(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Ukens bedriftsorienteringsløp gikk fra Kvilheim sag i Furnes Almenning i gjennomvått terreng etter de siste dagene med enorme regnmengder. Under selve arrangementet ble det oppholdsvær og sola tittet frem. Det skal mer til for å stoppe rutinerte orienteringsløpere på jakt etter poster i kjent og ukjent terreng. Her var det mange som har løpt før, men så var det å ikke gjøre de samme feilene som sist. Noen mestret kveldens løyper og for enkelte ble det noen «feilnavigeringer» i løyper med mange poster og retningsforandringer.



Raskest på kveldens langløype på 5,6 km var Heidi Therese Wiest og Bjørn Solbergseter.

Kveldens løyper var fra 1,5 km til 5,6 km for damer og herrer med mange poster.



Vel gjennomført arrangement av Hamar Post BIL



I alt stilte ca 100 løpere til start. Alle resultater kommer på Innlandet bedriftsidrettskrets Orienteringsutvals nettsider.



Neste tirsdag er det St.Olav, 7 km innenfor Gåsbu som er det siste løpet før sommerferien:

http://www.hedoppbedriftsorientering.no/