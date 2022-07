Jølster Maraton såg dagens lys i 1983, som eit resultat av at den såkalla «joggebølja» slo inn over landet tidleg på 80-talet. Som så mykje anna kom også denne frå USA. Året før hadde den gode nabo i vest, Florø, etablert «Rett Vest». Første året var det to distansar på «menyen»: Halv- og heil-maraton. 42 og 10 løparar stilte, og arrangements-komiteèn var heller spinkel. Vinnaren av den lengste distansen var ein kar som etterkvart skulle bli ein gjengangar i Jølster, Bjørn Gjerde. Tida vart gode 2.34.

Utover 80-talet og inn på 90-talet auka deltakartalet jamnt og trutt, og folk frå heile landet tok turen til Jølster. Då hadde også 10km blitt ein del av tilbodet. Midt på 90-talet snudde det og deltakartalet gjekk nedover, for så å gå oppatt rundt 2005. Sidan den gong har stemnet hatt eit stabilt deltakartal mellom 350 og 450 konkurranseløparar.

Jølster Maraton har aldri hatt mål om å trekke til seg den ypperste elite, med betaling og dekking av kostnader, men heller vere eit løp for «menigmann». Likevel, her har vore mange gode løparar, og spesielt dei åra NM Maraton har vore arrangert her har vi sett solide løyperekordar på den distansen. NM har forresten vore 3 gonger: 1997, 2008 og 2021.

Årets løp var det 39. i rekka og deltakartalet enda opp i underkant av 400. To nye løyperekordar vart det. Silje Eklund, som også deltok i fjor, var tilbake med klart mål om å ta løyperekorden til Irene Gulli frå NM i 97 på 2.48.59. I fjor var ho 30 sek for sein, men i år var det ingen tvil. 2.47.38 vart tida. Men, det kosta og Silje var undervegs nær ved å måtte stå av. Kun tre menn var føre, og dei var temmeleg nær. Vinnaren var ein debutant på distansen, og ein med famlierøter frå Jølster: Sander Kjøsnes Lie. Tida vart 2.45.05. Unge Andreas Ytredal Akse var nærmast med 2.46.37 medan Torbjørn Høitomt tok tredjeplassen med 2.47.15. Ser vi elles på maratonlista kan vi ikkje unngå å nemne Vera Nystad. Under NM i fjor sette ho verdensrekord i klassen K75-79 med 3.39.51. Så fort gjekk det ikkje i år, men ei tid like over 4 timar er likevel strålande for ei så vaksen dame.



Sander Kjøsnes Lie vant helmaraton.

På halvmaraton var Tage Morken Augustson frå Varegg den suverène. Han vann her i fjor og, men i år gjekk det klart raskare: 1.07.47 er ei sterk tid, og berre 7 sekund frå pers. Nestbeste fann i same klasse. Det var Øystein Ulekleiv frå Dombås IL med 1.12.02. I dameklassen var Elisabeth Vik først med 1.24.25.

Vi snur til 10km der vi fekk dagens andre løyperekord. Det var Rebecca Hilland i klasse K40-49 med tida 34.54. Ho var faktisk nest-raskast på distansen! Karoline Harnes Mongstad frå Gular var nest-raskaste kvinne med 36.54. I herreklassen var Marius Vedvik som venta først. Han gjekk vel ikkje heilt i kjellarene med tanke på kommande oppgåver, men 30.23 let seg likevel høyre. 17-åringen Kristoffer Sandal frå Jølster var neste raskaste med 35.20.



Rebecca Hilland i klasse K40-49 satte løyperekord på 10 km.

På «spint-distansen» 5km vart det igjen ein favoritt-siger. Eivind Øygard frå Jølster har hatt ein litt trøblete inngang på sesongen, men verkar no å vere på gang. 14.53 utan å presse for mykje er godkjent. Bak Eivind følgjer eit fint knippe med unge lokale løparar, der 15-åringen Åsmund Sunde Førde frå Jølster si tid på 16.18 ragar høgst. I dameklassa vart det jentesiger! 13-åringen Maria Klakegg frå Jølster slo alle andre med tida 20.39.

Arrangøren prøvde i år ein ny vri når det gjaldt løypene. Frå tidlegare å frakte alle unntatt maraton-løparane innover sørsida av Jølstravatnet, var det i år tur/returløp på alle distansar. Logstikk-messig er dette ein fordel, men ein ser at starttidene må justerast for å unngå den lange ventetida det var frå målgang til premieutdeliga for enkelte distansar. Sjølv om nokre saknar den fine turen i ein retning vestover langs vatnet spørs det nok om ikkje årets løysing blir den gjeldande framover.

Neste år er det 40-års-jubileum og datoen er 1.juli. Ei stadig utvikling av løpet og opplegget rundt har vore arrangøren sitt mål kvart år, og dei andre ingen planer om å stoppe her. Her skal haldast eit høgt teknisk nivå, og sjølvsagt behalde den gode atmosfæren som så mange kjenner Jølster Maraton for.



Andreas Ytredal Akse inn til en andreplass på maraton.

Resultat kvinner maraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 15 Silje Eklund Skreia IL / Totenåsen løp K40-44 2:47:38 2 14 Gunhild Holen Eimhjellen TRONDHEIM K23-34 3:11:40 3 54 Leni Økland BFG Bergen Løpeklubb K35-39 3:16:37 4 10 Kjersti Ervik HOMMELVIK K45-49 3:27:43 5 36 Elizabeth Swedberg LUXEMBOURG K35-39 3:38:19 6 28 Liv B. Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar / Team Kondis K60-64 3:50:07 7 57 Tonje Bøyum Riste FØRDE K35-39 3:56:39 8 33 Vera Nystad Søgne IL / Søgne I L K75-79 4:02:23 9 3 Mona Turøy Sotra Sportsklubb K55-59 4:06:38 10 7 Kjellaug Fjordheim Kristiansand Løpeklubb / Kjellaug Fjordheim K65-69 4:07:56 11 20 Helene Hauge SKEI I JØLSTER K35-39 4:12:17 12 17 BOGLARKA KONDOR K35-39 4:18:46

15 beste menn maraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 37 Sander Kjøsnes Lie FRI IL / Gampen M23-34 2:45:05 2 27 Andreas Ytredal Akse Hyllestad IL M20-22 2:46:38 3 52 Torbjørn Høitomt Nordre Land IL - Friidrett M35-39 2:47:15 4 46 Bjørn Ole Vassbotn Volda Turn og IL M55-59 2:54:41 5 4 Øyvind Blom Skjergard / Skjergard IL Friidrett M45-49 3:03:52 6 22 Geir Nygård Førde IL - Friidrett / Amalie i Mitt Hjerte M50-54 3:03:58 7 41 Frode Johansen BFG Bergen Løpeklubb M50-54 3:06:21 8 32 Ove Wolff Hyllestad IL M55-59 3:07:16 9 29 Stig Kongsvik Hyllestad IL M35-39 3:08:05 10 1 Leif Nordland Haukeland Sykehus IL M55-59 3:08:18 11 26 Halvor Been Rygge IL M45-49 3:14:02 12 82 Christer Ynwa FØRDE M23-34 3:14:57 13 38 Lars Erik Øde Ryggejoggen M50-54 3:15:32 14 25 Ole Holgersen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy M23-34 3:16:31 15 62 Trond Pedersen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy M55-59 3:19:49

15 beste kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 144 Elisabeth Vik BFG Bergen Løpeklubb K40-44 1:24:26 2 109 Kari-Anne Strandman Øl og Kondis K35-39 1:27:12 3 262 Bodil Hansen Ask Friidrett K50-54 1:33:15 4 224 Hildegunn Håland Trio K55-59 1:34:23 5 239 Linda Uglenes Maristuen Lærdal IL / Team Tråve K45-49 1:39:07 6 174 Stine Ulltang OSLO K35-39 1:40:38 7 164 Mona Haukås Olsen HORDVIK K35-39 1:40:39 8 257 Torill Kjøsnes Gabrielsen Equinor Bergen BIL K45-49 1:48:33 9 216 Tone Årdal ULSET K50-54 1:49:08 10 162 Adrie Polack EDE K45-49 1:50:18 11 121 Heidi Raae Stedje SOGNDAL K23-34 1:50:49 12 232 Vibeke Stavang FØRDE K45-49 1:50:55 13 229 Arnhild Lundekvam BERGEN K45-49 1:52:30 14 210 Lisbeth Fauskanger Ask Friidrett K50-54 1:55:13 15 193 Sissel Bringeland DNB K45-49 1:56:16

15 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 194 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett / Team Kjell M23-34 1:07:48 2 119 Øystein Ulekleiv Dombås IL M23-34 1:12:03 3 113 Reidar Austrheim Vindafjord IL M20-22 1:12:38 4 159 Henrik Angermund Varegg Fleridrett / Running Records M40-44 1:15:27 5 117 Lars-Erik Notevarp Bjørge Varegg Fleridrett / Equinor BIL M23-34 1:15:30 6 259 Kristoffer Reitan Selnes Buvarp Steinkjer Friidrettsklubb / Steinkjer fik M20-22 1:15:58 7 184 Kristian Jarnung Løplabbet M40-44 1:15:58 8 212 Alexander Øen Ask Førde IL - Friidrett M35-39 1:16:04 9 249 Stian Løkke Øvrebø Kaupanger IL M23-34 1:17:17 10 234 Ørjan Skilbrei Lærdal IL M35-39 1:17:53 11 238 Hugo Olsen Telenor Telesport Bergen M50-54 1:19:21 12 242 Sverre Hoggen Ørsta IL / Tartanmandag M35-39 1:19:25 13 100 Kai Arne Skår Tartanmandag /Ørsta IL M40-44 1:19:51 14 207 Frode Fuglehaug Ørsta IL / Tartanmandag M45-49 1:20:32 15 263 Trygve Andresen Varegg Fleridrett M40-44 1:21:24

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 399 Rebecca Hilland Bfg Bergenløpeklubb K40-49 34:55 2 315 Karoline Harnes Mongstad Gular / IL Gular K30-39 36:25 3 317 Målfrid Hermansen BFG Bergen Løpeklubb K40-49 38:46 4 357 Ine Birgitte Nyhus Varegg Fleridrett K20-29 38:54 5 370 Ane Brekke Førde IL - Friidrett K20-29 39:21 6 363 Aurora Svalheim Sandane Turn og Idrettslag K12-13 44:42 7 387 Stine Voll Aasen FØRDE K30-39 45:12 8 324 Svetlana Sorokina BFG Bergen Løpeklubb K30-39 45:29 9 334 Gry Magritt Haugset Jølster IL K50-59 45:51 10 402 Malin Frøyen Bergset Team Bergset K50-59 48:10 11 373 Henriette Bertram FØRDE K30-39 48:22 12 337 Anna Magrethe Tråve Lærdal Il/Team Tråve K60-69 48:47 13 390 Malene Døskeland Gaular IL K30-39 48:53 14 325 Sunniva Skrede Hallanger Førde IL K14-15 48:57 15 304 Christine Bergvatn Löplabbet K40-49 49:10

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 336 Marius Vedvik Gular M30-39 30:24 2 331 Kristoffer Sandal Jølster IL M16-17 35:21 3 301 Håvard Tonheim Eikefjord IL M20-29 35:27 4 342 Mario Midje Baltov Aurland IL M30-39 36:21 5 374 Kristian Mo Moneset Motbakkelaug M40-49 38:14 6 353 Truls Reigstad Radøy Løpeklubb M50-59 38:34 7 352 Jens Ole Årdal Jølster IL / Jølster M60-69 39:41 8 391 Emanuel Aarseth Jølster IL M12-13 39:59 9 376 Georg Rubecksen Georg Rubecksen M40-49 40:03 10 361 Emil Knutsen FØRDE M30-39 40:07 11 310 Åsmund Skålevik Ask Friidrett M40-49 40:29 12 401 Torbjørn Os Tambarskjelvar / Amalie i Mitt Hjerte. M50-59 40:53 13 326 Raymond Kvammen Jølster IL M30-39 41:13 14 371 Arne Aase FLORØ M50-59 41:36 15 358 Herman Myren Grøndal Lærdal IL M40-49 41:50

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 855 Maria Klakegg Jølster IL K12-13 20:39 2 849 Kristin Sunde Jølster IL K40-49 23:38 3 804 Inger Johanne Klokset Haugesund Idrettslag Friidrett - gr / Team Sportsmanden K50-59 23:47 4 861 Bodil Kvammen NESTTUN K40-49 24:05 5 875 Ingrid Straume-Sunde Ask Friidrett K12-13 24:29 6 822 Anna Sollid Gloppen Friidrettslag K16-17 24:48 7 808 Aslaug Nedrebø Jølster IL K40-49 24:54 8 838 Veronica Vikne VASSENDEN K30-39 25:18 9 829 Birte Oppedal Equinor K60-69 25:42 10 834 Trine Audsdotter Skogsvåg IL K40-49 25:49 11 820 Torill Duesund Aarseth VASSENDEN K30-39 25:50 12 841 Anne Cecilie Kapstad Førde IL K40-49 25:52 13 800 Kjellaug Bromseth SKEI I JØLSTER K70-74 28:36 14 872 Marie Øy Gui sk K30-39 28:53 15 819 Emma Lunde ØVRE ÅRDAL K14-15 29:25

17 beste menn 5 km: