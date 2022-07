Totalt blir det nå 30-40 kilometer i uka.

– Jeg prøver å få til noen flere kilometer hver uke alt etter hvordan formen kjennes, forteller Vidar, som liker å ha en run streak gående.

– Det er en fin måte å motivere seg selv til å komme seg ut på, sier han.

Nå satser han på at Kondisløpets kilometersanking i juli skal bidra til at han også klarer å øke mengden slik at det blir litt flere kilometer i juli enn det normalt ville blitt en i en feriemåned.

– Jeg tror ikke det blir lett å samle så mange kilometer, men det gir en ekstra motivasjon for treningen. Det blir jo gjerne litt slakkere dager i ferien både i mengde, intensitet med ferie og reisedager, sier han.

Målet med treningen er å holde og forbedre formen.

– I tillegg er det viktig å fortsette run streaken og prøve å få opp farten litt på løpingen. Men det aller viktigste er å ha det gøy med bevegelse og egentid, sier han.

Vidar deltar gjerne i løp, og er nå halvveis i Drammenskarusellen. Han har også meldt seg på Furumomila og halvmaraton i Trondheim Maraton.

Nå til sommeren blir det en uke ferie til England og Skottland sammen med kona og det eldste barnebarnet. Deretter reiser han til hytta i Nore og Uvdal. Her blir det mange flotte turer i området.