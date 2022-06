Lofoten Ultra-Trail som inngår i The Arctic Triple, gikk 3. juni under varierte værforhold. I et så langt løp må en regne med å møte både sol og regn, vindutsatte topper og lune viker.



Inger Langhelle fra Bardu og Johannes Stimpfle fra Tyskland vant langløypa på 100 miles. Langhelle brukte 28.24.40 mens Stimpfle klarte utfordringen på så vidt mindre enn et døgn – 23.55.35. I alt fullførte 6 kvinner og 42 menn 100 miles-løpet, og i tillegg var det 40 løpere som gav seg underveis.



Lofoten Ultra-Trail har appell langt utenfor Norges grenser, og Anne Bouchard fra Canada løp inn til en tredjeplass på 100 miles. (Foto: Sportograf)



Det var ikke noe å utsette på verken humøret eller omgivelsene på en dag som denne. (Foto: Sportograf)

100 miles kvinner 1. Ingeborg LANGHELLE 192 (Bardu) 10:16 -- 28:24:40 2. Rakel Enoksen HAGEN 208 Lofoten Ultraløperklubb 11:24 +3:08:41 31:33:21 3. Anne BOUCHARD 178 The North Face Canada 11:34 +3:35:25 32:00:05 4. Renate Dullum REITAN 177 Hell Ultraløperklubb 12:23 +5:52:45 34:17:25 5. Oda Marie BURAAS 181 (Oslo) 13:07 +7:54:21 36:19:01 6. Skaret HILDE 215 (Tromsø) 13:29 +8:55:27 37:20:07

100 miles menn 1. Johannes STIMPFLE 144 inov-8 | brixental connection 8:38 -- 23:55:35 2. Max MOBERG 140 Dynafit Finland 8:55 +46:11 24:41:46 3. Jan SUNKA 117 Moravan Lounovice 9:21 +1:58:01 25:53:36 4. Espen AVSET FREDRIKSEN 196 Averøy Løpeklubb 9:30 +2:23:03 26:18:38 5. Florian AMSTAD 108 Team Towersports 10:13 +4:20:30 28:16:05 6. Jonas HANSSEN 158 Lofoten Ultraløperklubb 10:44 +5:48:13 29:43:48 7. Remi HANSSEN 217 Team NESO 10:44 +5:48:15 29:43:50 8. Roy ALAPNES 201 Senja Sportsklubb 11:12 +7:04:21 30:59:56 9. David KIERKEGAARD 118 Vegan Runners IK 11:16 +7:16:54 31:12:29 10. Fabian BENZ 209 LG Ultralauf 11:24 +7:38:10 31:33:45



Norske seire på 50 mile

Neste lengste distanse var 50 miles, og her ble det norsk seier i både kvinne- og herreklassen. Miriann Andersen vant på 12.37.22 mens Jørgen Jevne brukte 9.51.17 og var eneste mann under 10 timer. 71 løpere fullførte, og 22 gav seg underveis. 4 av de fullførende var kvinner.



Løperne i Lofoten Ultra-trail satte spor i sand. Når dette skrives er nok sporene viska ut. (Foto: Sportograf)



Blant de ti beste i herreklassen på 50 miles kom fire fra Norge, tre fra Sverige, to fra Tyskland og én fra Canada. (Foto: Ian Coreless)



50 miles kvinner 1. Miriann ANDERSEN 407 Nerskogen IL 9:21 -- 12:37:22 2. Aleksandra VON OSSOWSKA 327 TJ! 9:44 +31:49 13:09:11 3. Hanna WALSØE 374 (Svolvær) 11:02 +2:17:09 14:54:31 4. Nina KONOPATZKI 330 TriPost Trier 11:15 +2:34:26 15:11:48

50 miles menn

1. Jørgen JEVNE 358 Storebrand Sport/Nederlaget 7:17 -- 9:51:17 2. Sebastian PIEL 329 Trail Crew Trier 7:25 +10:08 10:01:25 3. Steffen SCHULZ 331 (Trier) 7:37 +25:47 10:17:04 4. Lars HEDLUND 401 Team High Coast Distillery 7:42 +33:06 10:24:23 5. Adam BITÉN 409 Team High Coast Distillery 7:49 +42:54 10:34:11 6. Tomas NORDLÖF 412 Team High Coast Distillery 7:55 +50:21 10:41:38 7. Andre ROLANDSEN 392 KOG 7:57 +53:29 10:44:46 8. Alexandre MAINGUY 368 (Stoneham-et-Tewkesbury) 8:18 +1:21:41 11:12:58 9. Pål DYBFEST 379 Lofoten Ultraløperklubb 8:47 +2:00:35 11:51:52 10. Alfred SANDVIG 410 (Haugesund) 8:51 +2:06:14 11:57:31



Heimeseier til Lena-Britt Johansen på 48 kilometren

Lena-Britt Johansen løper for Lofoten Ultraløperklubb, og nå fikk hun gleden av å vinne 48 kilometern i Lofoten Ultra-Trail. Med 6.02.00 var hun nesten 11 minutter foran finske Susanna Huttunen på andreplass. Pavel Serov fra Tromsø vant herreklassen på 5.49.36. Til sammen fullførte 76 løpere denne distansen, og her var kvinnene sterkere representert med 24 deltakere. 3 menn og 1 kvinne endte opp med DNF.



Publikum var minst like entusiastisk som løperne. Her er det Junya Shoji fra Sør-Korea som blir heia fram. (Foto: Ian Coreless)



Været kan skifte fort i Lofoten, og her har de fleste funnet fram lange bukser og regnjakke. (Foto: Ian Coreless)



48 km kvinner 1. Lena-Britt JOHANSEN 599 Lofoten ULK 7:32 -- 6:02:00 2. Susanna HUTTUNEN 574 (Tromsö) 7:46 +10:54 6:12:54 3. Anne Sofie SEHESTED 588 (KBH N) 7:56 +18:51 6:20:51 4. Kari Beate HOVDE 536 Sauland IL 7:57 +20:09 6:22:09 5. Melinda TRESCH 590 (Zürich) 8:09 +29:39 6:31:39 6. Louise TURVEY 578 Perran Trail Runners 9:15 +1:22:29 7:24:29 7. Michelle WELLING 523 Midnight Runners 9:29 +1:33:39 7:35:39 8. Janine CALO 563 mjfarawayracingteam 9:48 +1:48:56 7:50:56 9. Monika KRANSVIK 604 Lofoten ULK 9:55 +1:54:28 7:56:28 10. Cornelia MOOSLECHNER-BRUELL 567 PHILOSKOP 10:12 +2:08:13 8:10:13

48 km menn 1. Pavel SEROV 575 Tromsø 7:17 -- 5:49:36 2. Kevin Brekken RAMSFJELL 561 (LILLEHAMMER) 7:21 +3:15 5:52:51 3. Gøran RASMUSSEN-ÅLAND 540 Lofoten ultraløperklubb 7:31 +11:32 6:01:08 4. Nicolas SCHUSTER 552 TNTB 7:40 +19:05 6:08:41 5. Rasmus KONGSØRE 591 (Oslo) 7:43 +21:04 6:10:40 6. Marcus HJELLESET 589 Sultanhønan 7:55 +30:56 6:20:32 7. Christian FLØJGAARD 587 adidas Runners Copenhagen 7:56 +31:15 6:20:51 8. Jordan GRIMSTAD 570 (Thalwil) 8:06 +39:54 6:29:30 9. Christian CHRAMER 598 8:13 +45:25 6:35:01 11. Martinus SOLHEIM 533 (Drammen) 8:17 +48:47 6:38:23



Flest deltakere på 24 kilometeren

​Una Bratlie og Sindre Sandven vant 24 kilometeren på 2.52.06 og 2.40.36. Dette var den distansen som hadde flest fullførende deltakere med 39 kvinner og 44 menn. 4 løpere fikk i tillegg med seg en del av løypa.



Km-tidene i Lofoten Ultra-Trail kan på ingen måte sammenlignes med tider fra flate veiløp. (Foto: Sportograf)



The Artic Triple består i tillegg til Lofoten Ultra-Trail også av randonee-konkurranse og triatlon. (Foto: Sportograf)



24 km kvinner 1. Una BRATLIE 795 TROMSØ TRIATHLONKLUBB 7:10 -- 2:52:06 2. Jessica HOSCHEK 771 (Garmisch-Partenkirchen) 7:42 +13:04 3:05:10 3. Solfrid FUNNER 778 Team Tur-retur 7:52 +16:48 3:08:54 4. Andrea AALAND 788 (STRANDA) 7:58 +19:08 3:11:14 5. Zuzanna TUNDAK 728 (Poznań) 8:01 +20:19 3:12:25 6. Caroline EINEN 721 SINTEF Energi BIL 8:03 +21:30 3:13:36 7. Lucie Hélène Marie GORAGUER 768 (Tromso) 8:13 +25:19 3:17:25 8. Mariann HELLESØ 751 (Vestfold) 8:17 +26:48 3:18:54 9. Aurelie ROJON 743 (Maastricht) 8:21 +28:21 3:20:27 10. Helen SIMPSON 789 Oh3 8:26 +30:39 3:22:45

24 km menn 1. Sindre SANDVEN 777 Bækkelagets SK / Vinderen SLFBK 6:41 -- 2:40:36 2. Sigve Høyen WÆRSTAD 732 Sennesvik 6:45 +1:46 2:42:22 3. Erlend AUNE KROGSTAD 782 Skogn IL / DNB 6:55 +5:33 2:46:09 4. Markus DAHLEN SKJESOL 783 Ekne Il 7:01 +7:49 2:48:25 5. Christian AMON 772 (Garmisch-Partenkirchen) 7:10 +11:32 2:52:08 6. Kay Eskil HELLESØ 752 (Vestfold) 7:20 +15:25 2:56:01 7. Benjamin PATTO 786 (Bodø) 7:29 +19:14 2:59:50 8. Trond TORGERSEN 773 (OSLO) 7:32 +20:17 3:00:53 9. Patrick GIROT 746 Vilette d'Anthon 7:39 +23:16 3:03:52 10. Marius SLAGSVOLD 710 Sliten&Blid 7:52 +28:30 3:09:06



Sprintseier til Thale Svarstad Johnsen og Kjell-Egil Krane Ingebrigtsen

Det er ikke bare bare å holde 12 km i timen når en løper i terrenget i Lofoten, men herrevinner Kjell-Egil Krane Ingebrigtsen klarte å gjøre unna de 12 kiloemterne på 56.44. Thale Svarstad Johnsen vant kvinneklassen på 1.19.08. I alt fullførte 39 løpere, og 17 av dem var kvinner.



Jans Williams som ble nummer åtte i herreklassen, så ut til å være fornøyd med både plasseringen og opplevelsen. (Foto: Sportograf)



12 km kvinner 1. Thale Svarstad JOHNSEN 903 (Harstad) 6:35 -- 1:19:08 2. Torill STAVØY 929 (MYRE) 6:41 +1:12 1:20:20 3. Tanja BADSTIEBER 945 DAV Aschaffenburg 7:43 +13:37 1:32:45 4. Mia LANGKAAS 932 (Tromsø) 8:30 +23:00 1:42:08 5. Hanna LAESTANDER 940 Team Talaria 8:34 +23:45 1:42:53 6. Tina SOLEM-HENRIKSEN 933 (Svolvær) 8:39 +24:46 1:43:54 7. Catalina Martinez SKRAMSTAD 917 (Drammen) 8:48 +26:34 1:45:42 8. Päivi KARLSSON 904 TNT Stockholm 8:49 +26:52 1:46:00 9. Anita HORN 924 Laufzeit 8:55 +28:00 1:47:08 10. Christine GIROT-PHILIP 921 Villette d'Anthon 9:52 +39:22 1:58:30

12 km menn 1. Kjell-Egil Krane INGEBRIGTSEN 946 Lofoten Triathlonklubb 4:43 -- 56:44 2. Terje SANDNESS 943 Team Sandness 5:17 +6:46 1:03:30 3. Eivind FREDLY 947 6:03 +15:56 1:12:40 4. Erwan VALETTE 923 (Seynod) 6:09 +17:05 1:13:49 5. Richard NEMEC 902 (Harstad) 6:35 +22:23 1:19:07 6. Nicolas EDEL 912 (KUNHEIM) 6:52 +25:44 1:22:28 7. Dmitrij BOCEVIC 944 (LIER) 6:59 +27:11 1:23:55 8. Jans WILLIAMS 951 7:59 +39:07 1:35:51 9. Ida Charlotte NORDHEIM 938 (Svolvær) 8:39 +47:10 1:43:54 10. Martin Roa SKRAMSTAD 916 (Drammen) 8:48 +48:59 1:45:43



Vi avslutter med bilde av en av de 180 løperne som deltok i en av de to stafettene – på 50 og 100 miles. (Foto: Ian Coreless)