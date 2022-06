Hanne har løpt siden hun ble dratt med på Osloløpet som 5-åring, men det var først etter å ha pesa seg gjennom Sentrumsløpet i 2017 og følt at hun skulle omkomme før målstreken, at hun bestemte seg for å trene mer løping.

– Det var søsteren min som fikk meg med på Sentrumsløpet. Det er utrolig trivelig å kunne dele løpeinteressen med henne, forteller Hanne som nå løper 5-7 ganger i uka.

– Det blir rundt 60 kilometer i uka. I tillegg går jeg noen turer med familien, men jeg har ingen fast rutine på å gå tur. Det blir mest løping, sier Hanne.

To nøkkeløkter i uka

Hanne legger inn en intervalløkt og en tur over seksten kilometer i uka. Alle andre turene blir sort sett trent ut ifra hva hun har lyst til der og da.

– Det er ikke så gøy å trene intervaller alene, så noen ganger henger jeg meg på langdistansegruppa til Moss IL. De trener intervaller fast hver tirsdag. Det hender også at jeg blir med Treningscamp-gruppa og løper mandagsbakker opp til Tryvann i Oslo, sier hun.

Flere løp i kikkerten

Hanne har planer om flere løpsdeltakelser gjennom sesongen.

– Jeg skal være med på Hytteplanmila, Christian Fredrik-løpet, de to siste løpene i Mossekarusellen - Kambomila og Årefjorden rundt - og København halvmaraton. Trener mot både 10-kilometer og halvmaraton. Vurderer også å melde meg på et maratonløp i utlandet på høsten, forteller hun.

Det viktigste med treninga er imidlertid å holde seg i form, komme seg ut i all slags vær, og prøve å perse på 10-kilometer og halvmaraton.

Sommeren vil hun bruke til å løpe og være ute sammen med familien.

– Det blir både fjellturer og en utenlandstur, sier hun.