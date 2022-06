Vi fikk det varmeste været vi kan tenke oss på denne årstiden, og mange deltakere var fornøyde med det. Det ble også mange gode tider. Å løpe fra Stemmen er en halvmaraton, mens det er 12 km fra Aurebekkvannet til mål. Velger man å løpe fra Bergstøl blir det 8 km til mål. Det var som nevnt svært varmt denne dagen, men arrangøren hadde flere drikkestasjoner underveis slik at deltakerne fikk kjølt seg ned. Det er viktig å ikke bli dehydrert i dette været.

Starten fra alle startsteder var klokken 13:00.





Starten går for halvmaraton-løperne. (Foto: Sverre Larsen)





Tekst av Jan R. Hansen



Etter 2 års pause kunne endelig det uforlignelige Sommer­skogsløpet gjennomføres igjen, til glede for alle som setter pris på lange løpsutfordringer i terrenget. Dette var det 27. i rekken av slike arrangementer fra Terrengutvalget, og det foregikk denne gangen i varmt, nydelig vær, og under de best tenkelige løypeforhold.

Løpet, som i mange år hadde hatt fremmøte ved Grim skole, og målgang på Kjerrane, fikk forrige gang (2019) flyttet både fremmøte og målområde til Dalane, med parkering på Boreal bussers område. At vi denne gangen kunne få fortsette med denne store forenklingen av en tidligere meget komplisert logistikk, rettet sjefen, John Humborstad, en stor takk til Boreal for. De fikset også transporten til startstedene på en meget grei måte.

Den nye avslutningen som den gangen ble nødven­dig ned mot Dalane (da lagt av Utvalgets Arild Vehus, Arne Moen og Anders Torbjørnsen) har så delikate løypepartier at det føles som selveste desserten av et flott skogsløp.

Takk også til den korona-reduserte løypemerkings­gjengen fra Caledonien, som ikke hadde folk nok til hele oppgaven, men fikk betimelig hjelp fra Reidun Gustafson, Liv Tenningen og Åge Holgersen til merkingen fra 12 km og til mål. Takk også til Ivar Sangesland som løp «sikkerhetsvakt» bak de siste løperne i lang løype.



Linda Larsen og Kjetil Sandstå utstyrt med hvert sitt drikkebelte i varmen. (Foto: Sverre larsen)



Lav deltakelse på en svært varm dag

Den sterke varmen førte heldigvis ikke til de helt store problemene for noen av løperne, men det var betryggende at vi fikk hjelp av Røde kors fra Søgne som løypevakter underveis. Det var også satt opp rikelig med drikkestasjoner, som ble flittig benyttet av deltakerne.

Magne Dølemo får inn viktig væske. (Foto: Sverre Larsen)



Men de helt store flokkene med løpere uteble dessverre, av ulike årsaker. Å sette opp Sommer­skogsløpet etter St. Hans, kloss inn mot ferien for mange, var selvføl­gelig ikke et sjakk­trekk. Men vi har sett på flere andre løp denne sesongen at det har vært tyngre enn forventet å få folk i gang igjen etter pandemi­årene. For dette løpet må vi tilbake til 1990-årene for å finne deltakelse lavere enn 200.

For det ble bare 166 mosjonister og løpere som deltok, 57 jenter og 109 gutter, vesentlig færre enn det siste «normale» året, 2019, da vi nådde 446 (og løpet gikk i august).

Et stort flertall på 104 løpere valgte 21 km (halv­mara­ton), mens 38 løp 12 km og 24 løp 8 km.

Alltid gøy hvert år at vi på slike spesielle løp får besøk av løpere vi ellers ikke ser noe til. Denne gangen var det hele 66 av deltakerne som ikke hadde deltatt på noen av Terrengkarusellens løp hittil i sesongen. Dermed gjorde antallet ulike løpere som i år har vært med på minst ett av arrange­mentene våre et hopp til 1964.

En betydelig andel av årets deltakere fikk også oppleve disse flotte løypene for aller første gang.

51 av dem hadde nemlig aldri tidligere deltatt på noen av distansene i Sommerskogsløpet.

Selv om alle, naturlig nok, var dyktig slitne etter kraftprøven, hadde mange, både blant nye og veteraner, likevel krefter til å gi arrangørene masse ros for kjempefine løyper og godt arrangement.





Knut Andreas Østensvik kjøler seg ned før ferden videre. (Foto: Sverre Larsen)



De beste tidene uansett alder hadde følgende:

I lang løype (halvmaraton) ble dameklassen vunnet av Trine Holmer-Hoven (110:19), foran Hilde Furu­borg (114:25), Iren Fauske (116:50), Margaret Anne Heald og Benedikte Omdal (begge 118:00).

I herreklassen fikk Vegard Danielsen (83:31) seier med god margin, foran Truls Klungland (92:36), Jørgen Solli Strøm-Olsen (93:02), Knut Andreas Østensvik (96:16) og Åge Harald Drangsholt (96:25).

På 12 km ble dameklassen ble det seier til Helene Olsen (56:50), foran Kristina Bergane (63:08) og Guro Vågsmyr Kristensen (70:59).

Hos herrene ble det Gunstein Skomedal (54:16), foran Jan Even Djupvik (60:16) og Olav Sommerset Risdal (69:00).

På 8 km damer vant Marthe Amalie Berntsen (47:08), foran (unge) Sara Lill Vallehei Roland (50:48) og Lillian Solberg (51:43).

Guttene måtte se disse tre jentene foran seg, og best ble (unge) Endre Kommedal (53:58), foran Anders Kommedal (54:00) og Finn Gitmark (55:01).

De 6 løpsvinnerne fra fellesstartene på de 3 distan­sene fikk som bestemannspremie gavekort (500 kr.) på utstyr fra Mizuno.

Et gedigent badehåndkle var deltakerpremien til alle, og i tillegg ble det innimellom delt ut en rekke lette ryggsekker tilfeldig blant deltakerne.

Igjen må vi berømme den fantastiske dugnads­gjengen fra Utvalget, for anledningen sterkt redu­sert i antall, pga. sykdom o.a. Flott derfor at administrasjonen på Kretskontoret trådte til og bemannet Sekretariatet for påmelding og registrering.



