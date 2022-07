Onsdag kveld var det klart for 2022-utgaven av Sommerstevnet på Bislett stadio. Et stevne som inngår i Norgesserien. Været så skummelt ut tidlig på dagen, da torden og lyn preget værbildet, men utover ettermiddagen og velden ble det riktig så trivelig værmessig sett. En liten bris av vind kunne man kjenne på stadion.



Resultater

Herrenes 1500 meter var delt i to heat, hvor B-heatet startet først. Dette heatet ble vunnet med god margin av Ranheim-løperen Oliver Sund. Han synes det gikk lett go fint helt fra starten av, og forteller til Kondis at han hadde en del mer å gi mot slutten.





A-heatet ble vunnet av Kristoffer Sagli fra Aure IL. Han følte seg visstnok svært så pigg, og fortalte etter målgang at han gjerne skulle ha sprunget 5000 meteren også. Roderick Duodu ble nummer to noen få meter bak Sagli, mens Sondre Arne Hoff tok tredjeplassen.





Videointervju av Kristoffer Sagli.



I kvinneklassen var det etter hvert Sara Busic fra Skjalg som tok seieren. Hun lå en stund lenger bak i feltet, men jobbet seg stødig fremover. Inn mot mål var det god avstand ned til Grethe Tyldum som ble nummer to. Selma Engdahl ble nummer tre.





Videointervju av Sara Busic.

Plass Kvinner / 3 beste Klubb Tid 1 Sara Busic Skjalg 4.20.75 2 Grethe Tyldum Steinkjer IL 4.22,15 3 Selma Engdahl Tjalve 4.22,17 Plass Menn (A-heat) / 3 beste Klubb Tid 1 Kristoffer Sagli Aure IL 3.57,15 2 Roderick Duodu Bul IL 3.57,57 3 Sondre Arne Hoff Gular 3.58,64 Plass Menn (B-heat) / 3 beste Klubb Tid 1 Olive Sund Ranheim IL 4.12,79 2 Kristian Eilefstjønn Berntzen Seljord IL 4.15,86 3 Elias Kjærstad Tromsø Løpeklub 4.18,65





SE ALLE RESULTATER HER