U18-EM går over fire dager fra mandag til og med torsdag. Flere av de norske er så gode at de kan være med å kjempe om medaljer, og allerede har to norske løpere kvalifisert seg for finaler.



Det gjelder Andrea Nygård Vie som løp forsøk på 2000 m hinder i dag tidlig. Hun kom på fjerdeplass i heatet, og siden det var fem som gikk direkte videre, var hun sikra finaleplass. Tida hennes ble 6.58,57.



2000 m hinder jenter, heat 2 1 GER 6:48.71 Q BUDDE Adia 2 ESP 6:54.36 Q MARTÍNEZ Xela 3 SWE 6:56.95 Q THUNDAL Agnes 4 NOR 6:57.56 Q NYGÅRD VIE Andrea 5 BEL 6:58.57 Q VANROOSE Rhune 6 FRA 7:01.76 q BAUGUIL Maïly 7 ITA 7:05.15 q CAFASSO Sofia 8 TUR 7:08.11 KILIÇ Ceren 9 GBR 7:10.88 CLUTTERBUCK Rachel 10 FIN 7:13.35 KILPELÄINEN Miina 11 HUN 7:19.53 SZEMÁN Kata 12 POL 7:19.72 PIECHOWSKA Roksana 13 DEN 7:28.97 THYGESEN Lærke 14 SRB 7:56.27 MEHMEDOVIĆ Mejra



På 1500 meteren var det fire som gikk videre direkte på tid. Marte Hovland løp i det andre heatet, og sjøl om hun måtte nøye seg med femteplass, hadde farten vært så god at også Marte er finaleklar. Faktisk hadde hun den femte beste kvalifiseringstida av de 12 løperne som skal løpe finale.



1500 m jenter forsøk, heat 2 1 TUR 4:30.73 Q FIDANOĞLU Ayça 2 GBR 4:31.34 Q BATES Alice 3 SLO 4:31.37 (.366) Q ŽIVKO Tia Tanja 4 SUI 4:31.37 (.368) Q KERBER Shirin 5 NOR 4:32.61 q HOVLAND Marte 6 LAT 4:32.74 q OŠIŅA Austra 7 ROU 4:34.57 q COSTIUC Claudia Ionela 8 IRL 4:35.12 FOSTER Kirsti 9 NED 4:35.35 KEMPE Loes 10 GRE 4:36.92 CHATZIPANAGIOTI Iliana 11 DEN 4:40.87 BERTELSEN Siv 12 AUT 4:41.62 GLASER Marie 13 SRB 4:43.20 GRUJIĆ Natalija



Alle resultater



Her er en oversikt over de norske kondisjonsutøverne og hvilke øvelser de er påmeldt i:

Kvinner Malin Hoelsveen Raufoss Friidrett 800 meter og 3000 meter * Malin Søtorp Solberg Sarpsborg IL 3000 meter Marte Hovland Vik IL 1500 meter og 3000 meter * Andrea Nygård Vie FIL AKS-77 2000 meter hinder * Kun to utøvere fra hver nasjon kan delta pr øvelse. Hvem av løperne med * som løper 3000 meter, avklares mandag Menn Håkon Moe Berg Kyrksæterøra IL 1500 meter. Andreas Fjeld Halvorsen Ullensaker/Kisa IL 1500 meter og 3000 meter Simen Gløgård Stensrud Ullensaker/Kisa IL 3000 meter Kristian Bråthen Børve Ullensaker/Kisa IL 2000 meter hinder Magnus Græsli Leinstrand IL 10000 meter kappgang



Mesterskapet sendes direkte med kommentatorer på engelsk