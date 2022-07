Forholdene for gode tider var ikke de aller beste under Karstad Grand Prix søndag 3. juli. Da regnet gav seg, var vinden fortsatt så sterk at det påvirka tidene noe.

På 1500 meteren for kvinner dro haren likevel til ei tid godt under 4.10, og bare Ingeborg Østgård og Amalie Sæten hang på. Haren passerte 800 m på 2.10, og da hadde det allerede blitt ei lita luke ned til Ingeborg. Ren-Eng-løperen dro videre i roligere tempo på tredjerunden, men da Amalie Sæten kom forbi i siste sving på fjerderunden, var Ingeborg så stiv at hun ikke klarte å aktivere sin velkjente spurt.

Amalie Sæten vant på 4.12,57 mens Ingeborg Østgård ble nummer to med 4.14,54. Sara Busic ble best av resten og sørga for tredobbelt norsk med 4.22,26. Selma Løchen Engdahl, Grethe Tyldum, Kristine Lande Dommersnes og Malin Edland løp også i A-heatet og ble nummer seks, sju, åtte og elleve.



1500 m kvinner, A-heat 1 Amalie Sæten NOR 4:12.57 2 Ingeborg Østgård NOR 4:14.54 3 Sara Busic NOR 4:22.26 4 Kinga Ohn HUN 4:22.66 5 Olivia Weslien IF Göta Karlstad 4:22.95 6 Selma Løchen Engdahl NOR 4:23.04 7 Grethe Tyldum NOR 4:24.26 SB 8 Kristine Lande Dommersnes NOR 4:26.51 9 Saga Provci IFK Göteborg 4:26.96 10 Elin Brink Mölndals AIK 4:28.40 11 Malin Edland NOR 4:30.06 12 Julia Samuelsson Högby IF 4:30.56 Linn Söderholm Sävedalens AIK DNF Pace



Tobias Grønstad bare slått av Andreas Kramer på 800 m

Tobias Grønstad fikk ei fin reise i rygg på heimefavoritten Andreas Kramer på 800 meteren. På oppløpet gjorde han et forsøk på å komme forbi, men Andreas svarte ,og Tobias ble nummer to på 1.46,83. Sigurd Tveit løp også godt og ble nummer fire med 1.47,66. Tre norske menn løp i B-heatet og én i D-heatet.

I kvinnenes A-heat ble Malin Ingeborg Nyfors nummer fem med 2.06,68. Seieren gikk til svenske Wilma Nielsen som løp på 2.04,23. Josefin Heier ble nummer tre i B-heatet etter å ha satt pers med 2.10,41.



Menn 800 m, A-heat 1 Andreas Kramer Ullevi FK 1:46.55 2 Tobias Grønstad NOR 1:46.83 3 Felix Francois Örgryte IS 1:47.66 4 Sigurd Tveit NOR 1:47.66 5 Samuel Pihlström Hälle IF 1:49.32 PB 6 Seumas Mackay GBR 1:50.54 Joakim Andersson Spårvägens FK DNF Boitumelo Masilo BOT DNF Pace Menn 800 m B-heat 1 Habtom Asgede Löparnas vänner IF 1:50.85 2 Alexander Nyström Rehns BK 1:50.92 PB 3 Anders Bjørndal NOR 1:54.30 4 Simen Seeberg-Rommetveit NOR 1:56.27 5 Leon Douglas NOR 1:56.40 6 Björn Seifert Upsala IF 1:56.55 Mattias Waernulf Västerås FK DNF Pace Menn 800 m, D-heat 1 Felix Larsen Nilsson Örgryte IS 1:56.33 2 Halvard Grape Fladby NOR 1:57.25 PB 3 Simon Sandkvist Spårvägens FK 1:57.96 PB 4 Nils Erixsson IF Göta Karlstad 2:03.92 PB Markus Ögren IF Göta Karlstad DNF Pace 800 m kvinner, A-heat 1 Wilma Nielsen Örgryte IS 2:04.23 2 Viola Westling FIN 2:04.69 3 Lova Perman IF Göta Karlstad 2:04.71 PB 4 Julia Nielsen Örgryte IS 2:05.18 5 Malin Ingeborg Nyfors NOR 2:06.68 6 Shanie Landen ISR 2:08.10 7 Nadja Rugland Åtvidabergs IF 2:10.75 Veera Perälä FIN DNF Pace 800 m kvinner, B-heat 1 Maja Sund Täby IS 2:10.08 PB 2 Hannah Kinane Hässelby SK 2:10.38 3 Josefin Heier NOR 2:10.41 PB 4 Ella Holmqvist IF Göta Karlstad 2:11.43 PB 5 Greta Graziani Täby IS 2:12.87 6 Claudia Carter AUS 2:13.26 PB 7 Majken Söderlund Larsson Hälle IF 2:13.75 SB Hanna Karlsson IF Göta Karlstad DNF Pace



Tobias Grønstad har vært stabil god og hatt hele fem 800 m-løp på 1.46-tallet i år. (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)