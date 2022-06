- Det er surt at jeg ikke kom til finalen, sa Andrine Benjaminsen etter at hun fikk reisepass i semifinalen under dagens VM-knockout sprint i danske Fredericia.



- Dette er en av de få gangene jeg ikke kommer til finalen under en knockout sprint i internasjonal sammenheng, og da er det bittert at det skjer på VM, fortsatte jenta som var nummer 3 under denne øvelsen på verdenscupen i Borås i mai.



I dag ville det seg imidlertid ikke for det norske medaljehåpet:



- Semifinalen er teknisk krevende, og jeg gjør et dårlig veivalg til nest siste. Da kommer jeg på etterskudd.



Hun deretter aldri å løpe seg inn blant de to beste i sitt semifinaleheat, og måtte dermed se finalen – hvor de 6 beste skulle gjøre opp om medaljene fra tilskuerplass.



Dette var sammen med samtlige av de øvrige norske løperne.



Etter kvalifiseringen på formiddagen forsvant Trond Einar Moen Pedersli. Han gjorde en feil til2. post, og klarte dermed ikke å ta seg videre til kvartfinalene på ettermiddagen.



Det lyktes de 5 andre norske løperne; Marie Olaussen, Victoria Hæstad Bjørnstad, Andrine Benjaminsen, Eirik Langedal Breivik og Håvard Sandstad Eidsmo.



I kvartfinalen lyktes ikke førstnevnte – Marie Olaussen – «å løpe seg inn» topp 3 – som ga semifinaleplass.



Og i semifinalene forsvant altså resten av de norske løperne.



Håvard Sandstad Eidsmo var den som var nærmest å ta seg til en finale. Etter en voldsom spurt ble han 3. mann i sin semifinale bak Jonatan Gustafsson og Loic Capbern – bare centimeter fra finaleplass:



- Jeg prøvde meg på slutten – og kjørte skikkelig. På nest siste ble jeg «pushet» litt ut til høyre, og da kom jeg litt på etterskudd. Til slutt holdt det – dessverre – ikke, sa han om det som var en kamp helt inn mot målstreken.



For Eirik Langedal Breivik og Victoria Hæstad Bjørnstad endte også moroa i semifinalen.



Førstnevnte med noen sekunder opp til finaleplass, mens Victoria Hæstad Bjørnstad leste til feil post etter passering arena – og fikk en tung sisterunde av semifinalen.



De norske løperne fikk – som tilskuere se – Matthias Kyburz og Tove Alexandersson bli tidenes første verdensmestere på knockout sprint.



Førstnevnte vant foran August Mollen og Jonatan Gustafsson, mens Alexandersson vant suverent da hun løp inn til sitt 11. VM-gull på rad. Megan Carter Davies – som fikk sølv med Storbritannia på sprintstafetten på søndag – fikk en ny sølvmedalje i dag. Eef van Dongen løp inn til 3. plass – og tidenes første VM medalje i orientering til Nederland.

Den avsluttende øvelsen – individuell sprint – under VM i Danmark avgjøres på torsdag med kvalifisering på formiddagen og finale på ettermiddagen i Vejle.

Kilde og bilde: Norsk orientering