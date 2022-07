Det ble åpnet ganske hardt på 10.000 meter kappgang i U18-EM i Jerusalem da feltet satte av gårde i dag tidlig. Etter to runder lå vår norske deltaker som nummer 11, men gjennom de 25 rundene avanserte Magnus Græsli jevnt fremover ved hjelp av stabile rundetider på 1:50, også med litt hjelp av at noen konkurrenter fikk tidsstraff. I mål ble det en 5. plass og ny personlig bestetid på Magnus. Vinner ble tyske Frederick Weigel som tok føringen fra start og ledet til mål. Tiden var også ny mesterskapsrekord. Italienske Giuseppe Disabato jaktet på tyskeren gjennom hele løpet uten å ta ham igjen. Tredjeplassen gikk til Miguel Espinosa Olivares fra Spania.

Ved start var det rundt 21 grader på stadion, men det ble varmt for kappgjengerne utover i løpet i den sterke solen.

Magnus Græsli tok for noen uker siden NM-tittelen på 5000 meter kappgang.

Magnus forteller til Kondis at han er veldig fornøyd, selv om han selvsagt helst ville hatt medalje. Videre innrømmer han at han var veldig nervøs i tiden før konkurransen. Siden dette var EMs siste dag så har det vært lange dager siden han ankom Jerusalem på fredag.

– Men når de andre presterte bra ble jeg ble veldig inspirert til å gjøre det bra selv.

På grunn av varmen gikk starten klokken 7 om morgenen, Magnus opplevde at dette gikk greit:

– Det var helt grei temperatur mens vi gikk. Noe som var litt krevende var å snu døgnet så kroppen var klar til å konkurrere så tidlig. Jeg sto opp 4:30 to dager før konkurransen for at 7 skulle være som midt på dagen, forteller Magnus.

– Det funka egentlig bra, jeg var ganske opplagt på oppvarminga og mens jeg gikk.

– Vi gikk ganske hardt ut fra start, men jeg hadde bestemt meg for å gå kontrollert de første 4-5 rundene, for så å jobbe derfra. Synes det funka greit - det er mye bedre å jage rygger enn å bli tatt igjen. Jeg visste også at tyskeren i tet var mye bedre enn oss andre, og at noen i tetgruppen gikk for hardt ut. Til slutt endte jeg omtrent der jeg lå an til å ende, forteller Magnus.

– Jeg er veldig motivert for U20 EM i Romania neste sommer. Kravet dit er 46:00, så det skal gå greit å kvalifisere, konstaterer Magnus Græsli.

Resultater 10.000 meter kappgang U18-EM: