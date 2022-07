Om det ikke var så mange som deltok i Perseløpet på Eidsvoll 6. juli, så gikk det til gjengjeld radig unna i tet. Ja, Mads Orø Olsen løp faktisk 3 sekunder fortere enn Even Brøndbo Dahls norske rekord som han satte under Fornebuløpet. Det er første i år at Friidrettsforbundet har begynt å føre norske rekorder på 3 km gateløp, så slik sett er ikke nivået lika pressa som på de mer etablerte rekorddistansene.

Men en norsk rekord er noe som det uansett er verdt å ta med seg, og dessverre for Mads Orø Olsen så får han ikke godkjent tida som rekord da noen av de formelle reglene ikke var på plass. Til Eidsvoll Ullensaker Blad forteller løpsleder Bjørn Saksberg følgende:

– Jeg fikk en melding etter løpet om at tiden ikke kunne godkjennes. Det måtte være en forbundsdommer på plass, samt at Antidoping Norge måtte involveres, sier Saksberg og forklarer videre:

– Jeg ønsker ikke å sette en påmeldingsfrist flere uker i forveien. Da vil det nok komme enda færre deltakere. Derfor kan det dukke opp sterke navn nesten helt opp mot start, som for eksempel Mads Orø Olsen som meldte seg på for to dager siden. Jeg rakk derfor ikke å få tak i en dommer. Det ble rett og slett for knapp tid. Hadde jeg fått en liste fra forbundet med aktuelle dommere ville det nok gjort jobben litt enklere, men jeg tror uansett det ville vært vanskelig å skaffe en dommer på så kort varsel. Det er naturlig nok skuffende, men det er nok mest skuffende for Mads, sier Saksberg til Eidsvoll Ullensaker Blad.

Det var uansett et sterkt løp av Mads Orø Olsen som løper for Ringerike Friidrettsklubb. 20-åringen har vært i god form i det siste og satt pers på 5000 m med 14.34,13, og nå løp han fortere enn banepersen sin på 3000 m.

Nummer to og tre i Perseløpet ble Tobias Repstad Andersen og Victor Samuel Synnestvedt med henholdsvis 9.18 og 9.35. Sterkt løpt også av veteranen Håkon Helge Hjemly som vant klasse 50-54 år på 9.41.

Dorte Foss var eneste kvinne, og med 12.47 løp hun inn til seier i både kvinneklassen totalt og i 55-59-årsklassen.



Om det ikke ble norsk rekord, så ble det i alle fall en flott pers på Mads Orø Olsen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Victor Samuel Synnestvedt løp inn til tredjeplass. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Kjetil Magus Drokset fra Hurdal løp inn til 11.27 og andreplass i den tøffe 50-54-årsklassen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Dorte Foss fra Raufoss er en flittig deltaker i Perseløpet. Denne gangen var hun suveren vinner som eneste kvinne. Bildet er fra forrige Perseløp der hun ble nummer to på 5 km med 22.20. Nå ble 3 km-tida 12.47. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)