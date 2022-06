Det er KnarvikMila som arrangerer Bergen Fjell og FjordTur, og alle deltakerne ender opp nettopp i Knarvik enten man velger å starte på Fløyen eller ved IKEA i Åsane. Og i likhet med Knarvikmila er det her et tilbud til alle kategorier og ambisjoner.

For anledningen var det satt opp et kart for stolpejakt som var tilgjengelig kun denne helgen, og stolpene lå i traseen mellom Fløyen til Knarvik. Distansen fra Fløyen var på 27 km mens løypen fra IKEA var 14 km.

Det var 48 deltakere i løpeklassen i den lengste traseen, i en løype som inneholdt både asfalt, grus og sti. Den første som kom i mål ved Knarvik Senter var Espen Kristiansen fra Gular. Han vant i år Askøy på langs, som er et løp av en liknende type og distanse, men Espen måtte stå over Bergen Fjellmaraton på grunn av skade. Et løp som Kondis tippet han som en av favorittene.

Espen var ikke helt kjent med distansen til Knarvik, som man kanskje tror ikke har stigninger:

– Bakken opp fra Langavatnet var en overraskelse, den var jo bratt!

Dette er grusvegen som kalles Den Trondhjemske Postvei, og den har en god stigning opp fra Langavatnet i Åsane.

Det var en Gulargutt også på andreplassen, Thierry Matthey. Andreas Stømsnes Bø tok tredjeplass.

Beste kvinne ble Kristina Fjelltveit Blindheim som kunne fortelle at hun bor ikke så langt unna Knarvik, og dermed kan man si at hun løp hjem fra Fløyen. Andreplassen gikk til den konkurranseglade veteranen Hanne Liland, Pia Kloster på tredje.

Det var samlet sett 186 deltakere fordelt på de tre distansene. Det ble rapportert om noen eksempler på deltagere som hadde tatt feil vei. Daglig leder i Knarvikmila, Ronny Borgen Hansen, kunne opplyse at det var et sted noen hadde fjernet merkingen som var satt opp kvelden før.



En del av deltagerne i Bergen Fjell og FjordTur er her på vei opp bakken i den Trondhjemske Postvei i Åsane. Det er nokså bratt her, men ellers har løypen lite stigning.



De tre beste menn: Thierry Matthey, Espen Kristiansen og Andreas Stømsnes.

Resultater menn løpsklasse, 27 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 202 Espen Kristiansen Gular 1:48:02 2 203 Thierry Matthey Gular 2:02:48 3 205 Andreas Stømsnes Bø Varegg Fleridrett / Ulsetexpressen 2:04:22 4 161 Kristian Mo Moneset Motbakkelaug 2:11:15 5 181 Stein Tore Vinterstø Fil Aks-77 2:11:58 6 157 Trond Pedersen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy 2:13:27 7 152 Erlend Eide BERGEN 2:14:41 8 180 Bjarne Vaage BERGEN 2:22:36 9 176 Dag-Henry Nilsen Varegg Fleridrett 2:24:46 10 198 Ole Magnus Urdal BØNES 2:25:32 11 194 Andreas Kjelby Tørvikbygd IL 2:30:02 12 177 Jahn-Ove Johansen AIK Bergen 2:30:08 13 174 Mikko Vihtakari Tromsø Triathlonklubb 2:30:26 14 153 John Newlands BERGEN 2:31:50 15 155 Joachim Fagerli Bukkøy ULSET 2:33:16 16 167 Danielson Cesar Melicio Dias FYLLINGSDALEN 2:39:07 17 189 Aaron Adcock STANGHELLE 2:39:09 17 179 Thomas Samsonsen LAKSEVÅG 2:39:09 19 199 Sigmund Hjermann RÅDAL 2:41:43 20 164 Lars Olav Knutsen Samnanger IL 2:43:14 21 190 Magnus Matre Gneist IL 2:43:53 22 191 Per Matre Norrøna IL 2:43:54 23 156 Alexander Tveitnes FREKHAUG 2:44:40 24 175 Finn-Ole Haugland Varegg Fleridrett 2:47:18 25 182 Erik Klausen FREKHAUG 2:50:08 26 159 Are Flekke Norna-Salhus IL / XXL 2:52:26 27 192 Endre Thomassen Norconsult BIL 2:54:57 28 163 Trygve Sandven FANA 3:01:39 29 158 Lars-Erik Molnes Straumsgrend 3:03:54 30 165 Even A. Elvik ALVERSUND 3:37:28 31 154 Geir Haveland Eivindvik Idrettslag 3:57:11



Andreplassen gikk til den konkurranseglade veteranen Hanne Liland. Her er hun på vei inn i bakken opp fra Langavatnet

Resultater kvinner løpsklasse, 27 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 200 Kristina Fjelltveit Blindheim Idrett Uten Alkohol 2:11:37 2 170 Hanne Liland Varegg Fleridrett 2:27:47 3 197 Pia Kloster BERGEN 2:30:15 4 201 Elizaveta Ershova BERGEN 2:31:34 5 206 Ragnhild Minde Romarheim HJELMÅS 2:39:09 6 151 Solveig Vannes Idrett Uten Alkohol 2:40:23 7 196 Marit Gjermstad Varegg Fleridrett 2:43:27 8 160 Maria Myksvoll GODVIK 2:52:49 9 195 Silje Mikkelsen ULSET 2:53:08 10 186 Ida Høsteng FLAKTVEIT 2:56:34 11 168 Benedicte Steinbakk BERGEN 3:09:05 12 171 Ingunn Moi FYLLINGSDALEN 3:17:40 13 184 Irene Sayin ULSET 3:18:41 14 162 Anne Karin Haveland Eivindvik IL 3:57:10 15 204 Anette Nedreli FYLLINGSDALEN 3:59:59 16 187 Maria Helena Meyer Dolve BERGEN 4:11:51 17 193 Beate Skodje BERGEN 4:11:52

Arrangørene opererte ikke med aldersklasser i dette løpet.



Primus motor i gruppen Løp Sammen Askøy, Trond Pedersen, er ikke redd for lange løp. Etter Askøy på langs løp han tilbake igjen også. Askøy på langs er like langt som dette løpet.



Rikke Hermansen, Anita Solen og Maja Hermansen har her fullført turklassen i den lengste traseen, helt fra Fløyen til Knarvik. De brukte 3:44 på turen.



To deltagere i løpeklassen. Thomas Samsonsen med startnr. 179.



Lars-Erik Molnes.



Mikko Vihtakari og Elizaveta Ershova. Elizaveta ble fjerde beste kvinne.



Med startnummer her ser vi Linda Vagtskjold og Kristine Breivik. De deltar i Fjordtur 14km - Ikea.



Erling Jacobsen er en av dem som tar full pakke: Fjordtur 27 km.



Bjarne Vaage.



Joachim Fagerli Bukkøy går inn i bakken med godt mot.



John Newlands.



I god Knarvikmila-tradisjon ble deltakerne møtt av et musikkorps da de gikk i mål ved Knarvik senter.