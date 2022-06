Årets O-Festival arrangeres fra Kongsvinger av Brandval/Kongsvinger OK og Nydalens Sk, med tre o-løp på programmet. Festivalen ble innledet med sprint orientering fra Kongsvinger festning med flott utsikt over Kongsvinger og Glomma. Her ble løperne møtt med utfordrende løyper mellom festningsvoller, kanoner og Kongsvingers gamle trehusbebyggelse i Øvrebyen. Terrenget var også fysisk krevende med sterk kupering og med sol og temperaturer rett i underkant av 30-tallet, var det mange svette løpere som kom til mål. Det var mange som fikk problemer med å komme feilfritt gjennom første del oppe på selve festningen.

Seniorenes eliteklasse for herrer ble vunnet av Mats Eidsmo, NTNU, mens raskeste i damenes seniorklasse var Emma Arnesen, NTNUI.

Juniorklassene ble vunnet av:Ask Olaussen, Oppsal (H17-18), Martin Vehus Skjerve, Frol (H19-20), Ingeborg Roll Mosland, Oppsal (D17-18) og Pia Young Vik, Nydalen (D19-20).

O-Festivalen fortsetter lørdag med mellomdistansen i skogene øst for Kongsvinger.

H 21-E, 3 750 m:

1) Mats Eidsmo, NTNUI, 14.14,

2) Jørgen Baklid, NTNUI, 14.22,

3) Elias Jonsson, NTNUI, 14.42,

4) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 15.01,

5) Isak Jonsson, NTNUI, 15.09,

6) Øystein Kvaal Østerbø, Bækkelagets SK, 15.16,

​6) Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI, 15.16.

D 21-E, 3 020 m:

1) Emma Arnesen, NTNUI, 13.21,

2) Anne Johanne Lind Nørbech, Nydalens SK, 14.24,

3) Jenny Baklid, NTNUI, 14.28,

4) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 14.32,

5) Marthe Gløersen, Bækkelagets SK, 14.48,

6) Lene Berg Hanssen, Byåsen IL, 14.59.

D 17-18E, 2 730 m:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 13.42,

2) Anna Taksdal, Ganddal IL, 14.30,

3) Mathea Spets Storhov, Freidig, 15.09,

4) Synne Sandven, Notodden OL, 15.11,

5) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 15.25,

6) Marie Scheele, Nydalens SK, 15.51.

D 19-20E, 2 730 m:

1) Pia Young Vik, Nydalens SK, 13.16,

2) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 13.39,

3) Maya Jones Arnesen, Heming Orientering, 14.28,

4) Inès Berger, Halden SK, 15.01,

5) Vilde Margrethe Sæbbø, Sandnes IL (Rogaland), 15.20,

6) Alva Marika Niklasson, Nydalens SK, 15.36.

H 17-18E, 3 250 m:

1) Ask Olaussen, Oppsal Orientering, 14.17,

2) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 14.20,

3) Axel Aalde, Nydalens SK, 14.26,

4) Andreas Vistnes Myklebost, Sandnes IL (Rogaland), 14.35,

5) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 14.44,

6) Ole Gunnar Kleppa Madslien, Lillehammer OK, 14.47.

H 19-20E, 3 250 m:

1) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 13.50,

2) Mikkel Holt, Freidig, 14.05,

3) Anselm Reichenbach, NTNUI, 14.48,

4) Kasper Bakken Ulseth, Nydalens SK, 15.09,

5) Erlend Aune, Byåsen IL, 16.26,

6) Sander Tonjer Fingarsen, Elverum OK, 16.47.