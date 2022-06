I skrivende stund har 62-åringen fra Skien cirka 5 kilometer igjen til mål på Nordkapp. Ved målgang vil han ha tilbakelagt 2430 km (ref. Racetracker) på beina. Foran seg har han skjøvet en barnevogn med nødvendig utstyr som mat, drikke, klær, telt med mer. Han har løpt denne turen såkalt "self supported", noe som betyr at han ikke har mottatt noen form for hjelp og støtte underveis.



Otto unnser seg en hvil underveis. (Foto: Ottos Instagramkonto)



En god start

Starten for prosjektet gikk den 8. mai. Da la han i vei fra Lindesnes etter en hyggelig stund med familien og venner. Det var knyttet noe spenning til en plantar fascitt-skade han hadde slitt med i forkant, men den kjente han lite til de første dagene. Han startet turen med daglige distanser på rundt 60 kilometer, helt etter planen.



Teltet oppslått et sted mellom Rognan og Fauske. (Foto: Ottos Instagramkonto)



Utskifting av utstyr

Alt utstyret har altså vært fraktet med i en barnevogn. Otto satset på et lett telt på kun 500 gram, men det skulle vise seg å være litt for lite. Han hadde faktisk problemer med å bevege seg inni det. Noen dager senere fikk han byttet det ut med et større fjelltelt. Dette ble levert av løpevenner fra Gjerpen friidrett. De ble også med på en etappe av turen, fra Drangedal til Lunde i Telemark.



Det skal forseres mange bratte bakker både oppover og nedover på en ferd gjennom hele landet. Over heia fra Bø til Notodden bestemte en frustrert Otto seg for å sende hjem en del av utstyret. Vogna ble 5,5 kilo lettere da blant annet ipad, systemkamera og stativ ble sendt hjem fra postkontoret i Notodden.



Otto tar seg en hvil etter noen tøffe tunnellpasseringer. (Foto: Ottos Instagramkonto)



Fredag 24. juni er løpeturen over. Vi antar at det er en glad, stolt, rørt - og sannsynligvis litt sliten - løper som ankommer Nordkapp i dag.





Mer informasjon:

Her kan du følge Ottos Racetracker

Besøk Otto på Instagram

Otto Gullesens hjemmeside