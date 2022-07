Det gjøres oppmerksom på at kondis.no ikke har testet produktet. Denne omtalen er helt eller delvis basert på en pressemelding og representerer ikke nødvendigvis kondis.no sitt syn på produktet.



Ved løping, på innendørsbane eller tredemølle, sporer HRM-Pro Plus tempo og distanse. Etter økta overføres data automatisk til kompatibel Garmin smartklokke. Avansert løpsdynamikk kan hjelpe utøveren til å nå nye mål.

- Mange seriøse utøvere kjenner allerede våre pulsbelter og er avhengige av å få nøyaktige puls- og prestasjonsdata fra trening og konkurranse. Vi har nå lagt inn enda flere måleverdier i HRM-Pro Plus pulsbeltet, sier Dan Bartel hos Garmin.

- Ved å følge med på puls og distanse ved løping på innendørsbane eller på tredemølle kan løpere nå få dypere innsikt og data som hjelper under trening mot nye mål.

HRM-Pro Plus laster over nøyaktige puls- og prestasjonsdata i sanntid via ANT+ og BLUETOOTH®Low Energy-teknologi til Garmin smartklokker og Edge sykkelcomputere, kompatibelt treningsutstyr, appen Tacx® Training og mer.

For å hjelpe løperen i treningen, leveres nå avansert løpsdynamikk inkludert i HRM-Pro Plus pulsbeltet. Data som måles og lagres er tid med bakkekontakt, kadens, skrittlengde og mer. HRM-Pro Plus registrerer og lagrer pulsdata også under svømming. Etter avsluttet svømmeøkt sendes data til kompatibel smartklokke og vises sammen med andre prestasjonsdata for økta. Når man tar av seg smartklokken fortsetter HRM-Pro Plus å registrere skritt, kalorier og intensitetsminutter og synkroniserer dette med smartklokken via appen appen Garmin Connect™ og funksjonen TrueUp™.

Knappecellebatteriet i HRM-Pro Plus byttes enkelt via et deksel, uten behov for verktøy og har batteritid på opptil et år.