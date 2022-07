Vanligvis løper hun 50-60 kilometer fordelt på 5-6 økter i uka. I feriemåneden er hun litt bekymret for at det kan bli litt lite trening, og at høstens mål om å komme under 40 minutter på mila eller løpe en maraton på en god tid, kan bli vanskelig å nå.

– I Kondisløpets kilometersanking er det om å gjøre å tilbakelegge 200 kilometer i juli. Med et slikt mål framfor seg, må jeg jo sette av tid til løpeturene mine, sier Elisabeth, som regner med å klare å løpe 200 kilometer i løpet av måneden til tross for at juli er en måned hvor hun bruker mye tid med familien.

Treningsopplegget

Elisabeth fordeler ukas kilometer på én intervalløkt, én langtur, mens resten er rolige turer på rundt en time.

I tillegg til løpeturene, blir det også en del gåturer med hunden. Videre blir det helt sikkert noen fjellturer i sommer.

– På sommeren varierer jeg med å løpe, gå tur med hunden, og gå fjellturer, mens jeg på vinteren også legger inn en del langrenns- og randoneeturer, men jeg konkurrerer kun innen løping, sier hun.

Løpskarusell i Tromsø

Om sommeren pleier hun å delta i Tromsøkarusellen.

– Jeg løper mest distanser fra 10-kilometer og oppover, og prøver å presse tida ned mot 40 minutter på 10-kilometer, og gjerne litt under, smiler hun.

Nå i ferien er det eneste målet å holde formen ved like slik at hun er klar for nye løpsdeltakelser når høsten kommer.

– I tillegg til karuselløp, har jeg planer om å delta i et eller to fjelløp. Jeg ser også etter et passelig maratonløp seinhøstes. Jeg liker best å løpe distanser fra halvmaraton og oppover, sier hun.

Elisabeth har alltid likt å løpe, men startet ikke å løpe regelmessig og strukturert før hun var 34 år. I dag er hun 44 år og har fortsatt mange mål hun vil oppnå med treningen sin.