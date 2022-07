Norge har tradisjon for å være tredje beste i Norden både for seniorer og juniorer. I år klarte U20-herrene å komme godt foran Finland og var bare 10 poeng bak Sverige. For damer ble det "uavgjort" mellom Sverige og Finland med 195 til begge land, men Sverige "dømt" foran med fleste seire. Norge kom et stykke etter på tredjeplass.



Når det gjelder kondis-øvelser, dvs. 800 m og lengre, var Norge klart best både for menn og kvinner.

Endelige plassiffer-poeng i den nordiske U20-landskampen:



Nordisk landskamp - U20 menn pl. land poeng 1 Sverige 203 2 Norge 193 3 Finland 176 4 Denmark / Island 100 Nordisk landskamp - U20 kvinner pl. land poeng 1 Finland 195 1 Sverige 195 3 Norge 169 4 Danmark / Island 83 Om vi ser kun på de øvelser som Kondis dekker, så var Norge klart best både for kvinner og menn: Norge Norge Sverige Sverige Finland Finland Kondis-øvelser menn kvinner menn kvinner menn kvinner kappgang 7 9 6 6 9 7 800 m 8 14 9 7 12 13 1500 m 15 15 11 9 3 9 3000/5000 m 12 11 3 10 13 11 hinder 16 12 9 13 6 9 Sum 58 61 38 45 43 49 Her er sammenlagt poengsum for de tre store landene i nordisk friidrett på de fire mellom- og langdistanseløpene pluss 5000 m kappgang: Sum menn/kvinner: Norge - 117 poeng Sverige 83 poeng Finland 92 poeng

Kondis vil oppdatere begge artiklene for dag 1 og dag 2 i Malmø med mange bilder og kommentarer mandag og tirsdag. Les om dag 1 i den nordisk U20-landskampen og det baltisk-nordiske U23-mesterskapet:

Mellom- og langdistanseløperne sørget for mange poeng til Norge første dag i landskampen



Barbeint: I dagens første løpsøvelse ble det litt dramatikk. Anne Gine Løvnes fikk tråkket av ene piggskoen drøye 200 m før mål. Hun ledet inn på oppløpet, men det gikk ikke fort nok med bare en piggsko. Det ble fjerdeplass, ett sekund etter Ingeborg Østgård, som vant. (Foto: Kjell Vigestad)



Lørdag var det mye og varierende vind, fra ca. 2 m/s til over 6 m/s. Det gjorde taktikken vanskelig i de lange løpene. De som lå først, og noen må jo det. tapte mye på det. Så det ble diskutert taktikk på lørdagskvelden.



Søndag blåst det også, men mye mindre enn på lørdag. Men nå ville ingen dra på 800 m, og det ble "sakteløping". I U20-kvinnenes 800 m gikk første runde på drøye 68 sekunder.



Etter 350 m: Feltet sto nesten stille og var spredt ut i bredden. Vi ser at Anne Gine Løvnes fortsatt har to piggsko. (Foto: Kjell Vigestad)



To gode norske 800 m-løpere: Anne Gine Løvnes og Ingeborg Østgård. Det ble to førsteplasser til Ingeborg, som til sammen sikret Norge 18 poeng. (Foto: Kjell Vigestad)



800 m U20 kvinner pl. navn født nasjon tid 1 Ingeborg Østgård 03 Norway 2:10.40 2 Veera Mattila 03 Finland 2:10.56 3 Ronja Koskela 03 Finland 2:11.14 4 Anne Gine Løvnes 03 Norway 2:11.54 5 Saga Provci 04 Sweden 2:12.74 6 Elvira Bredin 03 Sweden 2:14.54 7 Laura G Andersen 04 Denmark / Iceland 2:18.65 8 Emma Kiplagat Kondrup 04 Denmark / Iceland 2:19.01

800 m U20 menn pl. navn født nasjont tid 1 Jonathan Sigvardsen 4 Denmark / Iceland 1:54.60 2 Benjamin Lee 3 Finland 1:54.70 3 Alexander Nyström 3 Sweden 1:54.71 4 Veikko Korpikallio 4 Finland 1:55.17 5 Benjamin Olsen 4 Norway 1:55.67 6 Valter Kjellberg 4 Sweden 1:55.68 7 John Petter Stevik 3 Norway 1:56.66 8 Rasmus Jæger 4 Denmark / Iceland 1:58.26

800 m U23 kvinner pl. navn født nasjon tid 1 Julia Nielsen 01 Sweden 2:06.96 2 Wilma Nielsen 01 Sweden 2:07.17 3 Helmi Vuorimaa 00 Finland 2:08.29 4 Selma Løchen Engdahl 01 Norway 2:09.16 5 Veera Perälä 00 Finland 2:09.55

800 m U23 menn pl. navn født nasjon tid 1 Kjetil Brenno Gagnås 00 Norway 1:57.14 2 Elias Tuominen 00 Finland 1:57.56 3 Victor Wahlgren 02 Sweden 1:58.33 4 Kevin Bodén 02 Sweden 1:58.94 5 Mihkel Tammeveski 00 Estonia 2:15.00

3000 m hinder U20 kvinner pl. navn født nasjon tid 1 Maiken Homlung Prøitz 04 Norway 10:45.20 2 Filippa Hägglund 03 Sweden 11:00.80 3 Saga Hagelin 03 Sweden 11:01.64 4 Vilma Pere 03 Finland 11:06.75 5 Melissa Kykyri 04 Finland 11:10.63 6 Thea Charlotte Knutsen 04 Norway 11:37.97 7 Lærke Thygesen 05 Denmark 11:51.29 8 Ida Tveen Høgsberg 04 Denmark / Iceland 12:22.04

3000 m hinder U23 kvinner pl. navn født nasjon tid 1 Vilde Våge Henriksen 00 Norway 10:21.65 2 Janette Vänttinen 02 Finland 10:41.64 3 Salla Laukkanen 00 Finland 10:49.81

3000 m hinder U20 menn pl. navn født nasjon tid 1 Vebjørn Hovdejord 03 Norway 9:07.57 2 Vegard Warnes 03 Norway 9:10.22 3 Oscar Nyholm 03 Finland 9:36.85 4 Nils Olsson 04 Sweden 9:36.87 5 Albin Gezelius 03 Sweden 10:00.53



3000 m hinder U20 menn pl. navn født nasjon tid 1 Jesper Lundin 02 Norway 9:03.54 2 Samuel Auvinen 01 Finland 9:04.74 3 Oscar Eliasson 01 Sweden 9:53.06

5000 m kappgang U20 kvinner pl. navn født nasjon tid 1 Maren Karlsen Bekkestad 03 Norway 23:41.75 2 Anna Kokko 04 Finland 26:55.26 3 Lisa Nyberg 03 Sweden 31:49.32 5000 m kappgang U20 menn pl. navn født nasjon tid 1 Jonathan Ekberg 03 Finland 22:23.91 2 Andreas Døske 03 Norway 23:39.29 3 Carl-Filip Köld Johansson 03 Sweden 26:46.81