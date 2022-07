- Dette redder juniorkarrieren, sa Tobias Alstad med et bredt glis etter at han løp inn til sølvmedalje på sprinten under junior-VM i Portugal.

Karen som ble nummer 4 på denne distansen i Tyrkia i fjor har slitt med gjenstridige skadeproblem gjennom vinteren og våren. Til tross for dette har han forberedt seg bra mot årets hovedmål, nettopp junior-VM Portugal, men vel fremme i junior-VM landet ble plutselig premissene for konkurransene snudd på hodet på fredag; myndighetene la ned forbud mot å ferdes i skogen. Dermed er skogsdistansene utsatt – eller avlyst.



Men vel på start under dagens sprint i Carapito, var Alstad fokusert på oppgaven:

- Jeg har gjort noen småfeil underveis, men det har gått stort sett bra.

- Medalje er jeg veldig fornøyd med.

Da får en bære over med at smått umulige Axel Elmblad fra Sverige var snaue halvminuttet kjappere gjennom den kuperte sprintløypen.

I stedet glede seg over at det ble selskap på pallen av juniorlandslagskollega Mikkel Holt:



- Jeg var usikker på et sted ute i løypen, så vet en aldri med veivalgene – om de er gode eller mindre bra. Men jeg synes det var et bra løp, og håper det holder til en «topp 6»-plassering, sa han like etter målgang. Det viste seg snart at «topp6 – estimatet var romslig, og at løpet Freidig-løperen hadde levert var av høy klasse. Dermed tok trønderen turen bort fra arena og ut i skogen – i den grad det er lov å si med omstendighetene som råder i Portugal.



Etter nervøs venting for Holt, og god løping av både Basile Basset og Illian Angeli – fra henholdsvis Frankrike og Italia, var det klart at denne trioen delte bronsemedaljen.

- Utrolig moro, smilte Holt da avgjørelsen var et faktum.



Like moro var det ikke for Pia Young Vik i dameklassen.

- Det har blitt så mye nesten at jeg begynner å bli lei av det, kommenterte hun sin 4. plass.Løperen fra Nydalens SK hadde de 4 sekunder opp til medalje og 23 sekunder opp til toppen av pallen. Det var finske Elisa Mattila som vant foran Lilly Graber og Anna Karlova.

- Jeg kommer i hvert fall nærmere år for år. I fjor fikk jeg med meg 5.- og 6. plass fra junior-VM, sa Young Vik.



I tillegg til den nevnte trioen var Brage Takle (9) også inne blant de 10 beste i dag. Noe som lover bra før sprintstafetten på onsdag hvor det er 2 damer og 2 herrer på hvert lag:

- Vi får prøve å slå svenske da, sa de to norske medaljevinnerne i dag, mens de – med glimt i øyet – lovet nye gode prestasjoner:

- Vi satser på å løpe best på herreetappene.



De viste i hvert fall klasse i dag.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater

Herrer junior:

1 Axel Elmblad 13:45 (1) SWE Sweden +00:00 2 Tobias Alstad 14:11 (2) NOR Norway +00:26 3 Basile Basset 14:13 (3) FRA France +00:28 3 Ilian Angeli 14:13 (=) ITA Italy +00:28 3 Mikkel Holt 14:13 (=) NOR Norway +00:28 6 Pablo Ferrando 14:23 (6) ESP Spain +00:38



Øvrige norske:

9 Brage Takle NOR Norway 14:32 (9) +00:47 15 Kornelius Kriszat Lovfald NOR Norway 14:46 (15) +01:01 19 Martin Vehus Skjerve NOR Norway 14:47 (19) +01:02 27 Cornelius Bjork NOR Norway 15:14 (27) +01:29



Damer junior:

1 Elisa Mattila 14:57 (1) FIN Finland +00:00 2 Lilly Graber 15:10 (2) SUI Switzerland +00:13 3 Anna Karlova 15:16 (3) CZE Czechia +00:19 4 Pia Young Vik 15:20 (4) NOR Norway +00:23 = Hanne Hilo 15:20 (=) FIN Finland +00:23 6 Tifenn Moulet 15:22 (6) FRA France +00:25



Øvrige norske: