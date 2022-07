Både Andreas Fjeld Halvorsen og Niels Laros kjører et meget tøft opplegg i dette mesterskapet. I går løp de begge 1500 m-forsøk og kvalifiserte seg greit til finalen som går i morgen. Og i stedet for å hvile på dagen mellom forsøk og finale, stilte de altså på 3000 meteren der det var direkte finale.

Der var de de to dominerende løperne, og om ikke 3000 meteren sitter i for mye i hode og bein, kan det bli en ny gullduell mellom dem i morgen. Niels Laros var imidlertid såpass mye sterkere i dag at han helt klart løper med favorittstempelet også i morgen.

Vinnertida til Niels ble 8.11,49, noe som er marginalt svakere enn persen til Andreas, som har løpt på 8.11,16. Niels har så god pers som 8.04,17, og også på 1500 m har han bedre pers enn Andreas - 3.43,49 mot 3.44,49. Det virket heller ikke som at nederlenderen gikk like mye i kjelleren som nordmannen i dag. Sisterunden til Niels gikk tilsynelatende uanstrengt på 55 sekunder mens Andreas brukte 57 sekunder på sin. De tre 1000 meterne til vinneren ble unnagjort på 2.44, 2.54 og 2.33.

Sjøl om åpningsfarten var god anført av to briter, ble det mye knuffing og kamp om posisjonene i det 23 mann store feltet. Begge de to norske lå i den store klynga før de gikk ut og la seg lenger fram etter to runder.

Simen Gløgård Stensrud måtte imidlertid slippe tetgruppa da farten ble skrudd opp på den siste 1000 meteren. Han tapte ganske mye derfra og inn og kom i mål på 8.48,57 og 20. plass. Persen til Simen er så god som 8.14,86, men han har ikke vært i samme form i år og har 8.23,76 som årsbeste. Nå kosta nok åpningsfarten i kombinasjon med en god del bane-to-løping og posisjonskamp litt for mye.

Men uansett ble det en stor dag for både Norge og Ull/Kisa, som er klubben både Andreas og Simen løper for. Sølv i EM er absolutt noe å glede seg over. Glad var også briten Edward Bird som sikra seg bronsen etter å ha løpt på 8.14,59.





Niels Laros er et stort mellom- og langdistansetalent fra Nederland. I dag tok han gullet på 3000 m, og han er også favoritt foran 1500 m-finalen som går klokka 18.25 i morgen kveld. (Foto: European Athletics' streaming)



3000 m gutter 1 NED 8:11.49 LAROS Niels 2 NOR 8:13.48 FJELD HALVORSEN Andreas 3 GBR 8:14.59 PB BIRD Edward 4 TUR 8:14.79 PB GÖLER Utku 5 NED 8:20.65 PB ZIJDERLAAN Juan 6 SUI 8:22.72 PB BROSSET Romuald 7 FRA 8:24.43 GONZALEZ MOYANO Joaquim 8 ITA 8:26.02 PB MAZZA Francesco 9 ESP 8:27.12 CRESPO Marcos 10 ROU 8:27.51 POP Dragoș Luca 11 IRL 8:29.75 FENLON Jack 12 ESP 8:30.33 NARANJO Unai 13 FRA 8:31.10 FLON Tobias 14 TUR 8:31.67 TUNÇTAN Caner Can 15 GBR 8:36.43 KNOCKTON James 16 ITA 8:38.04 ROPELATO Francesco 17 HUN 8:39.93 ÁRVAI Róbert 18 GER 8:41.25 KAUFHOLD Tristan 19 POR 8:47.89 BARBOSA André 20 NOR 8:47.90 GLØGÅRD STENSRUD Simen 21 GER 8:48.57 MATTHÄUS Elias 22 HUN 9:04.28 FRITZ László IRL DNF COLBERT Harry



Alle resultat



Mesterskapet sendes direkte herfra med kommentatorer på engelsk