(Tekst og foto: Stein Arne Negård)



Gammelskolla langs Birkebeinervegen mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen.



Løpsleder Tore Hermansson med hjelpere ledet arrangementet vel gjennom de to fine dagene med o-løp i fjellterreng. Lørdagens løyper gikk på vestsiden av Åsta og søndag gikk løypene på nytegnet kart sør-øst for Øvre Åstbrua og nord-øst for Åsta. Lørdag var det 199, og søndag var det 173 deltakere.



Arrangørtrioen Dag Olav Rønning, Tore Hermansson og Geir Olav Rønning.

Arrangøren om terrenget:

Svært lettløpt fjellterreng, åpen gran- og furuskog og en del stort sett lettløpt og åpen myr. Små høydeforskjeller, men enkelte svært småkuperte og detaljrike partier. Orienteringsteknisk krevende A-løyper. Noen områder har til dels steinete bunn. Søndagens terreng omfatter også seter- og hytteområder. Den lengste løypa har også strekk i relativt detaljfattige lier. (Beste km-tid i fjorårets løp var 6.06) Det er relativt vått i terrenget, og det står vann i mange groper, grassletter og åpne myrer.



Ungdommelig innsats ved Gammelskolla.

Klassevinnere Gammelskolla 2-dagers, dag 1

(antall løpere i klassen i parentes):

Herrer A-lang, 5 280 m (38): 1) Anders Tiltnes Brokstad, Tyrving IL, 31.09.

Herrer A-mellom, 3 520 m (41): 1) Roger Telle-Hansen, Tyrving IL, 28.33.

Herrer A-kort, 2 660 m (12): 1) Frode Hjorth, Hamar OK, 25.47.

Herrer C, 2 900 m (4): 1) Jonny Rudi, , 35.26.

Damer A-lang, 5 280 m (17): 1) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 38.57.

Damer A-mellom, 3 520 m (19): 1) Ida Tiltnes Nørbech, Tyrving IL, 34.58.

Damer A-kort, 2 660 m (15): 1) Helene Tiltnes Brokstad, Tyrving IL, 30.00.

Damer C, 2 900 m (11): 1) Maren Bleken Rud, Vang OL, 31.49.

H13-16, 2 950 m (5): 1) Nikolai Teslo, Hadeland OL, 34.56.

D13-16, 2 950 m (1): 1) Ulyana Kuznetsova, Nash Klub, 58.25.



Klassevinnere Gammelskolla 2-dagers, dag 2

(antall løpere i klassen i parentes):

Herrer A-lang, 9 800 m (26): 1) Torgeir Tiltnes Nørbech, Tyrving IL, 1.02.30.

Herrer A-mellom, 5 550 m (36): 1) Albin Sundström, Västergötlands OF, 45.27.

Herrer A-kort, 3 900 m (15): 1) Øyvind Lund, Heming Orientering, 32.17.

Herrer C, 4 400 m (5): 1) Håkon Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 47.27.

Damer A-lang, 9 800 m (11): 1) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 1.22.26.

Damer A-mellom, 5 550 m (21): 1) Emma Green, Heming Orientering, 58.08.

Damer A-kort, 3 900 m (14): 1) Kristin Åstebøl-Storaas, Tyrving IL, 44.08.

Damer C, 4 400 m (10): 1) Ragnhild Skogsrud, OL Vallset/Stange, 56.59.

H13-16, 4 260 m (2): 1) Lars Håvard Svarttjernet Strengelsrud, Brandval/Kongsvinger OK, 57.00.

D13-16, 4 260 m (1): 1) Ulyana Kuznetsova, Nash Klub, 1.05.44.



Alle resultater, kart og løyper i Livelox: