen etter endt dyst om seieren på 10 km. (Foto: Heidi Aarstad)



Marthe Aasum halvveis på sitt vinnerløp på 5 km. (Foto: Rolf Bakken)



120 aktive helt likt fordelt på de to distansene deltok i Sentrumsgateløpet i år. Løpet var av de få som kunne gjennomføres både i 2020 og 2021, sågar med rekorddeltakelse begge årene. At konkurransen om deltakerne er langt hardere i år, er deltakelse på Kongsvinger lørdag et godt bevis på da antall deltakere på 10 km ble mer enn halvert fra fjorårets rekord på 133 i mål til årets 62 startende og 60 fullførende. Deltakelsen på 5 km holdt seg imidlertid ganske likt med 66 i fjor og 60 med tidtaking lørdag.





Henrik Nilsson og Linn Vibekken med Artelleriobersten vandrepokal. (Foto: Rolf Bakken)



Resultater Sentrumsgateløpet 18.06.2022: 10 km kvinner (10 deltakere): Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Linn Vibekken Kongsvinger Friidrett K40-44 41:35.4 0:00.0 2 Nina Jørgensen KONGSVINGER K35-39 41:46.2 0:10.8 3 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb K23-34 43:23.4 1:48.0 4 Cathrine Andersen Team Driv Trening K23-34 43:59.4 2:24.0 5 Dorte Foss Raufoss IL K55-59 46:04.9 4:29.5 6 Stine Holseter MAGNOR K23-34 48:01.6 6:26.2 7 Marita Bråten ROVERUD K40-44 54:23.2 12:47.8 8 Kristin Pedersen JAR K45-49 59:56.9 18:21.5 9 Kari Melgård Sveen Sørskogbygda IL K55-59 1:01:09.3 19:33.9 10 Suzette Damman FÅBERG K50-54 1:14:54.8 33:19.4 10 km menn (50 deltakere): 1 Henrik Nilsson SK Vidar M23-34 33:50.6 0:00.0 2 Thomas Asgautsen Spirit Stavanger M23-34 34:21.4 0:30.8 3 Pål Åge Joten FIK Ren-Eng M23-34 37:26.2 3:35.6 4 Henning Aasen Åslia Skilag M50-54 38:11.4 4:20.8 5 Per Vidar Fjeld Kongsvinger IL Friidrett M55-59 38:14.2 4:23.6 6 Johan LEISTAD Vaaler IF/ Deloitte BIL M23-34 38:21.6 4:31.0 7 Bjørn Paulsrud Lia Barnehage M55-59 38:37.9 4:47.3 8 Ole Olsen Contiga AS M23-34 39:02.7 5:12.1 9 Marius Fjeldbo Yellow Kubbmarines M23-34 39:29.3 5:38.7 10 Audun Nymoen KONGSVINGER M45-49 39:31.6 5:41.0 11 Kay Hemstad Team Prærieringen M35-39 39:33.3 5:42.7 12 Eivind Straume Yellow Kubbmarines M23-34 39:39.1 5:48.5 13 Simen Holter Hvam IL M23-34 39:41.9 5:51.3 14 Hans Tore Riibe Hamar Skl/ Norsk Tipping M55-59 39:46.6 5:56.0 15 Rikard Edgren Avansia M50-54 39:52.2 6:01.6 16 Hans Kristian Snare Granli IL M35-39 39:53.8 6:03.2 17 Bent Are Synstad FJERDINGBY M35-39 40:36.0 6:45.4 18 Rune Holmen Halmsås & Omegn Skilag M45-49 40:39.4 6:48.8 19 Adam Huatorpet Team Edens Hage M23-34 40:39.7 6:49.1 20 Ole Andre Trøftmoen Granli IL M35-39 40:47.4 6:56.8 21 Morten Tronbøl Kongsvinger Kommune M50-54 40:54.5 7:03.9 22 Kristian Lindteigen TOBØL M23-34 41:42.3 7:51.7 23 Jonas Sandberg Grinder IL M23-34 41:48.0 7:57.4 24 Claus Nilsen HAKADAL M50-54 42:20.7 8:30.1 25 Marcus Øverby LØRENSKOG M23-34 42:56.1 9:05.5 26 Ulrik Sundby OSLO M23-34 43:01.2 9:10.6 27 Simon Mengaaen Lunderseter IL M35-39 43:04.5 9:13.9 28 Marius Fjell KONGSVINGER M23-34 43:09.2 9:18.6 29 Fredrick Westbye KONGSVINGER M35-39 43:12.0 9:21.4 30 Kjartan Øxseth Lunderseter IL M35-39 43:51.9 10:01.3 31 Lars Skogheim Skarnes IL M35-39 43:58.0 10:07.4 32 Kristian Husa LANGHUS M23-34 45:06.0 11:15.4 33 Theodor Malmer Herud OSLO M23-34 45:08.4 11:17.8 34 Håkon Sjørbotten SANDER M35-39 45:16.2 11:25.6 35 Knut Richard Sjøvik Posten Norge AS M23-34 45:22.1 11:31.5 36 Pär Christian Magnusson Kil Friidrett M14-15 45:26.0 11:35.4 37 Kjell Langfoss Åbogen M55-59 45:29.9 11:39.3 38 Tom-Rune Klemetsen Team Klemetsen M50-54 46:15.6 12:25.0 39 Rolf Bakken FIK Orion/Team 55+ M60-64 46:31.1 12:40.5 40 Stian Andersson KONGSVINGER M40-44 46:59.5 13:08.9 41 Frits Riis AABENRAA M50-54 47:07.0 13:16.4 42 Jan Jongen Øiungen Avancia M55-59 47:22.7 13:32.1 43 Pål Aaraas Leeds United M45-49 47:48.0 13:57.4 44 Simen Knutzen Speed Cobras M23-34 47:51.2 14:00.6 45 Morten Indstøy KONGSVINGER M35-39 49:21.9 15:31.3 46 Stein Ole Larsen Schütz Nordic M55-59 49:32.4 15:41.8 47 Anders Godø Hesbøl Schütz Nordic M40-44 49:38.6 15:48.0 48 Terje Ludvigsen Team Kondis M60-64 50:57.4 17:06.8 49 Anders Bøhnsdalen KONGSVINGER M55-59 56:26.0 22:35.4 50 Runar Finnstun SSB Bedriftsidrettslag M55-59 58:12.5 24:21.9 5 km kvinner (28 deltakere): 1 Marthe Aasum AVANCIA Kvinner 5km 19:22.1 0:00.0 2 Ingeborg Rosager Granli IL Kvinner 5km 20:06.2 0:44.1 3 Paulina Chybinska Hvam IL Kvinner 5km 21:00.5 1:38.4 4 Victoria Frysjøenden Granli IL Kvinner 5km 21:52.2 2:30.1 5 Cecilie Haldammen KONGSVINGER Kvinner 5km 22:03.1 2:41.0 6 Emilie Ruud Lia Avancia Kvinner 5km 22:39.0 3:16.9 7 Astrid Snare Bakke Granli IL Kvinner 5km 22:56.4 3:34.3 8 Sanne Fossmellem Finsrud Kongsvinger IL Friidrett Kvinner 5km 23:12.5 3:50.4 9 Serine Boisen Oppstad Il Kvinner 5km 23:34.7 4:12.6 10 Hedda Resellhagen Bergersen Avancia Kvinner 5km 24:36.7 5:14.6 11 Thea Malene Rønaasen Kpil Kvinner 5km 25:36.7 6:14.6 12 Mia Sundby-Bredesen Oppstad IL Kvinner 5km 26:21.0 6:58.9 13 Oda Marie Raaden Avancia Sport Club Kvinner 5km 26:23.5 7:01.4 14 Marie Dahlen Granli IL Kvinner 5km 27:05.1 7:43.0 15 Helena Fjeld Haukerud SKARNES Kvinner 5km 27:18.3 7:56.2 16 Marianne Nesbråten KONGSVINGER Kvinner 5km 27:40.3 8:18.2 17 Hege Nilsen Kpil Kvinner 5km 28:04.6 8:42.5 18 Lisa Blunck Avancia Sport Club Kvinner 5km 28:31.3 9:09.2 19 Hedda Folkenborg Rælingen Håndballklubb Kvinner 5km 29:14.8 9:52.7 20 Martha Gellege OSLO Kvinner 5km 30:03.9 10:41.8 21 Kerstin Gustafsson VÅLER I SOLØR Kvinner 5km 30:11.8 10:49.7 22 Vibeke Johansen KONGSVINGER Kvinner 5km 32:31.4 13:09.3 23 Jurate Reum KONGSVINGER Kvinner 5km 32:35.6 13:13.5 24 Lill Tonje R. Kongsrud Granli IL Kvinner 5km 33:08.1 13:46.0 25 Tove Sagbakken OTTESTAD Kvinner 5km 34:24.4 15:02.3 26 Heidi Sørlie Avancia Kvinner 5km 45:45.5 26:23.4 27 Elisabeth Selvik LUNDERSÆTER Kvinner 5km 51:41.4 32:19.3 28 Mimi Finnseter Avancia Kvinner 5km 51:41.8 32:19.7 5 km menn (28 deltakere): 1 Thomas Asgautsen Spirit Stavanger Menn 5km 16:26.8 0:00.0 2 Vetle CHRISTIANSEN PGS Menn 5km 16:43.4 0:16.6 3 Martin Holtet Kongsvinger I.L Friidrett Menn 5km 16:49.8 0:23.0 4 Terje Gulbrandsen BDO Innlandet Menn 5km 16:55.7 0:28.9 5 Magnus Almåsbak Avancia Menn 5km 18:53.0 2:26.2 6 Henrik Roa Olsen SØRUMSAND Menn 5km 19:15.1 2:48.3 7 Simen Halvorsrud Fjelltun il Menn 5km 19:31.1 3:04.3 8 Erik Platek Schütz Nordic Menn 5km 20:22.8 3:56.0 9 Magnus Johansen OSLO Menn 5km 20:26.5 3:59.7 10 Hans Terje Nesbråten KIRKENÆR Menn 5km 20:42.3 4:15.5 11 Tom-Erik Sponaas-Stein Granli il Menn 5km 21:08.7 4:41.9 12 Martin Johan Haugen Granli IL Menn 5km 21:10.9 4:44.1 13 John Åsmund Westberg IL Koll Menn 5km 21:21.2 4:54.4 14 Tom Cato Vangen Schütz Nordic Menn 5km 22:01.9 5:35.1 15 Rune Taranger DRØBAK Menn 5km 22:50.3 6:23.5 16 Torgrim Finsruf Kongsvinger IL Friidrett Menn 5km 23:25.1 6:58.3 17 Hans Kumar Westberg IL i BUL Menn 5km 23:54.1 7:27.3 18 Gaute Skyrudsmoen Kongsvinger Svømmeklubb Menn 5km 23:54.4 7:27.6 19 Kjetil Skotheim KONGSVINGER Menn 5km 26:20.6 9:53.8 20 Ole Petter Vibekken Bkok Menn 5km 26:35.0 10:08.2 21 Morten Brænd Magnor UL Menn 5km 26:51.0 10:24.2 22 Espen Hellerud GRANLI Menn 5km 27:34.4 11:07.6 23 Tomfrancis Snekkerhaugen Avancia Menn 5km 28:34.1 12:07.3 24 Anders Folkenborg Romerike Runners Menn 5km 29:12.5 12:45.7 25 Sondre Holtet Ottestad Idrettslag Menn 5km 34:14.0 17:47.2 26 Terje Østby KONGSVINGER Menn 5km 35:28.5 19:01.7 27 Steinar Bråten FLISA Menn 5km 50:08.6 33:41.8 28 Viggo Spigseth SKARNES Menn 5km 1:02:55.4 46:28.6



