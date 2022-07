Til tross for en merkbar sørlig bris, var det likevel gode løpsforhold under søndagens Rekordløp i Lier. Det varsla regnværet var knapt registrerbart, og temperaturen var også god for langdistanseløping sjøl om sola i perioder titta fram.

Maria Wågan benytta anledning til å få seg både ei god økt og ei god tid på halvmaraton. Bare hun sjøl og Karoline Bjerkeli Grøvdal har løpt fortere enn 1.13.36 i år, og Maria var ikke langt bak persen sin på 1.13.01.

Erik Fossen Nilsen tok en klar seier i herreklassen med 1.11.56. Nummer to, Jonas Riseth, har meget mulig løpt som hare for Maria Wågan siden han har omtrent samme tid, 1.13.37, og ut fra nivået på kortere distanser har en del høyere kapasitet. Riseth har i år løpt 5000 m på 14.55,88. Tidligere OL-deltaker i kappgang, Håvard Haukenes, ble nummer tre. Han ser ut til å ha kommet for seint til start siden nettotida (1.14.51) er halvannet minutt bedre enn bruttotida (1.16.17).

28 fullførte halvmaratonløpet, og 5 av dem var kvinner.



Marit Haslie og Jens Bjertnes best på 10 km

10 kilometeren var den distansen som samla flest deltakere – med 87 fullførende. 14 av dem var kvinner.

Marit Haslie og Helene Støle Melsom var de to kvinnene som klarte ei tid under 40 minutter. Marit vant på 36.47 og var ikke misfornøyd med det. I Strava-oppdateringen skrev hun følgende:

"Ok fornøyd selv om det ikke ble rekord. Uken har vært tøff med tanke på trening så var mest spent på hvordan kroppen føltes, og det var greit."

Jens Bjertnæs vant på 33.20 og hadde over halvannet minutts forsprang til Kristoffer Lamøy på andreplass. Nesten halvparten – 34 av 73 – av de mennene som deltok, løp under 40 minutter, og bare 7 brukte mer enn 50 minutter.





Marit Haslie løp inn til klar seier på 10 kilometeren. (Foto: Rekordløpet)





Jens Bjertnæs var raskest av de 73 mennene som løp 10 km. (Foto: Rekordløpet)





35 menn og 18 kvinner løp 5 km

Også på 5 kilometeren var det klar overvekt av menn, men nivåmessig kom kvinnene godt ut med 5 av 18 løpere under 20 minutter. Frida Byfuglien vant på 17.42 med Maren Karlsen Bekkestad og Jori Mørkve henholdsvis 1 og 2 minutter bak.

Håkon Moldestad vant herreklassen på 16.24, mens unge Amund Nybakke ble nummer to totalt og var klart best i 14-15-årsklassen. Tom Roger Vege-Tangen ble nummer tre totalt, og 17.17 lar seg også høre som vinnertid i klasse 50-54 år. Ger van Graas i klasse 65-69 år leverte også ei sterk veterantid med 18.48.

Rekordløpet i Lier går i en runde på ca. 5,6 km slik at 5 kilometer-løperne løper knappe én runde og milløperne godt under to runder. De tre distansene i søndagens løp starta på samme tidspunkt, men på hvert sitt sted. Dermed ble hver felt forholdsvis lite. Fordelen var lite kø, mens det på den andre sida var såpass glissent at det ikke var så lett å få drahjelp i verken mot- eller medvind.





Frida Byfuglien fløy inn til seier på 5 km. (Foto: Rekordløpet)





16.24 holdt til klar 5 km-seier for Håkon Moldestad. (Foto: Rekordløpet)





