Pressemelding fra Magnus Lindahl i Nesbyen IL



Det er tolv år siden Tore Bjerkrheim sammen med Frank Jensen grunnla løpet. Og helt tilfeldig fant de løypa på Nesbyens østside rett utenfor stuevinduet til Bjerkrheim.

– Vi vurderte andre alternativ, men fant ut at denne løypa var den raskeste.



Løypa har start og mål ved Nesbyen stasjon og går langs Bergensbanen og gjennom boligfelt. Det var her Bjerkrheim, som har sanket flere kilometer enn de fleste i Norge de siste tiårene, fant det han mener burde være alle løperes drøm.

– Det er ingen krappe svinger. Her kan løperne holde full trøkk. Bare ved runding er det 20 meter med et oppbrudd, sier Bjerkrheim.



På bildet står han sammen med daglig leder i Nesbyen idrettslag, Per Rune Andersen, på merket for 3,5 kilometer. Det er ikke tilfeldig, for det er her han bor.

– Akkurat her starter en mental kamp for å komme seg raskest mulig til mål, sier Bjerkrheim.

– Dere var ikke snaue da dere kalte dette for Norges Raskeste?

– Nei, men vi mener det. Løypa har vist at det blir satt gode tider her. «Problemet» nå er at alle reklamerer med raske løyper, det er «perseløp» overalt. Men vi var først.



Lørdag er han klar for start igjen. Da håper han på selskap fra mange løpere.

– Jeg kan love god stemning langs løypa. Folk står normalt med flagg i hagene sine, og på de varme dagene er folk ute med hageslanger. Da vi startet løpet, var målet å skape Tour de France-stemning. Vi ville «tagge» gatene med flagg og slagord, men da fikk vi påpakk av kommunen, ler Bjerkrheim.



Norges Raskeste ble som mange andre arrangement rammet av koronapandemien i to år. Men endelig er det klart for jubileumsløpet.

– Dette er etterlengtet. Nå hadde det vært moro med mange deltakere. Konkurransen om deltakerne er hard, sier Andersen i idrettslaget.



Siden 2010 har mellom 70 og 115 løpt i konkurranseklassene. Løyperekordene har Ørjan Grønnevig på 14.44 (2018), mens Veronika Blom (2016) og Ida Bergsløkken (2018) deler den på kvinnesida med 16.44.

– Vi slår til og gir 5000 kroner i bonus til den som er først under disse rekordene, sier Andersen.





Det er noen fartshumper å passe på, men ellers er løypa i Norges Raskeste 5 km på Nesbyen flat og lettløpt. Bildet ble tatt i 2013-utgaven av løpet, og vi ser to av landets gode veteranløpere, Anna Tråve (236) og Dorte Foss, samt polske Jan Babicki med bare 1 kilometer igjen til mål. (Foto: arrangøren)



