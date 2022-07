I skrivende stund er rundt 830 påmeldt til årets utgave av Stavanger Marathon. Halvmaraton er som vanlig den mest populære distansen med rundt 525 påmeldte.



I tillegg til halvmaraton er det også helmaraton og 5 km på programmet. Dessuten eget barneløp.



– Løypa for helmaraton er ganske så unik ved at man i store deler av løypa enten løper langs vann (innsjøer) eller langs fjorder. Store deler av løypa er også på grus, noe som minsker belastningen på en så lang distanse. En unik ting her, er at den er sammensatt av to halvmaratonløyper: Stavanger Halvmaraton og 3-Sjøersløpet, forklarer Johannes Økland som er løpsleder for Stavanger Marathon.



Løypa på 5 km er enkelt og greit de siste 5 kilometerne av maratonløypa. Denne starter på sykkelstien langs Gandsfjorden, rett ved siden av Mariero Stasjon.



– I år vil vi stille enda flere fartsholdere. 10 stk for halvmaraton og 5 stk for helmaraton. Vi har også en person, Trude Håland, som skal være fartsholder på 4:15 på maraton, som denne dagen skal løpe sitt 10 Stavanger Marathon og sitt maratonløp nummer 60 totalt. Vi er svært glade for å ha mange flinke og motiverende fartsholdere. De kommer både fra egen klubb og fra andre lokale klubber. Vi har også en som reiser fra Latvia for å være fartsholder for oss, forklarer Økland om årets løpsarrangement.



– Vi kan i år tilby fartsholder hvert femtende minutt mellom 3:30 og 4:30 på maraton. På den halve distansen kan du følge en fartsholder hvert femte minutt mellom 1:30 og 2:00, og deretter hvert tiende minutt tom 2:30. Fartsholderne har som målsetting å løpe på en jevn intensitet, og bidrar til motivasjon og en god løpsopplevelse for deg, melder arrangøren på sin facebook-side.



Lina Rivedal vant halvmaraton i Stavanger Marathon 2020. (Foto: Stavanger Fotoklubb / Svein Erik Fylkesnes)