Kraftprovet er i blant Sveriges største løp. De siste årene før pandemien var det rundt 2000 deltakere. Få løp har en så flott ramme omkring et løp. Det arrangeres som starten på byens årlige store sommerfest, Fallens dagar.



Løpet kranses av publikum som om det var Tour de France. Og omgivelsene er fantastiske, selv sett med norske briller. Fallens dager arrangeres i år for 62. gang og det er den 36. utgaven av Kraftprovet.





Langs slusene: Her hjelper et entusiastisk publikum løperne opp den siste bratte kneika før det står igjen 3 km med mer lettløpt terreng til mål. (Foto: Kjell Vigestad)



Hovedløpet er 11,6 km og går opp og ned mellom sluser og båter på Göta kanal. Og det er nettopp det store fossefallet som har gitt navn til festen og til løpet. "Kraft" i Kraftprovet står både for at det er en kraftprøve med alle motbakkene og unnabakkene, men også at fossefallet har gitt elektrisk kraft til det svenske folket og store inntekter til byen.





Norsk andreplass: Heidi Pharo løp fort i 2018 og sikret Norges beste plassering med en andreplass. (Foto: Kjell Vigestad)



Løpet er først og fremst et flott mosjonsløp for store og små, men også mange av verdens beste løpere har deltatt. Det har blitt norsk seier i hovedløpet på 11,6 km hele 17 ganger mot Sveriges 13, mens afrikanere har vunnet oftest. De fleste svenske seirene er vunnet av afrikansk-fødte som seinere har fått svensk statsborgerskap.





Klasserekord: I 2016 mistet Grete Kirkeberg banerekorden hun har hatt i 24 år, men satte istedenfor en usedvanlig sterk rekord i klassen for damer over 50 år. (Foto: Kjell Vigestad)



Det er familien Kirkeberg Mørt som mest har satt sitt preg på Kraftprovet. Mamma Grete har vunnet tre ganger 11,6 km-løpet og satte i 1992 rekord med 39,28, - en rekord som sto i hele 24 år. Og det året hennes banerekord ble slått, i 2016, så satte hun klasserekord for damer over 50 år - på en meget sterk tid - 44.13. Den kan bli stående lenge. Det hadde gitt henne tredjeplass totalt for damer i fjor.



Når det gjelder klasserekorder for ungdom har Emma Kirkeberg Mørk full pott med 13-, 15- og 17-års-rekordene, mens Martin Kirkeberg Mørk har aldersrekord for 17-17-årsklassen.



Også de siste årene har det vært gode norske plasseringer. I 2018 ble det en andreplass for damer til Heidi Pharo mens Senay Fissehatsion ble beste norske herre på andreplass i 2019..





2018: Martin og Emma Kirkeberg Mørk vinner 17-årsklassen i det 6 km lange Slussprovet. De er sammen med Lennart Hanssom, oftest omtalt som "den rosa panter'n". I år er det en egne pengeprremier til de best utkledte som prøver å utfordre Lennarts mange morsomme løpeklær.. (Foto: Kjell Vigestad)



Nytt på programmet i 2019 var "Dubbelprovet". Da deltar man både i Slussprovet på 6 km, som starter kl. 14.40, og i selve Kraftprovet på 11,6 km, som starter kl. 16.10. En av dem som prøvde seg på dette var Jan Billy Aas fra Kråkstad. Hans facebook-venner får ganske sikkert glede av hans opplevelser i Trollhättan, som er hans siste løp i runde 3 på hans Sverige-turne. Les også omtalen av hans Sverige-turné på kondis.no.

Det er en del norske som er påmeldt til årets løp, men foreløpig er det færre enn vanlig. Det er plass til mange flere Man kan melde seg på helt fram til en time før start på løpsdagen. Nytt av året er at startnummerutdelingen (og etteranmeldingen) er flyttet til start- og målområdet. Tidligere har det vært på Älvshögsborg.



Av norske eliteløpere stiller både Senay Fissehatsion og Martin Kirkeberg Mørk til start på 11,6 km på fredag..





På "kärlekens stig": Her er det ikke lett å avansere i feltet når det er 1000 deltakere i hovedløpet, men desto mer spennende omgivelser for en tur med kjæresten. (Foto: Kjell Vigestad)





Knatter: Det er flotte løp for barn fra nesten null år til 15 år, og Slussprovet på 6 km har ungdomsklasse 16-17 år. (Foto: Kjell Vigestad)



Fra Halden er det 14 mil og fra Oslo 24 mil til Trollhätten på 100 km-motorveier stort sett hele veien. I det man passerer det store kjøpesenteret Torp og kjører over den flotte Uddevallabroen så tar men av i første motorveikryss, kjører under motorveien og følg så godt merket vei (E44) de siste fire milene til Trollhättan. Fra Oslo er det 2 timer og 45 minutters kjøring i lovlig fart.



Det går også tog fra Oslo til Trollhättan, som normalt tar ca. 3 timer, men med buss for tog på strekningen Oslo - Rygge i sommer blir reisetida litt lengre enn normalt.

Løpsprogram for Kraftprovet fredag 15. juli 2022

Løp Distanse Klasser Start Knatteprovet 0,8 km Jenter/gutter 2 - 8 år 13.00 Miniprovet 1,8 km Jenter/gutter 8-9 år og 10-11 år 13.30 Miniprovet 2,6 km Jenter/gutter 12-13 og 14-15 år 14.00 Slussprovet 6,0 km Menn/kvinner og gutter/jenter 16-17 år 14.40 Kraftprovet 11,6 km Menn/kvinner og menn/kvinner 50+ 16.10



Løypekart og hvor det er sted for start- og mål





Seks ganger per dag kan man se fossen slik den var før 1910





Utsikt fra broa: Dette fantastiske fossefallet kan du oppleve seks ganger per dag under Fallens Dagar. Da er det tusener som tar oppstilling på broa og andre utsiktspunkter for å se hvordan det var før fossen ble lagt i rør i 1910. (Foto: Fallens dagar)



Les mer om Kraftprovet på Kondis sine samlesider

Der finner du det meste av reportasjer fra løpet i fjor og fra løpene helt tilbake til 2004.



Kraftprovet 2019 - nypublisert artikkel.

Senay Fissehatsion og Marthe Katrine Myhre ble nr. 2 og 3 i Kraftprovet



Kraftprovets nettside



Hele programmet for Fallens dagar

Fredag 15. juli

Fallpåsläpp kl 12, 14, 16, 18, 20, 23.

10-24 Knallemarknad i centrum

10-18 Besök Kanalmuseet, slussområdet

11-19 Trollhättans kyrka är öppen, visning och servering

11-18 Innovatums aktivitetstält, Hansenplatsen

11-18 Vattenfalls aktivitetstält, Hansenplatsen

11-18 Trollhättans kyrka är öppen, visning, café, lekkyrka, middagsbön 12.15

12.30 ”Katedralen vid vattnet” Mattias Eklund, piano, Trollhättans kyrka

13.00 Knatteprovet 800 m, Hansenplatsen

13.30 Miniprovet 1,8 km, Hansenplatsen

14.00 Miniprovet 2,6 km, Hansenplatsen

14.30 ”Katedralen vid vattnet” Mattias Eklund, piano, Trollhättans kyrka

14.40 Slussprovet 6,3 km, Hansenplatsen

16.10 Kraftprovet 11,6 km, Hansenplatsen

12-18 Streetsoccer for Tolerance, Drottningtorget

12-20 Skateboard, Drottningtorget

14-23 DJ Battles, Drottningtorget

15.00 Magic Thor och Miss Monette, Drottningtorget

16-22 Joachim Nywalls utställning i Pumphuset, Folkets Park

16.00 The Hebbe Sisters, Drottningtorget

17.00 Magic Thor och Miss Monette, Drottningtorget

19.30 Myra Granberg, Folkets Park

21.00 Newkid, Folkets Park

Lördag 16. juli

Fallpåsläpp kl 12, 14, 16, 18, 20, 23

10-24 Knallemarknad i centrum

10-18 Besök Kanalmuseet, slussområdet

11-18 Trollhättans kyrka är öppen visning, café, lekkyrka, middagsbön 12.15

11-18 Vattenfalls aktivitetstält, Hansenplatsen

11-18 Sommarlyckan hinderbana, hoppborg och skyride, Hansenplatsen

11-18 Innovatums aktivitetstält, Hansenplatsen

11-18 Svenska Motorklubben Trollhättan, Hansenplatsen

11-18 Trollhättan Pride, Hansenplatsen

11-18 Nördimperiet, Hansenplatsen

11-18 Friskis & Svettis, Hansenplatsen

11-18 Kumgang Taekwondo, Hansenplatsen

11-18 Strömkarlens Karateklubb, Hansenplatsen

11-18 Pixelgolf, Hansenplatsen

11-18 Nohab Diesels vänner, Hansenplatsen

11-18 Minitåg mellan Hansenplatsen, Insikten och övre slussarna

12-18 Streetsoccer for Tolerance, Drottningtorget

12-20 Skateboard, Drottningtorget

14-23 DJ Battles, Drottningtorget

12.15 N3 Sommarshoware - Vi vill ha husdjur! Cirkustältet, Hojumstunet

13-15.15 Ansiktsmålning för barn med N3s elever, Cirkustältet, Hojumstunet

13.15 Arne alligator, Cirkustältet, Hojumstunet

14.15 Dansuppvisning med N3s elever, Cirkustältet, Hojumstunet

14.30 Arne alligator meet and greet Cirkustältet, Hojumstunet

15.00 Magic Thor och Miss Monette, Drottningtorget

15.00 Kråkestans Mc-kortege, Oscarsbron

15.15 N3 sommarshoware, Cirkustältet, Hojumstunet

16.30 ”Toner vid Fallen”, Thorgny Skantz, orgel, Trollhättans kyrka

16-22 Joachim Nywalls utställning i Pumphuset, Folkets Park

17.00 Magic Thor och Miss Monette, Drottningtorget

18.15 N3 Jazz, Cirkustältet, Hojumstunet

19.00 Sofia Karlsson, Cirkustältet, Hojumstunet

20.00 Lovad, Folkets Park

21.00 Linnea Henriksson, Folkets Park

Söndag 17. juli

Fallpåsläpp kl 12, 14, 16, 18, 20, 23

10-24 Knallemarknad i centrum

10-18 Besök Kanalmuseet, slussområdet

10.30 Ekumenisk Gudstjänst Cirkustältet, Hojumstunet

11-18 Trollhättans kyrka är öppen, visning, café, lekkyrka

11-18 Sommarlyckan hinderbana, hoppborg och skyride, Hansenplatsen

11-18 Innovatums aktivitetstält, Hansenplatsen

11-18 Svenska Motorklubben Trollhättan, Hansenplatsen

11-18 Studiefrämjandet, Hansenplatsen

11-18 Trollhättan Pride, Hansenplatsen

11-18 Kumgang Taekwondo, Hansenplatsen

11-18 Strömkarlens Karateklubb, Hansenplatsen

11-18 Pixelgolf, Hansenplatsen

11-18 Nohab Diesels vänner, Hansenplatsen

11-18 Minitåg går mellan Hansenplatsen, Insikten och övre slussarna

12-18 Skateboard, Drottningtorget

12.15 N3 Sommarshoware - Vi vill ha husdjur! Cirkustältet, Hojumstunet

13.00 ”Trolska toccator” Elina Bomström, orgel, Trollhättans kyrka

13-15.15 Ansiktsmålning för barn med N3s elever, Cirkustältet, Hojumstunet

13.30 Trollerishow med Daniel från N3, Cirkustältet, Hojumstunet

14.15 Dansuppvisning med N3s elever, Cirkustältet, Hojumstunet

15.15 N3 Sommarshoware – Vi vill ha husdjur! Cirkustältet, Hojumstunet

16-22 Joachim Nywalls utställning i Pumphuset, Folkets Park

18.15 Ludwig Hart, Cirkustältet, Hojumstunet

19.30 Sophie Zelmani, Cirkustältet, Hojumstunet

21.00 Eric Saade & N3 Symfoniorkester, Folkets Park

23.00 Avslut med fallpåsläpp, Hojumstunet