De som hadde ulempen av å ha løpt en tøff 3000 m-finale dagen i forveien, viste seg likevel å være de sterkeste i 1500 m-finalen. Og ikke overraskende var det Niels Laros om var aller best. Han la seg helt bakerst i starten og overlot fartsholdinga til Andreas Fjeld Halvorsen som holdt godt tempo i to runder.

På tredjerunden roet han ned og det utstrakte feltet samla seg. Norges andre representant Håkon Moe Berg hang fremdeles med i tetgruppa, og han var også en av de tre som fulgte godt på da Laros la inn en klar fartsøkning på sisterunden. Laros fikk etter hvert ei så stor luke at de andre tre måtte kjempe om sølvet og bronsen. Andreas klarte sølvet med 33 hundredelers margin til britiske Tendai Nyabadza. Håkon Moe Berg hang med helt til siste slutt, men var et lite halvsekund unna å sikre seg bronsemedaljen.

Oppsummert kan vi si at det gror veldig godt i fotefarene til Ingebrigtsen-brødrene. To norske blant de fire beste i en 1500 m-finale i et EM er rett og slett imponerende. Og med sine to sølvmedaljer har Andreas Fjeld Halvorsen stått fram som en av U18-mesterskapets forgrunnsfigurer.

Niels Laros var det imidlertid ingenting å gjøre med, verken på 1500 eller 3000 meteren. Nederlenderen er rett og slett veldig god, og det blir spennende å følge også han videre.



Andreas Fjeld Andersen kan reise heim med to sølvmedaljer etter å ha gjort unna tre gode løp på tre dager. (Foto: European Athletics' streaming)



1500 m gutter, finale 1 NED 3:49.99 CR LAROS Niels 2 NOR 3:52.14 FJELD HALVORSEN Andreas 3 GBR 3:52.47 NYABADZA Tendai 4 NOR 3:52.94 MOE BERG Håkon 5 ITA 3:54.84 PB CERVONE Latena 6 GBR 3:55.04 CAMPBELL Corey 7 TUR 3:56.15 ESER Batuhan 8 LAT 3:56.69 KUDLIS Kristers 9 ITA 4:00.99 ZANINI Manuel 10 FIN 4:01.24 KONTRO Luukas 11 HUN 4:02.21 ZAHORÁN Milán 12 POR 4:07.13 LUCAS Alexandre



