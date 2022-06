Rune Kvam løper inn i solnedgangen. (Foto: Arrangøren)



Tekst av Einar Hagemann



Deltagere: Totalt 41 + 12 barn under 10 år.

19 på 24 timers

22 på 12 timers



POSITIVITET er ordet jeg sitter igjen med etter konkurransen. Det ble et utrolig fint arrangement med veldig mange gode prestasjoner.



Konkurransen ble blåst igang med et horn fra "Deutshce bondes bahn" klokken 21.00 den 17 juni. Da var det nok mange som ikke helt visste hva de var iferd med å begi seg ut på. Noen startet nok litt vel friskt og måtte redusere farten betraktelig underveis. 1078 trappetrinn, 202 høydemeter og ca 2,2 km skulle tilbakelegges for hver runde. Etter noen timer ble første løper blåst av med 5 blås i det tyske hornet, som da betød en DNF. Noen trodde det var toget som tutet. Hornet hørtes på hele runden ble det sagt.



Det krever litt mot å gå løs på dette mer enn én gang. (Foto: Arrangøren)



Timene gikk gjennom natten og noen vurderte å bryte, men ble motivert inn i løypa igjen. Her skulle alle motiveringstaktikker brukes, for å få folk inn i trappene igjen. Folk motiverte hverandre hele tiden. Det var rett og slett en super gjeng og supportere som var i anlegget. Utøverne var meget positive gjennom natten.



Takk til Vegard Hjelmesæth som holdt stand som natteravn sammen med meg gjennom hele natten. Da sola kom gjennom regnskyene på morgenen ble det veldig bra liv i gruppa igjen.



Kl 09.00 ble 12 timers gjengen blåst igang med det tyske toghornet. Her var det noen som tok én tur og andre som tok veldig mange turer. Hornet ble flittig brukt, med 5 tut, gjennom dagen da folk ga seg eller ble tatt ut på grunn av sikkerhet. Folk begynte også etterhvert å skifte taktikk for å holde ut lenger. Det ble gått og løpt baklengs nedover i bakkene. Dette fungerte tydeligvis så bra at flere og flere brukte denne taktikken.





Magnus Nordli på vei oppover. (Foto: Arrangøren)



Gjennom dagen ble det delt ut 12 medaljer til barn som gikk en runde med sine foreldre. De var så utrolig stolte da de fikk medaljen rundt halsen for fullført bakkekonkurranse. Det ble også jevnlig trukket ut utrekkspremier fra diverse sponsorer. Det var utøverne selv som stod for trekkingen.



Til slutt stod vi med 2 vinnere i hver konkurranse og bøtter fra Kikki Hovland Art ble delt ut.





24-timers

Her tok Jon Brunvoll seieren med ny rekord på hele 43 runder.

Klassevinner ble Øyunn Bygstad med utrolige 34 runder.



12 timers

Wiggo Skretteberg vant med 12-timersrekord på hele 27 runder.

Klassevinner ble Tina Paasche med hele 18 runder.







Jeg må takke alle utøvere og deres følgere for en fantastisk innsats og et utrolig godt humør gjennom alle 24 timer, og for hjelp til nedrigging som ble gjennomført på utrolige 30 minutter. Da var det blåst på området!



Nytt løp blir arrangert 16.-17. juni 2023.





Mer informasjon:

Se alle resultater her

Hagemann Eventer på Facebook

Påmelding for løpet i 2023