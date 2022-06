Sent på kvelden, klokken 2130, gikk starten for Spirit friidretts femkilometer ved Solastranda. Løpet hadde start og mål ved Sola Strandhotell. Traseen fulgte asfaltert gang- og sykkelsti langs stranda og flyplassen. Den gode værmeldingen for løpskvelden gjorde at mange meldte seg på i dagene før løpet.

Vinneren av dameklassen ble Kristin Vabø (Spirit, 16:56), fulgt av Ida Tjørsvaag (Skjalg, 17:59) og Sara Aarseth (Spirit, 18:33). Herreklassen ble vunnet av Andreas Penne Nygård (GTI, 14:46). Einar Kalland-Olsen (Gjesdal IL, 15:28) og Martin Schei (Stord IL, 15:34) løp sammen, og knivet om de neste plassene.

Sjuåringen Marius Bolme fra Havørn friidrett var yngste deltaker. Han løp inn på 32:52, og hans far måtte se seg grundig slått.

Mange bilder er tilgjengelige på Spirit friidrettsklubb sin Facebook side.

Arrangøren er svært fornøyd med at så mange glade løpere deltok på en sen onsdagskveld.



Det var en litt uvanlig tid på døgnet å ha løp. Men dermed fikk man med seg solnedgangen.

20 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1790 Kristin Vabø Spirit Friidrettsklubb K23-39 16:56 2 1792 Ida Tjørsvaag Skjalg IL K23-39 17:59 3 1837 Sara Aarseth Spirit Friidrettsklubb K23-39 18:33 4 1724 Elisabeth Knudsen GTI Friidrettsklubb K40-44 19:18 5 1784 Eivor Vik STAVANGER K23-39 20:18 6 1842 Marie Svela Bjerkreim IL K14-15 20:21 7 1834 Synnøve Halvorsen SANDNES K23-39 20:30 8 1851 Live Gjesdal Nilsson Sandnes IL K55-59 20:39 9 1843 Leonora Svela Bjerkreim IL K12-13 20:55 10 1787 Elise Nedberg STAVANGER K23-39 21:54 11 1833 Sanna Hamre Sandnes IL K18-19 22:48 12 1848 Siv Iren Klepp KLEPP STASJON K23-39 22:49 13 1841 Britt-Hege Nicolaysen GTI Friidrettsklubb K45-49 22:58 14 1850 Linn Kristin Bore LYE K23-39 23:27 14 1783 Gro Elin Opstad VIGRESTAD K23-39 23:27 14 1791 Mona Vold VIGRESTAD K23-39 23:27 17 1771 Marion Svihus SANDNES K65-69 23:31 18 1725 Henny Anggraini Sandnes IL K40-44 23:34 19 1744 Aud-Elin Olsen SANDNES K45-49 23:38 20 1856 Amalie Bouche HUNDVÅG K23-39 23:43



Premiepallen menn: Einar Kalland-Olsen, Andreas Penne Nygård og Martin Schei.

20 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1739 Andreas Penne Nygård GTI Friidrettsklubb M40-44 14:46 2 1824 Einar Kalland-Olsen Gjesdal IL / Aker Solutions M23-39 15:28 3 1778 Martin Schei Stord IL (Allianseidrettslag) M20-22 15:34 4 1854 Håvard Andersen Bråthen Spirit Friidrettsklubb M23-39 15:52 5 1860 Bjøro Nevland Gjesdal IL M23-39 15:53 6 1825 Ole Martin Vedøy Spirit Friidrettsklubb M40-44 16:23 7 1799 Stian Emil Pettersen Undheim IL M23-39 16:34 8 1809 Sindre Jørgensen Spirit Friidrettsklubb M23-39 16:36 9 1816 Einar Sande Spirit Friidrettsklubb / Prosjektil BIL M23-39 16:38 10 1795 Øystein Wergeland Sandnes IL M23-39 16:47 11 1807 Henrik Alvestad Spirit Friidrettsklubb M23-39 16:49 12 1796 Per-Christian Bårholm Spirit Friidrettsklubb M23-39 16:58 13 1844 Livar Tjensvoll Åna BIL M40-44 17:16 14 1859 Stig Toadalen Spirit Friidrettsklubb M23-39 17:19 15 1793 Marthon Hetland Egersunds IK M23-39 17:22 16 1812 Kibrom Tewelde Spirit Friidrettsklubb M23-39 17:25 17 1804 Steve Acarregui Spirit Friidrettsklubb M23-39 17:27 18 1852 Simon Odland Varhaug IL M23-39 17:30 19 1798 Arild Kvalvåg Lennart R.C M23-39 17:31 19 1753 Sølve E Salte Undheim IL M45-49 17:31

Målgang for Heidi Finnesand.



Sjuåringen Marius Bolme fra Havørn friidrett var yngste deltaker. Han løp inn på 32:52, og hans far måtte se seg grundig slått.



Marie og Leonora Svela.