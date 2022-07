Offroad Finnmark er regnet som Norges tøffeste sykkelritt, og enkelte mener 700-kilometeren også er det hardeste idrettskonkurransen her i landet. Frem til neste helg skal nærmere 400 syklister ut i de ulike løypene på Finnmarksvidda.

Deltakere fra hele landet og fra ni nasjoner

Lørdag starter den første klassen – «sprinten» på 150 kilometer. 160 syklister fra hele landet er meldt på til denne distansen som starter klokken 10.00 lørdag i gågata i Alta sentrum.

Mandag sykler de 29 påmeldte deltakerne på OF700 ut fra gågata i Alta sentrum. Torsdag starter 300-klassen hvor det deltar 127 syklister. Til sammen ni nasjoner er representert under årets ritt. Det er deltakere fra hele landet med i årets ritt, fra Drammen, Elverum, Ullensaker og Tromsø, for å nevne noen.

Målpasseringen i 2008 et høydepunkt

Da Alf Christian Losvar syklet Offroad Finnmark i 2008, var han en av få som deltok i prøverittet med fulldemper. Målpasseringen sammen med Jørund Greibrok glemmer han aldri.



Alf Christian Losvar har vært med i alle ritt siden prøverittet i 2008. Han har intet mindre enn 16«finisher-trøyer» i skapet hjemme i Alta. Vi tok en prat med Offroad Finnmark-veteranen om sine opplevelser og for å få hans beskrivelse av de tre ulike distansene.



Han var med da Offroad Finnmark ble prøvd ut for første gang i 2008 – en opplevelse han beskriver som sin aller største i forbindelse med rittet. Den gangen syklet han på lag med Jørund Greibrok, som er en av gründerne av rittet og Offroad Finnmark-konseptet.



Alf Christian og Jørund kom i mål torsdag klokken 08:03, da hadde de vært ute på vidda i 4 dager, 16 timer og 50 minutter. I løpet av denne tiden hadde de 20 timer, 5 minutter og 30 sekunder pitstop.



- Jeg syklet på lag med Jørund i prøverittet i 2008. Daniel Leirbakken syklet sammen med oss fra Mollisjok, fordi Sven-Tore Nilsen som han startet med måtte bryte i Mollisjok. Daniel brøt i Karasjok etter betennelser i begge akilles, forteller Alf Christian. Han syklet da med en 2007-modell Scott Spark LTD, fulldemper med 26 tommers hjul.



Du må jo ha følt deg som en konge da, som en av få som syklet med fulldemper, mens de andre hadde hardtail?



- Ja, i forhold til superlett hardtail, som Jørund syklet med, så var det en drøm. Vi byttet litt en kort periode. Han hadde demper i sete og felgbremser, minnes han.



Fortell om da din interesse for offroadsykling ble skapt?



- Jeg begynte å trene på sykkel i 2002 på hovedsakelig grusveier og deltok på Birkebeinerrittet i 2004. Etter hvert ble det mer sykling i terreng og jeg oppdaget alle muligheter vi hadde i området for dette.



Husker du din første skikkelige langtur på vidda med sykkel?



- Det var i 2008 i forbindelse med oppstart av Offroad Finnmark og merking av traseer. Jeg syklet fra Skoganvarre til Alta i lag med en kompis. Turen tok mye lengre tid enn antatt og jeg var veldig skeptisk etter dette i forhold til trase som vi hadde valgt.



Hva er så bra med offroadsykling?



- Det gir mulighet til å komme seg ut i flott natur på en rask og skånsom måte. I tillegg byr mange parti på veldig moro sykling med god fart og tekniske momenter.



Hvorfor tror du offroadsykling er blitt så populært i Alta og store deler av Finnmark?



- Jeg tror det skyldes de unike forholdene vi har til å komme oss enkelt ut i løypene. Terskelen for teknisk mestring er lav på de fleste løypene. I tillegg har det vært fokus på fysisk aktivitet, og sykling er noe som de aller fleste kan drive med. Spesielt blant tidligere aktive som av forskjellige årsaker har noen fysiske begrensninger.



Hva er det som har gjort at Offroad Finnmark har fått en så stor plass i livet ditt?



- Det er nok mestringsfølelsen av å oppnå noe som jeg trodde ikke var mulig. Deretter har selve naturopplevelsen betydd svært mye. Konkurranseelementet har også inspirert meg veldig, selve konseptet synes jeg er fantastisk.



Fortell om din beste OF-opplevelse?



- Definitivt 2008 da jeg og Jørund var på Sandfallet etter å ha fullført det første OF700 som de første. Det var en ubeskrivelig følelse og veldig sterkt.



Ingen har klart «trippelen» (150+300+700 km) - hva er nøkkelen?



- Holde god fart og være tøff nok!

Hvor lenge vil du holde på med OF-deltakelse?



- Så lenge jeg synes det er gøy og finner det utfordrende.



Legenden Alf Christian Losvar har smått utrolige 16 finishertrøyer. (Foto: Morten Broks)

Slik vurderer Offroad Finmark-veteranen de tre distansene:



Alf Christian om Offroad Finnmark 700 km:

- Når du starter på OF 700, så kan det minne om et vanlig sykkelritt. Og hvis du tror det ert et vanlig ritt, så kommer til å bli veldig, veldig tungt, for da åpner du som regel for hardt. Når det da har gått cirka 10 timer, så, opplever man en skikkelig «dupp» og får problemer med næringsinntaket. Kroppen tar ikke imot mat. Hvis du klarer å modere deg såpass i starten at du finner en fart som du faktisk tåler i et døgn, og får maten til å sitte og kroppen til å fungere, så føler du at dette er noe jeg kan holde på med i det uendelige. Dette kommer til å vare evig – jeg kan holde på om så hvor lenge. Du blir ikke sliten.

Alf Christian om Offroad Finnmark 300 km:

- Personlig synes jeg OF 300 er den tøffeste. For det frøste sykler du på lag, du har en makker du har ansvar for og skal ta vare på. Og du skal prestere. Det er langt, det er kjempelangt. Og det er tøft terreng. De som undervurderer terrenget, kommer til å slite. Jeg vil også påstå at det er i denne klassen vi har det tøffeste nivået og den hardeste konkurransen.



Alf Christian om Offroad Finnmark 150 km:

- Offroad Finnmark 150 km er for meg det tøffe terrengsykkelrittet som er hakket over Ultrabirken, hakket over de andre tøffe rittene. Det er mann mot mann og full fart fra start til mål, så lenge det holder. Det er knalltøft. Det er mange som går i fella og sier det er det korteste rittet i Offroad Finnmark. Men det har ingenting med kort å gjøre. Det er kjempelangt. Og det er grusomt. Men det er samtidig kjempeartig.



Offroad Finnmarks nettsider

Offroad Finnmarks facebookside