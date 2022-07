Amerikaneren Grant Fischer stilte med årsbeste i verden (26.33) før VM-finalen og la seg i tet sammen med spanjolen Carlos Mayo. De første rundene gikk på 66 sekunder og begge de to første kilometerne fortsatte også i 2.45-fart

Ugandierne Stehen Kissa og Joshua Cheptegei la seg deretter i front, mens rundetidene gikk merkbart opp. Etiopieren Berihu Aregawi lå hele tiden helt på halen av av det 24 mann store feltet som fortsatt var helt samlet etter 4000 m.

Mester i front

Selemon Barega gikk opp og dro ved 5000 m som ble passet på 14.01. Jacob Kiplimo sørget dertter for at feltet strekte seg ut med noen 64 runder. Aregawi kom seg her fram i det nå 16 mann store hovedfeltet mens farten varierte opp og ned mellom 64 og 67 sekunder pr. runde. Den regjerende mester Cheptegei gjorde mye av jobben på de neste rundene uten å gjøre noe alvorlig forsøk på å lage furore i feltet før det var tre runder igjen med 12 løpere fortsatt med i tetkampen.

Tre runder fra mål

Den 3. siste runde gikk på 63 sekunder og den neste siste på 60 sekunder. Cheptegei var fortsatt i føringen med Barega lå avventende helt til i siste sving. På oppløpet var Joshua Cheptegei uimotståelig og forsvarte gullet på 27.27.43 med 47/100 ned til kenyaneren Stanley Waithaka Mburu som kom tilbake etter å ha vært nede på tartanen tidlig i løpet. Jacob Kiplimo sikret to medaljer til Uganda bare sju hundreler bak kenyaneren, mens amerikaneren Grant Fischer spurtet ned en stiv Barega og tok 4. plassen foran den beste etiopier på en skuffende 5. plass.



Mer informasjon:

World Athletics nettsider

Komplett tidsskjema



Reportasjer fra VM i friidrett på kondis.no:

Forhåndsomtale: 7 norske mellom- og langdistanseløpere klare for VM

3000 m hinder forsøk menn: Ingen VM-finale for verken Kårbø og Boutera

1500 m forsøk menn: Jakob Ingebrigtsen greit videre til semifinale i VM

Maraton menn: Dobbelt etiopisk i historiens raskeste VM-maraton

10,000 Metres Men POS ATHLETE NAT MARK 1 Joshua CHEPTEGEI UGA 27:27.43 SB 2 Stanley Waithaka MBURU KEN 27:27.90 SB 3 Jacob KIPLIMO UGA 27:27.97 SB 4 Grant FISHER USA 27:28.14 5 Selemon BAREGA ETH 27:28.39 6 Mohammed AHMED CAN 27:30.27 7 Berihu AREGAWI ETH 27:31.00 8 Daniel MATEIKO KEN 27:33.57 SB 9 Joe KLECKER USA 27:38.73 SB 10 Isaac KIMELI BEL 27:43.50 SB



ALLE RESULTATER MED PASSERIINGSTIDER