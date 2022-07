(Alle foto: Knut Øsmundset/Risberget Turforening)

Det var glimrende løpsforhold da det 41. Risberget Rundt ble arrangert fra Kynnbrua lørdag. I konkurranseklassene ble det levert meget gode løp av vinnerne. I tillegg til Torstein Vestlis vinnertid i 2019, er årets vinnertid den eneste tida på 37-tallet siden midten av 1990-tallet. Magnus Torp Antonsen var da også helt suveren og var vel fire minutter foran nummer to, Håvard Ellefsen.



Håvard Ellefsen fra Vang ble etterhvert en klar andremann ute i skogen i Risberget.



I kvinneklassen vant Liv Tone Heramb fra Risberget med 48.09. Her er det verdt å nevne at mor, Lill Hege Bjørklund, vant i 2008 med 49.18.

- Nå er jeg best i familien. så denne premien skal stå synlig framme, gliste Liv Tove Heramb fornøyd etter seieren.



Inger Johanne Rossebø Lie og Silje Thorsen gjorde opp om 2. plassen i kvinneklassen.

For Risberget Turforening var det hyggelig å kunne arrangere Risberget Rundt på normalt vis igjen etter to pandemiår. Deltakelsen stoppet på 104 deltakere, noe foreningen er fornøyd med. Mange av de gamle traverne var på plass og som vanlig var det mange unge førstegangsdeltakere. Løpsforholdene var glimrende og stemningen var meget god. Deltakerne uttrykte at de hadde vært med på et hyggelig arrangement.







Totalvinnerne med like store smil som pokalene i Risberget Rundt.





Vinnere i Risberget Rundt 1981-2022

Samleside fro Risberget Rundt med reportasjer, bilder og alle resultater 2002 - 2021

Det er et stykke igjen til rekordtallet på 212 deltakere, men det er også i år åpnet for å melde inn deltakelse i turklassen gjennom hele sommeren. Risberget Turforenings hovedmål er å få flest mulig til å bli kjent i Risbergets fine løyper. Risberget Turforening på Facebook med flott video og masse bilder fra løpet

Resultater Risberget Rundt 09.07.2022:

11 km kvinner

1. Liv Tone Heramb, Risberget 48.09 2. Inger Johanne R Lie 50.52 3. Silje Thorsen 50.56 4. Sofia Fallås 55.10 5. Marianne Udneseth 1.00.55 6. Cathrine Dalen 1.01.00 7. Emma Otterhaug 1.10.09 8. Ingjerd Bekk 1.11.16 9. Hilde Øgaard 1.24.53



11 km menn: 1. Magnus Torp Antonsen, Strandbygda 37.30 2. Håvard Ellefsen 42.10 3. Roar Bergheim, Gjerdrum 44.35 4. Henning Aasen 44.47 5. Arne Laurits Lie 45.33 6. Per Sole Luseter, Strandbygda 45.35 7. Øystein Rognerud 46.42 8. Håkon Skaraberget 47.30 9. Halvor Svenkerud 47.37 10. Petter Krokan 48.54 11. Anders F. Helland 51.46 12. Ola Gjelten Pedersen 52.42 13. Andreas Øgaard 54.29 14. Stian Furulund 55.02 15. Petter Kørra 1.00.36 16. Thomas Martinsen 1.02.14 17. Kai Skjøthaug 1.02.15 18. Kristian Dalen 1.02.16 19. Bjørnar Otterhaug 1.10.12 20. Milan Øgaard 1.24.54 21. Arne Øgaard 1.29.37