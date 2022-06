Med nylagt asfalt og en løypeprofil som var nesten flat og uten svinger var det gode forhold for å holde høy fart for alle dem som deltok på det spesielle tunnelløpet. Det var mulighet til å både løpe, gå på rulleski og rulleskøyter og å sykle.

Siden veien åpnes for trafikk i sommer var dette naturlig nok en engangshendelse, heretter blir det kun biler som skal ferdes i stor hastighet i det nye store veisystemet mellom Bergen og Os, i Endelausmarka ​som området heter.

Det var en gjeng ildsjeler fra Os Turn Friidrett som så muligheten til ha et tunnelløp her, og det ble stor oppslutning om dette spesielle arrangementet. Resultatlistene viser at det var 85 som syklet, 76 som gikk på rulleskøyter eller rulleski, og 734 som løp, enten barneløp, 5 km eller halvmaraton.

Det var et stort og velorganisert arrangement som fant sted på det nye veianlegget, med god tilrettelegging for at det skulle bli mulig å bruke anlegget til noe det ikke var beregnet for.

Det foregikk konkurranser gjennom hele formiddagen, sist ut var halvmaraton. Her ble det maratonvinneren fra Bergen City Marathon som gikk først i mål, Tage Morken Augustson. Han sikret seg en glimrende halvmaraton tid på 01:07:38, som viser at dette er et veianlegg bygget for fart, naturlig nok siden det inngår i E39. Espen Roll Karlsen og Håvard Berland fulgte på de neste plassene med tider på 1:13-tallet.

Beste kvinne ble Oda Barth Vedøy som fikk benyttet de gode veiene til å forbedre persen sin ganske mye, fra 1:36 til 1:27:49. Men det er egentlig en annen idrett hun driver:

– Jeg spiller rugby, jeg springer kun til jobb!

Premiepallen for kvinner halvmaraton; Leni Økland, Oda Barth Vedøy og Anna Tresselt. Og Oda er altså først og fremst rugbyspiller.

15 beste kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 62 Oda Barth Vedøy BERGEN K35-39 1:27:49 2 21 Leni Økland BFG Bergen Løpeklubb K35-39 1:29:06 3 616 Anna Tresselt PARADIS K35-39 1:29:59 4 159 Maria Haustein Os Turnforening K20-22 1:30:36 5 169 Bodil Hansen Ask friidrett/Løp Sammen Askøy / Løp Sammen Askøy K50-54 1:34:00 6 550 Kjersti Lyssand Haugland Hatlebakken K45-49 1:35:04 7 605 Maiken Ormberg BØNES K23-34 1:38:58 8 226 Hanne Jacobsen Lonevåg Beslagfabrikk AS K23-34 1:39:11 9 545 Kristin Lunde Opptur Motbakkeklubb / Opptur Motbakke K50-54 1:41:27 10 178 Bergit Svendseid BERGEN K35-39 1:41:44 11 246 Marita Strønen OS K40-44 1:42:16 12 270 Tonje Rogne OS K23-34 1:43:19 13 541 Sigrid Lorentzen NESTTUN K23-34 1:45:06 14 279 Silje Knutsen DNB K23-34 1:45:10 15 298 Anne Marit Skjeie Team Anne Marit K55-59 1:45:28



Premiepallen menn halvmaraton: Espen Roll Karlsen, Tage Morken Augustson og Håvard Berland.

15 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 588 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett / Team Kjell M23-34 1:07:38 2 531 Espen Roll Karlsen Gneist / Nordea M23-34 1:13:27 3 2 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb / Equinor M40-44 1:13:29 4 14 Geir Føleide Søre Fusa IL / Team TriVest M40-44 1:14:27 5 623 Jan Tore Tellefsen BFG Bergen Løpeklubb M40-44 1:15:01 6 6 Bjarte Nord Rye Sp.Kl. / Sankthanshaugen Løpeklubb M45-49 1:15:32 7 5 Anders Veum Aurland IL / EY M23-34 1:17:16 8 559 Kjell Magnar Berli Velledalen IL - Friidrett / Velledalen IL M23-34 1:17:28 9 29 Andreas Bjørnen Scalatori Veloci M35-39 1:17:44 10 16 William Lindborg EIKELANDSOSEN M35-39 1:18:38 11 8 Anders Scharffshcer Engeset Team Matvareexpressen M35-39 1:18:42 12 4 Ørjan Skilbrei Lærdal IL M35-39 1:18:47 13 61 Daniel H. Bruvik Lonevåg Beslagfabrikk AS M23-34 1:19:22 14 25 Richard Lunde OS M35-39 1:19:31 15 15 Ole-Jacob Knutsen-Berge STRAUMSGREND M45-49 1:19:35



Det mye folk i veiene både inne i tunnelene og utenfor. Men ingen biler ennå.



Mål og start var utenfor tunnelene.



Ann-Kristin Nybø forteller at målet var å komme under 2 timer på halvmaraton, men hun var ikke sikker på om hun klarte det. Av resultatlisten kan vi se at det ble nesten: 2:00:45.



Det var gjort et stort arbeid med å tilrettelegge for løperne, syklistene, rulleskiløperne og publikum. I prinsippet var dette et veianlegg ute i skogen.

Rulleski og rulleskøyter

I tillegg til et barneløp på 800 meter var det konkurranser både på 1,8 og 9,8 og 19,8 kilometer. Man kunne bruke både rulleski og rulleskøyter.



Emilia Garverhaugen fra Fana IL blir beste kvinne på Rulleski 9.8 km.

Resultater Rulleski 9.8 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3138 Emilia Garverhaugen Fana IL K15 31:11 2 3137 Kamilla Eek-Reme Fana IL K15 31:21 3 3140 Ingri Skjelbreid Gjelland EIKELANDSOSEN K16 32:48 4 3136 Ingeborg Henanger Halvorsen Hålandsdal IL K15 37:18

Resultater Rulleski 9.8 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3170 Emil Brattebø Bulken IL M16 25:49 2 3180 Tristan Kahrs Guldbrandsen TIF Viking M16 25:50 3 3193 Mathias Grevelsæter Søreng Fana Langrenn og Skiskyting M16 28:16 4 3143 Alexander Åsvang Rød Hålandsdal IL M16 30:19 5 3173 Eirik Brattabø Osterøy IL M15 30:21



Emil Brattebø fra Bulken IL går i mål som første mann på Rulleski 9.8 km menn.



Innspurt på rulleskøyter.



Alexander Åsvang Rød og Ingri Skjelbreid Gjelland kommer fra Hålandsdalen, der de driver med skiskyting. De har deltatt på Rulleski 9.8 km



Eirik Brattabø, Osterøy IL.



Alexander Åsvang Rød, Hålandsdal IL.

Resultater Rulleski 19.8 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3135 Guro Femsteinevik Hålandsdal IL K19-20 0:50:52 2 3172 Ingrid Brattabø Osterøy IL K19-20 0:52:43 3 3118 Katarina Aarseth EIKELANDSOSEN K21-30 0:58:22 4 3181 Marie Mostraum Osterøy IL K19-20 0:58:26 5 3133 Kristi Skjelbreid Gjelland Hålandsdal il K19-20 0:59:20 6 3171 Hedda Høen Mo Kvam Lsk/ Team Gla’Laks Biathlon K17-18 1:02:47 0 3115 Juni Iselin Garverhaugen Fana IL Trimklasse 1:02:51 7 3134 Solveig Eikeland Gjøen Hålandsdal IL / Team Gla?Laks Biathlon K19-20 1:03:08 8 4249 Andrea Sørheim Almeland Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb / Andrea Sørheim Almeland K17-18 1:04:19 9 3122 Beate Vinkler Rasmussen Loddefjorløperne K51-60 1:04:31 10 3121 Siren Vatshelle Fana IL K51-60 1:09:15 11 3119 Madeleine Hjertnes OS K31-40 1:10:01 12 3120 Tonje Hjertnes Rykkel OS K31-40 1:15:57

15 beste Rulleski 19.8 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3146 Martin Femsteinevik Hålandsdal IL M21-30 0:46:25 2 3189 Loke Lyngsgård Bjørgum IL M19-20 0:50:37 3 3188 Emil Namtvedt TIF Viking M17-18 0:50:38 4 3194 Hans Tvilde Bjørgum IL M21-30 0:50:42 5 3169 Thomas Aarseth gla Laks Biatlon M19-20 0:50:49 6 3190 Kristian Steen Fana IL M17-18 0:51:02 7 3162 Isak Solli Søllesvik Hålandsdal IL / Team Gla'laks Biathlon M17-18 0:52:36 8 3167 Sivert Jøsang SK Vedavåg Karmøy M17-18 0:52:37 9 3195 Ørjan Olsen Viking, TIF M51-60 0:52:38 10 3168 Kristoffer Haugse Rød Hålandsdal IL / Team Gla'laks Biathlon M19-20 0:52:40 11 3126 Bjarte Jordal Fana IL M51-60 0:53:13 12 3149 Even Hope LAKSEVÅG M31-40 0:53:47 13 3186 Øyvind Gaute Berg Stord IL (Allianseidrettslag) / Øyvind Gaute Berg M41-50 0:54:05 13 3182 Johnny Mostraum Osterøy IL M51-60 0:54:05 15 3165 Andreas Aarseth gla Laks Biatlon M17-18 0:55:39

Resultater Rulleski 1.8 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3109 Mathilde Eikeland Gjøen Hålandsdal IL K14 08:28 2 3185 Mari Hammer Osterøy IL K13 09:20 2 3106 Cecilie Sundal Utne Rosendal TL K13 09:20 2 3110 Ingeborg Jøsang SK Vedavåg Karmøy K14 09:20 Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3111 Oskar Hemre Bjørgum IL M14 07:39 2 3112 Halle Gjerstad Bulken-Il M14 07:45 3 3107 Håkon Skjoldli VOSS M13 08:11 4 3108 Nicolai Åsvang Rød Hålandsdal IL M13 08:18 5 3113 Gitle Femsteinevik Hålandsdal IL M14 09:02

Det er et stort veianlegg som venter på å bli tatt i bruk. (Foto: arrangøren)